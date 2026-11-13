 

Publicidad

Crystal River, el destino de Florida para nadar con manatíes y descubrir la naturaleza

Explorar manantiales de aguas cristalinas, observar de cerca a estos mamíferos en libertad y disfrutar de experiencias de aventura hacen parte de la oferta de este destino, donde el turismo responsable y el respeto por la vida silvestre son protagonistas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

María Alejandra Castaño Carmona
María Alejandra Castaño Carmona
Un encuentro con la vida silvestre: Crystal River, en la costa del golfo de Florida, es uno de los destinos más reconocidos para observar manatíes en libertad y conocer de cerca a estos grandes mamíferos acuáticos en su entorno natural.
Un encuentro con la vida silvestre: Crystal River, en la costa del golfo de Florida, es uno de los destinos más reconocidos para observar manatíes en libertad y conocer de cerca a estos grandes mamíferos acuáticos en su entorno natural.
Foto: Cortesía Visit Florida
Las aguas de Crystal River: La transparencia de sus manantiales permite apreciar a los manatíes mientras nadan tranquilamente. Este destino ofrece experiencias de observación y actividades acuáticas para quienes buscan conectarse con la naturaleza
Las aguas de Crystal River: La transparencia de sus manantiales permite apreciar a los manatíes mientras nadan tranquilamente. Este destino ofrece experiencias de observación y actividades acuáticas para quienes buscan conectarse con la naturaleza.
Foto: Cortesía Visit Florida
Three Sisters Springs: Este conjunto de manantiales de agua dulce es uno de los principales atractivos de Crystal River. Durante el invierno, sus aguas cálidas reciben a cientos de manatíes que buscan refugio cuando descienden las temperaturas en el golfo
Three Sisters Springs: Este conjunto de manantiales de agua dulce es uno de los principales atractivos de Crystal River. Durante el invierno, sus aguas cálidas reciben a cientos de manatíes que buscan refugio cuando descienden las temperaturas en el golfo.
Foto: Cortesía Visit Florida
Los gigantes gentiles de Florida: Los manatíes son animales tranquilos y curiosos que encuentran en las aguas de Crystal River un espacio para descansar, alimentarse y refugiarse. Su presencia convierte a este destino en un escenario privilegiado para el turismo de naturaleza.
Los gigantes gentiles de Florida: Los manatíes son animales tranquilos y curiosos que encuentran en las aguas de Crystal River un espacio para descansar, alimentarse y refugiarse. Su presencia convierte a este destino en un escenario privilegiado para el turismo de naturaleza.
Foto: Cortesía Visit Florida
Una experiencia responsable: Nadar cerca de los manatíes es una de las actividades más conocidas de Crystal River. Sin embargo, los visitantes deben mantener una actitud de observación pasiva, evitar tocarlos y respetar sus espacios de descanso y alimentación.
Una experiencia responsable: Nadar cerca de los manatíes es una de las actividades más conocidas de Crystal River. Sin embargo, los visitantes deben mantener una actitud de observación pasiva, evitar tocarlos y respetar sus espacios de descanso y alimentación.
Foto: Cortesía Visit Florida
El mejor momento para visitarlos: Aunque es posible encontrar manatíes durante todo el año, la temporada de mayor concentración se extiende de noviembre a abril. Entre diciembre y febrero suelen registrarse los grupos más numerosos en los manantiales.
El mejor momento para visitarlos: Aunque es posible encontrar manatíes durante todo el año, la temporada de mayor concentración se extiende de noviembre a abril. Entre diciembre y febrero suelen registrarse los grupos más numerosos en los manantiales.
Foto: Visit Florida
Explorar sin alterar el entorno: Los recorridos en kayak por Kings Bay permiten descubrir los paisajes naturales de Crystal River y observar la fauna local desde el agua. Es una alternativa para disfrutar del destino a un ritmo tranquilo y en contacto con la naturaleza.
Explorar sin alterar el entorno: Los recorridos en kayak por Kings Bay permiten descubrir los paisajes naturales de Crystal River y observar la fauna local desde el agua. Es una alternativa para disfrutar del destino a un ritmo tranquilo y en contacto con la naturaleza.
Foto: Cortesía Visit Florida
Manatíes en su hábitat natural: Estos mamíferos acuáticos se desplazan por los canales y manantiales de la región en busca de alimento y aguas cálidas. Su conservación es una prioridad para las autoridades y los operadores turísticos que promueven experiencias responsables.
Manatíes en su hábitat natural: Estos mamíferos acuáticos se desplazan por los canales y manantiales de la región en busca de alimento y aguas cálidas. Su conservación es una prioridad para las autoridades y los operadores turísticos que promueven experiencias responsables.
Foto: Cortesía Visit Florida
También se pueden observar desde tierra: Three Sisters Springs, ubicado dentro del Crystal River National Wildlife Refuge, cuenta con espacios desde los cuales los visitantes pueden contemplar a los manatíes sin necesidad de ingresar al agua.
También se pueden observar desde tierra: Three Sisters Springs, ubicado dentro del Crystal River National Wildlife Refuge, cuenta con espacios desde los cuales los visitantes pueden contemplar a los manatíes sin necesidad de ingresar al agua.
Foto: Cortesía: Visit Florida
Un destino para descubrir con calma: A unos 90 minutos al norte de Tampa, Crystal River combina naturaleza, historia y gastronomía. Después de recorrer sus manantiales y observar la fauna silvestre, los viajeros pueden visitar el centro histórico y disfrutar de su oferta de restaurantes y tiendas locales.
Un destino para descubrir con calma: A unos 90 minutos al norte de Tampa, Crystal River combina naturaleza, historia y gastronomía. Después de recorrer sus manantiales y observar la fauna silvestre, los viajeros pueden visitar el centro histórico y disfrutar de su oferta de restaurantes y tiendas locales.
Foto: Cortesía Visit Florida
Un encuentro con la vida silvestre: Crystal River, en la costa del golfo de Florida, es uno de los destinos más reconocidos para observar manatíes en libertad y conocer de cerca a estos grandes mamíferos acuáticos en su entorno natural.
Un encuentro con la vida silvestre: Crystal River, en la costa del golfo de Florida, es uno de los destinos más reconocidos para observar manatíes en libertad y conocer de cerca a estos grandes mamíferos acuáticos en su entorno natural.
Foto: Cortesía Visit Florida
Las aguas de Crystal River: La transparencia de sus manantiales permite apreciar a los manatíes mientras nadan tranquilamente. Este destino ofrece experiencias de observación y actividades acuáticas para quienes buscan conectarse con la naturaleza
Las aguas de Crystal River: La transparencia de sus manantiales permite apreciar a los manatíes mientras nadan tranquilamente. Este destino ofrece experiencias de observación y actividades acuáticas para quienes buscan conectarse con la naturaleza.
Foto: Cortesía Visit Florida
Three Sisters Springs: Este conjunto de manantiales de agua dulce es uno de los principales atractivos de Crystal River. Durante el invierno, sus aguas cálidas reciben a cientos de manatíes que buscan refugio cuando descienden las temperaturas en el golfo
Three Sisters Springs: Este conjunto de manantiales de agua dulce es uno de los principales atractivos de Crystal River. Durante el invierno, sus aguas cálidas reciben a cientos de manatíes que buscan refugio cuando descienden las temperaturas en el golfo.
Foto: Cortesía Visit Florida
Los gigantes gentiles de Florida: Los manatíes son animales tranquilos y curiosos que encuentran en las aguas de Crystal River un espacio para descansar, alimentarse y refugiarse. Su presencia convierte a este destino en un escenario privilegiado para el turismo de naturaleza.
Los gigantes gentiles de Florida: Los manatíes son animales tranquilos y curiosos que encuentran en las aguas de Crystal River un espacio para descansar, alimentarse y refugiarse. Su presencia convierte a este destino en un escenario privilegiado para el turismo de naturaleza.
Foto: Cortesía Visit Florida
Una experiencia responsable: Nadar cerca de los manatíes es una de las actividades más conocidas de Crystal River. Sin embargo, los visitantes deben mantener una actitud de observación pasiva, evitar tocarlos y respetar sus espacios de descanso y alimentación.
Una experiencia responsable: Nadar cerca de los manatíes es una de las actividades más conocidas de Crystal River. Sin embargo, los visitantes deben mantener una actitud de observación pasiva, evitar tocarlos y respetar sus espacios de descanso y alimentación.
Foto: Cortesía Visit Florida
El mejor momento para visitarlos: Aunque es posible encontrar manatíes durante todo el año, la temporada de mayor concentración se extiende de noviembre a abril. Entre diciembre y febrero suelen registrarse los grupos más numerosos en los manantiales.
El mejor momento para visitarlos: Aunque es posible encontrar manatíes durante todo el año, la temporada de mayor concentración se extiende de noviembre a abril. Entre diciembre y febrero suelen registrarse los grupos más numerosos en los manantiales.
Foto: Visit Florida
Explorar sin alterar el entorno: Los recorridos en kayak por Kings Bay permiten descubrir los paisajes naturales de Crystal River y observar la fauna local desde el agua. Es una alternativa para disfrutar del destino a un ritmo tranquilo y en contacto con la naturaleza.
Explorar sin alterar el entorno: Los recorridos en kayak por Kings Bay permiten descubrir los paisajes naturales de Crystal River y observar la fauna local desde el agua. Es una alternativa para disfrutar del destino a un ritmo tranquilo y en contacto con la naturaleza.
Foto: Cortesía Visit Florida
Manatíes en su hábitat natural: Estos mamíferos acuáticos se desplazan por los canales y manantiales de la región en busca de alimento y aguas cálidas. Su conservación es una prioridad para las autoridades y los operadores turísticos que promueven experiencias responsables.
Manatíes en su hábitat natural: Estos mamíferos acuáticos se desplazan por los canales y manantiales de la región en busca de alimento y aguas cálidas. Su conservación es una prioridad para las autoridades y los operadores turísticos que promueven experiencias responsables.
Foto: Cortesía Visit Florida
También se pueden observar desde tierra: Three Sisters Springs, ubicado dentro del Crystal River National Wildlife Refuge, cuenta con espacios desde los cuales los visitantes pueden contemplar a los manatíes sin necesidad de ingresar al agua.
También se pueden observar desde tierra: Three Sisters Springs, ubicado dentro del Crystal River National Wildlife Refuge, cuenta con espacios desde los cuales los visitantes pueden contemplar a los manatíes sin necesidad de ingresar al agua.
Foto: Cortesía: Visit Florida
Un destino para descubrir con calma: A unos 90 minutos al norte de Tampa, Crystal River combina naturaleza, historia y gastronomía. Después de recorrer sus manantiales y observar la fauna silvestre, los viajeros pueden visitar el centro histórico y disfrutar de su oferta de restaurantes y tiendas locales.
Un destino para descubrir con calma: A unos 90 minutos al norte de Tampa, Crystal River combina naturaleza, historia y gastronomía. Después de recorrer sus manantiales y observar la fauna silvestre, los viajeros pueden visitar el centro histórico y disfrutar de su oferta de restaurantes y tiendas locales.
Foto: Cortesía Visit Florida

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mcastano@elespectador.com

Temas recomendados:

AbiertoEE

Estados Unidos

Florida

Qué hacer en Florida

Turismo en Estados Unidos

Turismo por el mundo

Visit Florida
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad

Otras galerías

Crystal River, el destino de Florida para nadar con manatíes y descubrir la naturaleza
Turismo

Crystal River, el destino de Florida para nadar con manatíes y descubrir la naturaleza

De Karol G a Janet Jackson: los looks de la alfombra roja de los Latin Grammy 2026
Moda e Industria

De Karol G a Janet Jackson: los looks de la alfombra roja de los Latin Grammy 2026

En fotos: los looks de la gala Persona del Año de los Latin Grammy 2026
Moda e Industria

En fotos: los looks de la gala Persona del Año de los Latin Grammy 2026

En fotos: así se vivió la victoria de América sobre en Inter en la Copa BetPlay
América de Cali

En fotos: así se vivió la victoria de América sobre en Inter en la Copa BetPlay

Millonarios no pudo con América de Cali en el estadio El Campín: fotos
Fútbol Colombiano

Millonarios no pudo con América de Cali en el estadio El Campín: fotos

En fotos: los looks de los asistentes a los CFDA Fashion Awards 2026
Moda e Industria

En fotos: los looks de los asistentes a los CFDA Fashion Awards 2026

Go, el  juego milenario: del oriente ancestral a Cartagena
Más deportes

Go, el  juego milenario: del oriente ancestral a Cartagena

Santa Fe venció 2-1 a Bucaramanga: así se vivió el partido en El Campín
Santa Fe

Santa Fe venció 2-1 a Bucaramanga: así se vivió el partido en El Campín

Infórmate rápido
Lo que es tendencia

Inscríbete

Conoce nuestra oferta de Newsletter e infórmate de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.