¿Busca un destino internacional para 2024? Florida cuenta con nuevas experiencias

Servicio ferroviario de alta velocidad Brightline. Foto: Cortesía Visit Florida

Además de nuevos hoteles, centros comerciales y restaurantes, los amantes de las emociones fuertes serán de los primeros en experimentar las nuevas atracciones de los emocionantes parques temáticos de Florida, el Estado del Sol. Tenga en cuenta que con las recientes ampliaciones de la ruta ferroviaria interurbana de Florida, explorar todo lo nuevo en 2024 será más fácil que nunca.

Parques temáticos

Universal Orlando Resort: Este complejo turístico inaugurará un nuevo parque temático con algunos de los personajes más queridos de DreamWorks Animation. Los visitantes podrán compartir momentos especiales con sus personajes favoritos, como Gabby de Gabby’s Dollhouse, y explorar espacios interactivos y atracciones que darán vida a populares franquicias como Shrek, Trolls y Kung Fu Panda.

Busch Gardens: Una emocionante aventura para toda la familia se elevará sobre la llanura del Serengeti en Busch Gardens Tampa en la primavera de 2024. Los pasajeros sentirán la fuerza del viento y la emoción del vuelo en Phoenix Rising, una montaña rusa suspendida que se balancea de lado a lado mientras sobrevuela la región de Pantopia. Phoenix Rising será la primera montaña rusa del parque en contar con audio a bordo, lo que mejorará la experiencia del viaje con una banda sonora única integrada en una estimulante serie de giros, vueltas y sorpresas para las familias que viajan juntas.

Walt Disney World Resort: Splash Mountain de Magic Kingdom se transformará en Tiana’s Bayou Adventure. Esta reinvención de la Princesa y el Sapo de la icónica atracción en barco transporta a los pasajeros al pantano de Luisiana, con apariciones de la Princesa Tiana, Mama Odie y sus amigos. También en Magic Kingdom, un nuevo salón temático de Piratas del Caribe llegará a Adventureland en 2024. Esta experiencia única ampliará la historia de Piratas del Caribe y estará situada cerca de la atracción principal.

LEGOLAND Florida Resort: Este parque estrenará dos grandes atracciones en 2024: LEGO Ferrari “Build and Race” Experience y Sea Life Florida Resort. LEGO Ferrari Build and Race Experience ofrecerá a los visitantes la oportunidad de crear su propio coche de carreras Ferrari en zonas de juego interactivas, probarlo en tres circuitos extremos y competir en una pista virtual hasta la línea de meta. Sea Life Florida Resort, que abrirá sus puertas en otoño de 2024, es un acuario inmersivo que ofrece a las familias la oportunidad de acercarse a la vida marina y embarcarse en “un viaje de exploración del océano”, que culminará en “El parque temático bajo el mar”. Esta atracción requerirá una entrada aparte.

SeaWorld: Penguin Trek, que llegará a SeaWorld Orlando en 2024, invita a las familias a subirse a una moto de nieve y correr junto a un equipo de expedición, sorteando curvas y escapando de los peligros de una caverna helada en la Antártida. El descubrimiento definitivo se revela al final del viaje: un auténtico hábitat de pingüinos.

Restaurantes

The Amalfi Llama: El restaurante Amalfi Llama, en Aventura, se inspira en culturas que van desde la campiña patagónica hasta la costa italiana del Mediterráneo. Especializado en cocina al fuego con humo, carbón y brasas para preparar carnes, mariscos y verduras; entre sus platos más populares están la burrata asada al cedro, la pizza a la leña, los filetes y el branzino.

Tutto Mare: Con un concepto mediterráneo del grupo de restaurantes Tutto il Giorno, este lugar abrirá sus puertas este año en The Royal Poinciana Plaza como el primer y único restaurante costero de Palm Beach. Tutto Mare ofrecerá una cocina deliciosa y una experiencia inolvidable para los clientes, con una terraza al aire libre con vistas al agua para alinearse con la visión original de un restaurante costero al aire libre.

Hoteles

EVEN Hotel Sweetwater – Doral: Con el objetivo de poner el “bienestar al alcance de la mano”, está previsto que EVEN Hotel Sweetwater - Doral abra sus puertas en el verano. El hotel permitirá a los viajeros restaurar, rejuvenecer y mantener sus rutinas personales mientras están lejos de casa, ofreciendo diversos servicios de ejercicio - que van desde colchonetas de yoga a bicicletas Peloton a un estudio de atletismo de última generación - junto con el acceso a comidas saludables, aperitivos y bebidas de la nueva EVEN Kitchen & Bar y el mercado adyacente 24/7.

The St. Regis Longboat Key Resort and Residences: abrirá sus puertas en la primavera, con un hotel de lujo de 166 habitaciones y tres edificios residenciales de seis plantas con 69 residencias de lujo. Los huéspedes del hotel y los propietarios tendrán acceso a servicios de primera clase, como varias albercas, un spa de categoría mundial, un centro de bienestar de alta gama, limpieza diaria, peluquería de mascotas y servicios de mayordomo, conserje, chef, Bentley y chófer.

Transporte

Brightline: Siéntese, relájese y conozca más de Florida en el servicio ferroviario de alta velocidad Brightline. La nueva estación de Brightline en Orlando, inaugurada en septiembre de 2023, conecta a los pasajeros con el sur de Florida con paradas en Aventura, Fort Lauderdale, Boca Ratón, West Palm Beach y Miami. La estación de Orlando está convenientemente situada en la Terminal C del Aeropuerto Internacional de Orlando, por lo que los visitantes pueden ampliar fácilmente sus escapadas a destinos del centro y el sur de Florida sin perder sus vuelos. Actualmente se está estudiando una futura ampliación a Tampa.

