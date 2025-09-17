¿Busca plan en Bogotá? Lujo, descanso y diversión en un solo lugar

El paquete invita tanto a parejas como a grupos de amigos a sumergirse en una experiencia integral. Foto: Cortesía W Bogotá

El Hotel W Bogotá presentó su nuevo All In Package, una propuesta diseñada para quienes buscan vivir un fin de semana completo de descanso, diversión y confort, sin preocuparse por la planeación.

Disponible los fines de semana (viernes, sábado y domingos festivos), el paquete invita tanto a parejas como a grupos de amigos a sumergirse en una experiencia integral que combina hospitalidad, entretenimiento, bienestar y gastronomía, con el sello de calidad y estilo que caracteriza a W Bogotá.

Entre los beneficios incluidos se destacan:

Estadía completa para dos personas : una noche en habitación Standard con desayuno buffet, almuerzo y cena.

Bebidas ilimitadas (open bar, café y té).

Tratamientos de belleza en The Salón : corte o barba para ellos; cepillado + shampoo o manicure estándar para ellas.

Experiencia nocturna con DJ en vivo y coctelería , para disfrutar de la energía de la ciudad sin salir del hotel.

Acceso a zonas húmedas y gimnasio FIT 24/7 , ideales para complementar el descanso con bienestar físico.

Beneficios adicionales: early check-in, late check-out, amenidad de bienvenida, valet parking y 20 % de descuento en tratamientos de Away Spa.

“El All In Package nació como una respuesta al estilo de vida actual, en el que constantemente estamos organizando, planificando y corriendo contra el tiempo. Queremos regalarles a nuestros huéspedes y capitalinos la posibilidad de olvidarse de todo y simplemente dejarse consentir”, afirmó el equipo de W Bogotá.

Con un valor de $2’200.000 más impuestos, el paquete se posiciona como una excusa perfecta para una escapada urbana, ya sea en pareja, con amigas o para celebrar una ocasión especial.

Un ícono de lujo en Bogotá

Desde su apertura en 2014, W Bogotá ha marcado un hito en la hotelería de lujo en Colombia, gracias a su diseño inspirado en la leyenda de El Dorado, su vibrante oferta gastronómica y de entretenimiento, y el servicio insignia de W Hotels Worldwide. En 2021 fue nombrado Mejor Hotel de Sudamérica y el número 17 del mundo en los Readers Choice Awards de Condé Nast Traveler.

Ubicado en Usaquén, una de las zonas más tradicionales y dinámicas de la capital, el hotel se ha consolidado como un espacio donde se fusiona modernidad, sofisticación y cultura local.

