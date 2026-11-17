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Colombia y sus regiones siguen ampliando sus conexiones aéreas. La aerolínea Clic puso en marcha una nueva ruta directa entre Bogotá y Tumaco, con la que busca acercar al Pacífico nariñense al centro del país y ofrecer una alternativa de transporte más rápida para viajeros de negocios, comerciantes y turistas.
La nueva conexión inició operaciones el pasado 12 de noviembre y cuenta con un vuelo diario de lunes a viernes. La ruta está dirigida tanto a quienes viajan por motivos comerciales y laborales como a quienes buscan conocer los atractivos naturales y gastronómicos del Pacífico colombiano, así como a los habitantes de la región que necesitan desplazarse hacia la capital.
Los vuelos salen desde la Terminal 2 del Puente Aéreo de Bogotá a las 9:20 a. m., mientras que el trayecto de regreso desde Tumaco está programado hacia el mediodía.
Esta conexión también representa una oportunidad para acercar a más viajeros a los paisajes y la oferta turística de Tumaco, un destino que combina playas, naturaleza y gastronomía del Pacífico nariñense. El recorrido aéreo permite pasar del paisaje andino al entorno costero del suroccidente colombiano.
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