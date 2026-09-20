Bogotá busca consolidarse como destino internacional para el turismo de reuniones

Hilton Bogotá Corferias fue el primer hotel en América Latina en hacer parte del Distrito de Ferias, junto a Ágora y Corferias. Foto: Cortesía Hilton Bogotá Corferias

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Bogotá tiene en el turismo de reuniones uno de sus principales activos para atraer visitantes nacionales e internacionales. Congresos, convenciones, ferias comerciales y encuentros corporativos movilizan no solo a hoteles y recintos especializados, sino también a restaurantes, transporte, comercio, operadores turísticos y otros servicios de la ciudad.

En este escenario, la cercanía entre Corferias, Ágora Bogotá y Hilton Bogotá Corferias ha permitido consolidar un entorno en el que alojamiento y eventos están conectados. Para Pierre Kranzle, gerente general de Hilton Bogotá Corferias, esta integración facilita tanto la operación de los organizadores como la experiencia de quienes llegan a la capital.

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“La principal contribución ha sido consolidar un ecosistema en el que alojamiento, eventos y conectividad funcionan de manera integrada”, señala Kranzle. Un visitante puede hospedarse, participar en una feria, congreso o convención y acceder a diferentes servicios sin realizar grandes desplazamientos.

El impacto, sin embargo, trasciende la infraestructura. Cada evento puede generar movimiento en diferentes sectores de la economía local, especialmente cuando los asistentes extienden sus estadías o aprovechan su visita para conocer la ciudad.

Bogotá cuenta con ventajas para competir en el mercado regional de turismo MICE. Es el principal centro empresarial de Colombia, tiene una amplia oferta hotelera, infraestructura para grandes eventos y conectividad aérea nacional e internacional. A esto se suma una oferta cultural, gastronómica y turística que puede complementar las agendas de negocios.

El reto está en convertir esas fortalezas en una experiencia integral. Kranzle considera necesario continuar trabajando en conectividad internacional, movilidad, articulación entre los actores de la cadena turística y promoción internacional de Bogotá como destino para reuniones.

“No basta con tener infraestructura; debemos ofrecer experiencias integrales y competitivas" Pierre Kranzle, gerente general de Hilton Bogotá Corferias.

La evolución del sector también ha tenido efectos en el entorno de Corferias. La llegada de nuevos servicios de hospitalidad ha ampliado las posibilidades para recibir visitantes vinculados a grandes encuentros empresariales, al tiempo que genera oportunidades para otros negocios de la zona.

Bogotá recibe desde grandes ferias comerciales hasta congresos médicos y académicos, convenciones corporativas, eventos gubernamentales y encuentros internacionales. Son viajeros que, en muchos casos, permanecen más tiempo en el destino y realizan consumos en diferentes sectores.

En Ágora Bogotá, cada evento encuentra un espacio versátil, con cinco pisos, 18 salones modulables y amplios lobbies. Foto: Cortesía: Greater Bogotá Convention Bureau

“Un asistente a un congreso no solamente utiliza un hotel, también consume transporte, restaurantes, comercio, entretenimiento y, en muchos casos, extiende su estadía para conocer la ciudad o regresa posteriormente con familiares”, explica Kranzle.

Del visitante de negocios al turista

Uno de los retos para Bogotá es lograr que quienes llegan por trabajo también tengan la oportunidad de descubrir el destino. Para esto, los hoteles pueden desempeñar un papel como puerta de entrada a la oferta cultural, gastronómica y turística de la capital.

La apuesta consiste en recomendar experiencias que puedan realizarse antes o después de las agendas empresariales, además de incorporar elementos de identidad local en la experiencia del huésped. “La responsabilidad es mostrarles que detrás del evento existe una ciudad que vale la pena descubrir”, sostiene Kranzle.

La gastronomía aparece, en ese sentido, como una de las herramientas para acercar al visitante a Bogotá y al país. El objetivo es que el viaje no se limite al recinto donde se desarrolla el evento, sino que genere una relación más amplia con la ciudad.

La sostenibilidad también empieza a tener un mayor peso en las decisiones de empresas y organizadores de eventos. En Hilton Bogotá Corferias se han implementado acciones relacionadas con eficiencia en el uso de recursos, gestión de residuos y aprovechamiento de alimentos.

Huerto urbano en la terraza del Hilton Bogotá Corferias. Foto: Cortesía Hilton

Entre las iniciativas está una huerta sostenible desarrollada en alianza con Promotora Ambiental de Colombia, que permite transformar residuos orgánicos en abono y acondicionadores de suelo. El hotel también ha implementado acciones de aprovechamiento y donación de alimentos.

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Durante el año reporta más de 256 kilogramos de alimentos donados, 32 jornadas de entrega, ocho fundaciones beneficiadas y cerca de 18.000 raciones de comida entregadas. De acuerdo con los indicadores entregados por el hotel, las donaciones registran un crecimiento anual cercano al 30 % frente al año anterior.

En materia ambiental, la operación reporta una reducción del 30 % en el consumo energético, disminución de emisiones de CO₂ y eliminación de plásticos de un solo uso. El hotel también señala que no utiliza botellas plásticas y que ofrece agua en envases de vidrio.

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Para Kranzle, estas medidas responden a una transformación en las expectativas de los clientes corporativos, para quienes la sostenibilidad dejó de ser un elemento adicional y se convirtió en un criterio cada vez más relevante al momento de elegir proveedores y destinos para sus eventos.

Catedral Primada de Colombia. Foto: Cortesía archivo fotográfico del IDT - Ricardo Báez

De cara a los próximos años, el gerente considera que Bogotá debe fortalecer la articulación entre los diferentes actores de la ciudad y avanzar en conectividad, infraestructura, seguridad, movilidad, sostenibilidad, talento y promoción internacional.

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La apuesta es que la capital no sea reconocida únicamente como un lugar para hacer negocios o realizar reuniones, sino como un destino en el que los visitantes encuentren razones para prolongar su estadía y conocer su oferta turística. “El siguiente salto de la ciudad será pasar de ser reconocida como un destino importante para reuniones y negocios a ser reconocida como un destino donde vale la pena hacer negocios, reunirse y quedarse para descubrir todo lo que tiene para ofrecer”, concluye Kranzle.

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