¿Busca plan los fines de semana en Bogotá? Viva las experiencias “Halloweekend”

Octubre es una de las temporadas más vibrantes del año, y el Grand Hyatt Bogotá se suma a la celebración con una agenda diseñada para disfrutar la ciudad desde nuevas perspectivas. Este mes, el hotel se consolida como un punto de encuentro para quienes buscan vivir momentos que despiertan los sentidos, combinando lo mejor de la gastronomía, la cultura y la diversión en un entorno sofisticado.

“Cada cierre de año trae consigo la emoción de reencontrarse y disfrutar con quienes más queremos. En Grand Hyatt Bogotá queremos que tanto huéspedes como visitantes encuentren en el hotel un punto de conexión con la ciudad, a través de experiencias auténticas llenas de sabor, energía y cultura. Octubre es el preámbulo perfecto para vivir momentos compartidos”, asegura Gerald Ursulet, gerente general de Grand Hyatt Bogotá.

En este contexto, el hotel presenta tres propuestas que invitan a redescubrir el placer de celebrar y compartir.

Halloweekend en Capitalino: tres días, tres experiencias, un solo lugar

Del 31 de octubre al 2 de noviembre, el Halloweekend llega al Grand Hyatt Bogotá con una programación pensada para disfrutar y celebrar sin límites.

31 de octubre – Enchanted Night Party: gastronomía gourmet, barra libre, DJ en vivo, animación y una decoración de otro mundo.

1 de noviembre – Drunch & Tonic Edición Especial de Halloween: cócteles temáticos, estaciones premium y un ambiente perfecto para celebrar entre amigos.

2 de noviembre – Enchanted Brunch & Family: actividades para niños, música en vivo y sabores excepcionales para disfrutar en familia.

Tres días para vivir un Halloween sofisticado, divertido y lleno de detalles memorables.Los planes tienen un valor desde $190.000.

Cena de lujo en Ushin Japanese & Grill: la elegancia del detalle

Asismimo, el viernes 24 de octubre, el restaurante Ushin Japanese & Grill presentará una cena exclusiva inspirada en la sofisticación japonesa. Wagyu, caviar, langosta y magret serán los protagonistas de un menú que une precisión, arte y sabor, acompañado de vinos selectos, cócteles de autor, cervezas japonesas y whiskys de lujo.

Una experiencia sensorial con un valor de $395.000.

