JetSmart inaugura ruta Bogotá–San Andrés y refuerza la conectividad aérea

JetSmart, la aerolínea de ultra bajo costo de mayor crecimiento en Sudamérica, continúa fortaleciendo su apuesta por el turismo nacional con el inicio de su nueva ruta Bogotá – San Andrés.

A partir del 15 de octubre, la compañía ofrece un vuelo diario directo entre la capital del país y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, permitiendo que más viajeros puedan disfrutar del mar de los siete colores, las playas de arena blanca y la riqueza cultural del Caribe insular.

Con esta nueva operación, JetSmart dispondrá de 186 sillas por trayecto, lo que representa 15.428 sillas mensuales desde Bogotá hacia la isla. Sumadas a las rutas ya existentes desde Medellín (17 frecuencias semanales) y Cali (9 frecuencias semanales), la aerolínea alcanzará desde diciembre una oferta total de 59.148 sillas mensuales hacia San Andrés.

“Para JetSmart es una prioridad acercar a más personas a destinos emblemáticos como San Andrés, que no solo representa uno de los paisajes más impresionantes de Colombia, sino también una cultura vibrante y una comunidad que necesita del impulso del turismo. Esperamos que esta ruta tenga una alta demanda que nos permita crecer rápidamente”, afirmó Mario García, Country Manager de JetSmart en Colombia.

Además de ampliar la conectividad aérea, JetSmart busca contribuir activamente al desarrollo turístico del archipiélago. La aerolínea trabajará junto con la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Anato, Cotelco, tour operadores y otros actores del sector para generar sinergias que fortalezcan la economía local y el posicionamiento del destino.

Durante el acto de inauguración, el gobernador Nicolás Gallardo destacó la importancia de esta nueva conexión: “Continuamos fortaleciendo la conectividad de nuestro archipiélago con la inauguración de una nueva ruta desde Bogotá, que se suma a las operaciones desde Cali y Medellín con la aerolínea low-cost JetSmart. Con esta ampliación alcanzamos más de 30 frecuencias semanales y cerca de 60.000 sillas mensuales, consolidando la conexión del archipiélago tanto a nivel nacional como internacional. Este logro es fruto del trabajo conjunto entre gremios, aerolíneas y el sector público para seguir impulsando la promoción y conectividad de nuestro territorio insular”.

JetSMART y On Vacation: un viaje al paraíso

Dentro del inicio de esta operación, JetSmart y On Vacation presentaron la campaña “Un viaje al paraíso”, una iniciativa que busca resaltar la importancia del archipiélago para el turismo colombiano y acercar a más viajeros a este destino emblemático.

La alianza entre ambas compañías busca ofrecer experiencias integrales que impulsen el desarrollo turístico y generen oportunidades sostenibles para la comunidad local.

Con esta nueva ruta y sus alianzas estratégicas, JetSmart consolida su compromiso con el crecimiento del turismo nacional, reafirmando su propósito de que cada vez más personas puedan volar con seguridad, comodidad y precios accesibles.

