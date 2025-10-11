Cinco jardines botánicos imperdibles para visitar en Colombia

Tropicario, Jardín Botánico de Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Cada mes de octubre, el Día Mundial del Jardín Botánico rinde homenaje a esos espacios donde la naturaleza florece y la biodiversidad se conserva. Colombia, uno de los países más megadiversos del planeta, alberga jardines botánicos que no solo protegen miles de especies, sino que también invitan a viajeros y locales a desconectarse del ruido y reencontrarse con lo esencial: la vida verde.

Inspirada en esta celebración, Booking.com comparte cinco destinos colombianos que combinan el encanto de sus jardines botánicos con experiencias únicas de turismo sostenible. Son lugares ideales para quienes buscan respirar aire puro, aprender sobre la flora nacional y disfrutar de entornos naturales que reflejan la belleza del país. De hecho, según el Informe de Sustentabilidad y Viajes 2025 de la plataforma, el 99% de la comunidad viajera en Colombia manifestó su intención de tomar decisiones de viaje más responsables.

Ibagué, Jardín Botánico San Jorge

A pocos minutos del centro de la capital musical de Colombia se encuentra el Jardín Botánico San Jorge, un santuario natural que conserva los ecosistemas del bosque seco tropical. Sus senderos ofrecen miradores con vistas a la ciudad y espacios para la observación de aves, algunas endémicas del Tolima. Además de su valor ecológico, el jardín promueve programas de educación ambiental y reforestación que invitan al visitante a conectar con la tierra.

Dónde hospedarse: Hotel Estelar Altamira, ideal para quienes buscan comodidad y naturaleza. Rodeado de jardines y con piscina al aire libre, combina el confort de un resort con la tranquilidad del paisaje natural de Ibagué.

Bogotá, Jardín Botánico José Celestino Mutis

En el corazón de la capital se esconde un oasis de paz: el Jardín Botánico José Celestino Mutis, un espacio de 20 hectáreas que resguarda más de 19.000 especies de plantas. Sus senderos conducen a invernaderos que recrean los ecosistemas del país, desde el páramo hasta la selva húmeda tropical. Los visitantes pueden participar en recorridos educativos, talleres de siembra o disfrutar de un picnic rodeado de flores nativas y colibríes.

Dónde hospedarse: Biohotel Organic Suites, en Usaquén, es un refugio moderno con alma verde. Construido con materiales sostenibles, ofrece alimentos orgánicos, terrazas con jardines verticales y una filosofía ecofriendly que armoniza con la experiencia botánica de la ciudad.

Medellín, Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe

Conocida como la “ciudad de la eterna primavera”, Medellín honra su reputación floral con el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe, un espacio emblemático donde naturaleza, ciencia y cultura se entrelazan. El icónico Orquideorama, con su arquitectura inspirada en panales de abejas, alberga colecciones de orquídeas, mariposas y exposiciones artísticas. Los visitantes pueden pasear entre lagos de nenúfares, asistir a ferias de plantas o relajarse bajo las ceibas centenarias.

Dónde hospedarse: 61Prado Hotel Boutique combina diseño contemporáneo y calidez paisa. Situado en una zona tranquila del centro, su terraza panorámica ofrece vistas de la ciudad y un espacio ideal para planear la próxima caminata entre flores.

Cali, Jardín Botánico de Cali

Rodeado por el sonido del río Pance y la brisa del Pacífico, el Jardín Botánico de Cali es un destino ideal para quienes aman los paisajes tropicales. En sus senderos se pueden observar aves multicolores, aprender sobre especies medicinales y participar en talleres de conservación. La cercanía a los Farallones convierte la visita en una experiencia perfecta para combinar ecoturismo, gastronomía local y cultura vallecaucana.

Dónde hospedarse: Casa del Hidalgo Hotel Cali Centenario combina el encanto del diseño colonial con un ambiente cálido y contemporáneo. Su ubicación privilegiada, cerca del río Cali y de zonas verdes, lo convierte en el punto de partida ideal para explorar la naturaleza y la vida cultural de la ciudad.

Pereira, Jardín Botánico Universidad Tecnológica de Pereira

En pleno Eje Cafetero, el Jardín Botánico de la Universidad Tecnológica de Pereira ofrece una experiencia inmersiva entre palmas de cera, orquídeas y aves endémicas. Su Sendero de la Guadua invita a recorrer un bosque que revela la riqueza ecológica de la región. Además, los visitantes pueden complementar la visita con tours de café o caminatas por reservas naturales cercanas.

Dónde hospedarse: Sazagua Boutique Hotel es una joya rural rodeada de cafetales. Sus habitaciones con decoración artesanal, su spa con tratamientos naturales y su compromiso con el turismo sostenible lo convierten en una opción inolvidable.

Una invitación a viajar con conciencia

En el Día Mundial del Jardín Botánico, Booking.com invita a todos los viajeros a descubrir la riqueza natural de Colombia con respeto y curiosidad. Cada jardín es un recordatorio de que la verdadera belleza florece cuando cuidamos de la tierra y exploramos con propósito.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas enEl Espectador.