Crystal River, el destino de Florida para nadar con manatíes y descubrir la naturaleza

Un encuentro con la vida silvestre: Crystal River, en la costa del golfo de Florida, es uno de los destinos más reconocidos para observar manatíes en libertad y conocer de cerca a estos grandes mamíferos acuáticos en su entorno natural.
Foto: Cortesía Visit Florida
Las aguas de Crystal River: La transparencia de sus manantiales permite apreciar a los manatíes mientras nadan tranquilamente. Este destino ofrece experiencias de observación y actividades acuáticas para quienes buscan conectarse con la naturaleza.
Foto: Cortesía Visit Florida
Three Sisters Springs: Este conjunto de manantiales de agua dulce es uno de los principales atractivos de Crystal River. Durante el invierno, sus aguas cálidas reciben a cientos de manatíes que buscan refugio cuando descienden las temperaturas en el golfo.
Foto: Cortesía Visit Florida
Los gigantes gentiles de Florida: Los manatíes son animales tranquilos y curiosos que encuentran en las aguas de Crystal River un espacio para descansar, alimentarse y refugiarse. Su presencia convierte a este destino en un escenario privilegiado para el turismo de naturaleza.
Foto: Cortesía Visit Florida
Una experiencia responsable: Nadar cerca de los manatíes es una de las actividades más conocidas de Crystal River. Sin embargo, los visitantes deben mantener una actitud de observación pasiva, evitar tocarlos y respetar sus espacios de descanso y alimentación.
Foto: Cortesía Visit Florida
El mejor momento para visitarlos: Aunque es posible encontrar manatíes durante todo el año, la temporada de mayor concentración se extiende de noviembre a abril. Entre diciembre y febrero suelen registrarse los grupos más numerosos en los manantiales.
Foto: Visit Florida
Explorar sin alterar el entorno: Los recorridos en kayak por Kings Bay permiten descubrir los paisajes naturales de Crystal River y observar la fauna local desde el agua. Es una alternativa para disfrutar del destino a un ritmo tranquilo y en contacto con la naturaleza.
Foto: Cortesía Visit Florida
Manatíes en su hábitat natural: Estos mamíferos acuáticos se desplazan por los canales y manantiales de la región en busca de alimento y aguas cálidas. Su conservación es una prioridad para las autoridades y los operadores turísticos que promueven experiencias responsables.
Foto: Cortesía Visit Florida
También se pueden observar desde tierra: Three Sisters Springs, ubicado dentro del Crystal River National Wildlife Refuge, cuenta con espacios desde los cuales los visitantes pueden contemplar a los manatíes sin necesidad de ingresar al agua.
Foto: Cortesía: Visit Florida
Un destino para descubrir con calma: A unos 90 minutos al norte de Tampa, Crystal River combina naturaleza, historia y gastronomía. Después de recorrer sus manantiales y observar la fauna silvestre, los viajeros pueden visitar el centro histórico y disfrutar de su oferta de restaurantes y tiendas locales.
Foto: Cortesía Visit Florida
👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mcastano@elespectador.com
Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación