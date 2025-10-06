¿Busca un mundo oculto bajo tierra? Descúbralo en los Collados del Asón en España

Paisaje del parque natural Collados del Asón Foto: turismodecantabria

Si lo que busca es una ruta de senderismo que combine naturaleza salvaje, paisajes imponentes y una profunda sensación de calma, el Parque Natural de los Collados del Asón, en España, es un destino que merece su atención. Enclavado en el sureste de Cantabria, entre Burgos y Vizcaya, este espacio protegido ofrece una de las panorámicas más impresionantes del norte del país.

Su relieve, moldeado durante miles de años por la acción del agua, el hielo y el tiempo, da lugar a un escenario único donde se mezclan montañas calizas, valles glaciares, cascadas y una biodiversidad que asombra a cada paso.

¿Qué puede ver aquí?

Situado en plena cordillera Cantábrica al sudeste de la región este parque cuenta con una superficie de 4740 hectáreas distribuidas principalmente en el municipio de Soba, territorio protegido desde 1999 que se extiende en altitudes que oscilan entre los 240 y los 1632 metros sobre el nivel del mar.

Lo que hace especial a este enorme macizo calizo es que ha sido modelado durante siglos por la acción combinada de la erosión, el glaciarismo de la era cuaternaria y los procesos kársticos, creando un paisaje de una compleja belleza y una diversidad geológica que lo convierte en un referente natural de la península ibérica.

La característica geológica más destacada del parque reside en las huellas del glaciarismo cuaternario, un fenómeno que aquí alcanza las cotas inferiores de la Península Ibérica en la morrena frontal de Bustalveinte, a tan solo 600 metros de altura.

Durante las últimas glaciaciones, masas de hielo cubrieron estas montañas, dejando tras su retroceso valles con fondo en forma de U flanqueados por cordones de depósito morrénico. El espectacular Circo de Hondojón constituye uno de los ejemplos más de estas formaciones glaciares, evidenciando que el clima fue mucho más riguroso que el actual, similar al de zonas alpinas donde los glaciares existen permanentemente.

El relieve kárstico es una de las características más destacadas del parque, dando forma a un paisaje repleto de dolinas, lapiaces, poljés, simas y grietas que narran miles de años de historia geológica. Eso sí, lo más sorprendente se esconde bajo tierra: un vasto sistema subterráneo de cavidades que supera los 150 kilómetros de extensión, considerado uno de los más grandes de Europa, con profundidades cercanas a los 600 metros.

Entre estas maravillas subterráneas sobresale la Cueva de Coventosa, situada en la localidad de Val de Asón. Con más de 35 kilómetros de galerías y un desnivel de unos 815 metros, es una de las cavidades más importantes de España por su complejidad geológica y su extraordinario valor científico. En su interior se descubren espacios tan impresionantes como:

La Galería de los Fantasmas , donde las formaciones calcáreas crean figuras que evocan siluetas humanas y un ambiente casi misterioso.

La Galería de los Lapiceros , con estalagmitas finas y alargadas que parecen lápices de piedra formados gota a gota durante milenios.

La Galería de los Espejos, donde el agua forma superficies tan lisas que reflejan las estructuras rocosas como si fueran un espejo natural.

Por su magnitud y belleza, la Cueva de Coventosa es un referente internacional para la espeleología científica, aunque su exploración está reservada a espeleólogos experimentados, debido a la complejidad técnica y las condiciones del terreno.

Si usted quiere visitar el parque, una de las actividades más recurrentes es ir al Mirador del Gándara, que constituye uno de los puntos panorámicos más impresionantes del parque, elevándose como un balcón en voladizo a unos 300 metros sobre el cauce del río. Con una plataforma de rejilla metálica y barandillas de cristal, este lugar ofrece vistas espectaculares del nacimiento del río y sus cascadas que se precipitan entre las rocas.

Desde el Centro de Interpretación de los Collados del Asón, cerca del pueblo de La Gándara, parte un pequeño recorrido entre robles que conduce hasta esta estructura suspendida en el aire, desde donde se puede contemplar la inmensidad del valle, las montañas escarpadas y los pequeños pueblos medievales enclavados en el paisaje kárstico. Aquí podrá recibir toda la información necesaria para la visita.

Algunos de los senderos más recomendados son:

Nacimiento del Río Gándara: Ubicado en el Valle de Soba, este punto marca el inicio de un recorrido donde el agua emerge entre paredes de roca, ofreciendo senderos perfectos para disfrutar de la naturaleza y vistas únicas del paisaje cántabro. Ruta Cascada o Nacimiento del Asón: Con un trayecto de 4,5 kilómetros, esta ruta de dificultad media conduce hasta una impresionante cascada de 70 metros, donde el río Asón nace entre montañas y forma pozas de agua cristalina ideales para descansar o darse un baño. Senda del glaciar de Hondojón: A lo largo de 14 kilómetros, esta ruta revela la historia geológica del parque con formaciones moldeadas por antiguos glaciares, rodeadas de hayedos, praderas y vistas panorámicas del Valle de Soba. Ascensión a la Colina: Con 16 kilómetros de longitud y 800 metros de desnivel, esta exigente ruta lleva hasta la cima del Colina, uno de los picos más emblemáticos del parque, desde donde se obtienen espectaculares vistas del entorno montañoso. Ascensión a Porracolina: Esta ruta de 9 kilómetros, que combina bosques y praderas con fuertes desniveles, culmina en la cumbre del Porracolina, ofreciendo una de las panorámicas más amplias y hermosas de todo el parque natural. Ruta de Canalahonda: En un recorrido de 12 kilómetros, el sendero atraviesa hayedos y brezales hasta llegar al impresionante cañón de Canalahonda, un paso estrecho entre paredes de roca caliza que sorprende por su belleza y magnitud. Ruta de Bustalveinte: Con 15 kilómetros y 750 metros de desnivel, esta ruta de dificultad media lleva hasta la cabecera del antiguo glaciar de Bustalveinte, combinando paisajes de montaña, antiguas cabañas ganaderas y vistas inolvidables del Asón.

El parque es un destino ideal para quienes disfrutan del turismo de naturaleza y los recorridos ambientales. Sus paisajes albergan una sorprendente diversidad vegetal, dominada por extensos hayedos que pintan de verde las laderas, mientras que en las zonas más soleadas crecen encinares cantábricos sobre formaciones calizas, creando un contraste poco común.

Tenga en cuenta que el parque está dividido en cuatro categorías de zonificación según su Plan de Ordenación de Recursos Naturales: zonas de reserva sin actividad permitida, zonas de uso limitado con uso moderado, zonas de uso compatible con instalaciones de uso público, y zonas de uso general junto a las carreteras, garantizando así la conservación de sus recursos paisajísticos, ecológicos, científicos y culturales mientras permite el disfrute responsable de este patrimonio natural excepcional que representa uno de los principales centros del montañismo cántabro.

¿Cómo ir?

El acceso al Parque Natural de los Collados del Asón es libre y gratuito, permitiendo disfrutar de sus paisajes, rutas de senderismo y puntos naturales más emblemáticos, como la Cascada del Asón o Cascada de Cailagua, uno de los lugares más fotografiados de Cantabria.

Si quiere saber más es mejor ir al Centro de Interpretación del Parque Natural el cual tiene los siguientes horarios:

Enero a marzo / noviembre y diciembre: miércoles a viernes de 10:00 a 15:30 h; fines de semana y festivos de 10:00 a 18:00 h.

Abril a junio / octubre: miércoles a viernes de 10:00 a 17:00 h; fines de semana y festivos de 10:00 a 19:00 h.

Julio y agosto: de lunes a domingo de 10:00 a 19:00 h.

Septiembre: de martes a domingo de 10:00 a 19:00 h.

Tenga en cuenta que el parque no cuenta con servicio de transporte público directo, por lo que el acceso debe hacerse únicamente en vehículo particular, a través de las vías que conectan con sus principales puntos de interés.

Otras consideraciones son:

Buen tiempo: Es importante ir con buen tiempo y consultar la previsión, ya que la niebla puede sorprender, especialmente cerca del mar Cantábrico.

Calzado adecuado: Aunque el tramo inicial es cómodo, hay zonas rocosas, por lo que se recomienda llevar calzado de montaña.

Presta atención al descenso: En el descenso, es fácil perder el sendero bajo el bosque. Se recomienda seguir el murallón de roca para no perder la pista, y prestar especial atención si ha llovido.

