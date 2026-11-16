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Los descuentos y las promociones se han convertido en un factor relevante a la hora de organizar las vacaciones de los colombianos. La búsqueda de mejores precios, la elección de temporadas de menor demanda y las reservas anticipadas hacen parte de las estrategias que utilizan los viajeros para aprovechar su presupuesto.
De acuerdo con una investigación de Booking.com sobre las tendencias de viaje para 2026, el 36 % de los viajeros colombianos encuestados organiza sus viajes en función de descuentos específicos. Este comportamiento evidencia cómo las oportunidades de ahorro pueden influir en la elección de fechas y en la planificación de las próximas vacaciones.
La tendencia cobra relevancia con la llegada del Black Friday, una temporada en la que los viajeros pueden encontrar promociones para organizar sus próximas escapadas. En este contexto, Booking.com anunció una campaña de descuentos que estará disponible entre el 19 de noviembre y el 2 de diciembre de 2026.
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Tecnología y flexibilidad en los viajes
Además del precio, la tecnología está adquiriendo un papel importante en la planificación de las vacaciones. Según otro estudio de la plataforma de viajes sobre la percepción de la inteligencia artificial, el 97 % de los colombianos encuestados manifestó interés en utilizar herramientas de IA para organizar sus viajes.
La flexibilidad en las fechas también aparece como una estrategia para reducir gastos. El 26 % de los viajeros consultados en Colombia elige intencionalmente periodos de menor demanda para disminuir los costos, mientras que el 23 % está reservando con mayor anticipación de lo habitual para encontrar mejores tarifas.
Estos resultados muestran cómo los viajeros combinan diferentes herramientas y estrategias para ajustar sus presupuestos, desde comparar precios y modificar las fechas hasta apoyarse en nuevas tecnologías para encontrar alternativas.
Descuentos para viajar hasta 2027
Como parte de su campaña de Black Friday, Booking.com ofrecerá descuentos de hasta el 40 % en alojamientos alrededor del mundo, con fechas de estadía disponibles hasta el 31 de diciembre de 2027. La promoción también incluirá descuentos de hasta el 25 % en alquiler de vehículos, hasta el 20 % en atracciones turísticas y del 15 % en traslados al aeropuerto. Las ofertas estarán disponibles del 19 de noviembre al 2 de diciembre de 2026.
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La plataforma también señala que algunas opciones de reserva cuentan con beneficios como cancelación gratuita y la posibilidad de reservar ahora y pagar después, según las condiciones de cada servicio.
De esta manera, la temporada de descuentos se presenta como una alternativa para quienes buscan anticipar la organización de sus vacaciones y encontrar opciones que se ajusten a sus fechas y presupuesto.
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