El 36% de los viajeros colombianos planea sus viajes alrededor de descuentos y promociones. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Black Friday: así aprovechan los colombianos los descuentos para viajar Redacción Turismo Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

inicia sesión Para empezar a usar nuestra funcionalidad de audio suscríbete Escucha este artículo Audio generado con IA de Google / 2.0x 1.5x 1.0x 0.5x ¡Dale play para escuchar este artículo! Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal. Cerrar

Los descuentos y las promociones se han convertido en un factor relevante a la hora de organizar las vacaciones de los colombianos. La búsqueda de mejores precios, la elección de temporadas de menor demanda y las reservas anticipadas hacen parte de las estrategias que utilizan los viajeros para aprovechar su presupuesto.

De acuerdo con una investigación de Booking.com sobre las tendencias de viaje para 2026, el 36 % de los viajeros colombianos encuestados organiza sus viajes en función de descuentos específicos. Este comportamiento evidencia cómo las oportunidades de ahorro pueden influir en la elección de fechas y en la planificación de las próximas vacaciones.

Publicidad

La tendencia cobra relevancia con la llegada del Black Friday, una temporada en la que los viajeros pueden encontrar promociones para organizar sus próximas escapadas. En este contexto, Booking.com anunció una campaña de descuentos que estará disponible entre el 19 de noviembre y el 2 de diciembre de 2026.

👀🌎📄Vea también: Crystal River, el destino de Florida para nadar con manatíes y descubrir la naturaleza

Tecnología y flexibilidad en los viajes

Además del precio, la tecnología está adquiriendo un papel importante en la planificación de las vacaciones. Según otro estudio de la plataforma de viajes sobre la percepción de la inteligencia artificial, el 97 % de los colombianos encuestados manifestó interés en utilizar herramientas de IA para organizar sus viajes.

La flexibilidad en las fechas también aparece como una estrategia para reducir gastos. El 26 % de los viajeros consultados en Colombia elige intencionalmente periodos de menor demanda para disminuir los costos, mientras que el 23 % está reservando con mayor anticipación de lo habitual para encontrar mejores tarifas.

Del 19 de noviembre al 2 de diciembre habrá descuentos de hasta el 40 % en alojamientos y promociones en alquiler de vehículos, atracciones turísticas y traslados al aeropuerto. Foto: Cortesía Booking.com

Estos resultados muestran cómo los viajeros combinan diferentes herramientas y estrategias para ajustar sus presupuestos, desde comparar precios y modificar las fechas hasta apoyarse en nuevas tecnologías para encontrar alternativas.

Descuentos para viajar hasta 2027

Como parte de su campaña de Black Friday, Booking.com ofrecerá descuentos de hasta el 40 % en alojamientos alrededor del mundo, con fechas de estadía disponibles hasta el 31 de diciembre de 2027. La promoción también incluirá descuentos de hasta el 25 % en alquiler de vehículos, hasta el 20 % en atracciones turísticas y del 15 % en traslados al aeropuerto. Las ofertas estarán disponibles del 19 de noviembre al 2 de diciembre de 2026.

👀🌎📄Lea también: Riviera Maya y Cancún: tres resorts para descubrir el Caribe mexicano

La plataforma también señala que algunas opciones de reserva cuentan con beneficios como cancelación gratuita y la posibilidad de reservar ahora y pagar después, según las condiciones de cada servicio.

De esta manera, la temporada de descuentos se presenta como una alternativa para quienes buscan anticipar la organización de sus vacaciones y encontrar opciones que se ajusten a sus fechas y presupuesto.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.