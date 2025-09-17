No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Turismo

¿Busca plan en Bogotá? Lujo, descanso y diversión en un solo lugar

Conozca el paquete All In del hotel W Bogotá: estadía, spa, open bar, DJ y gastronomía para un fin de semana de lujo y descanso sin preocuparse por nada.

María Alejandra Castaño Carmona
María Alejandra Castaño Carmona
17 de septiembre de 2025 - 09:30 p. m.
El paquete invita tanto a parejas como a grupos de amigos a sumergirse en una experiencia integral.
El paquete invita tanto a parejas como a grupos de amigos a sumergirse en una experiencia integral.
Foto: Cortesía W Bogotá
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El Hotel W Bogotá presentó su nuevo All In Package, una propuesta diseñada para quienes buscan vivir un fin de semana completo de descanso, diversión y confort, sin preocuparse por la planeación.

Disponible los fines de semana (viernes, sábado y domingos festivos), el paquete invita tanto a parejas como a grupos de amigos a sumergirse en una experiencia integral que combina hospitalidad, entretenimiento, bienestar y gastronomía, con el sello de calidad y estilo que caracteriza a W Bogotá.

Vínculos relacionados

Colombianos aprovechan dólar barato para viajar más: los destinos más elegidos
Disney lanza oferta especial: promoción para latinoamericanos en sus cuatro parques
Barichara busca un turismo sostenible con apoyo ciudadano y académico

Entre los beneficios incluidos se destacan:

  • Estadía completa para dos personas: una noche en habitación Standard con desayuno buffet, almuerzo y cena.
  • Bebidas ilimitadas (open bar, café y té).
  • Tratamientos de belleza en The Salón: corte o barba para ellos; cepillado + shampoo o manicure estándar para ellas.
  • Experiencia nocturna con DJ en vivo y coctelería, para disfrutar de la energía de la ciudad sin salir del hotel.
  • Acceso a zonas húmedas y gimnasio FIT 24/7, ideales para complementar el descanso con bienestar físico.
  • Beneficios adicionales: early check-in, late check-out, amenidad de bienvenida, valet parking y 20 % de descuento en tratamientos de Away Spa.

“El All In Package nació como una respuesta al estilo de vida actual, en el que constantemente estamos organizando, planificando y corriendo contra el tiempo. Queremos regalarles a nuestros huéspedes y capitalinos la posibilidad de olvidarse de todo y simplemente dejarse consentir”, afirmó el equipo de W Bogotá.

Con un valor de $2’200.000 más impuestos, el paquete se posiciona como una excusa perfecta para una escapada urbana, ya sea en pareja, con amigas o para celebrar una ocasión especial.

Un ícono de lujo en Bogotá

Desde su apertura en 2014, W Bogotá ha marcado un hito en la hotelería de lujo en Colombia, gracias a su diseño inspirado en la leyenda de El Dorado, su vibrante oferta gastronómica y de entretenimiento, y el servicio insignia de W Hotels Worldwide. En 2021 fue nombrado Mejor Hotel de Sudamérica y el número 17 del mundo en los Readers Choice Awards de Condé Nast Traveler.

Ubicado en Usaquén, una de las zonas más tradicionales y dinámicas de la capital, el hotel se ha consolidado como un espacio donde se fusiona modernidad, sofisticación y cultura local.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

María Alejandra Castaño Carmona

Por María Alejandra Castaño Carmona

mcastano@elespectador.com

Temas recomendados:

Hoteles de lujo en Bogotá

Amor y Amistad

W Bogotá

Dónde dormir en Bogotá

Planes en Bogotá

AbiertoEE

Turismo por Colombia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar