Santa Marta y Cartagena lideran reservas de tours en la semana de receso 2025

Según proyecciones de Migración Colombia, cerca de 777.000 viajeros se desplazarán en el país.

Andrés Montes Alba
03 de octubre de 2025 - 10:06 p. m.
La atención de los viajeros se orienta hacia experiencias culturales y en entornos naturales.
Foto: Cortesía Prensa Santa Marta
La semana de receso escolar, que se desarrollará entre el 4 y el 13 de octubre, se perfila como un periodo de alta movilidad en Colombia. Según proyecciones de Migración Colombia, cerca de 777.000 viajeros se desplazarán en el país, lo que representa un aumento del 6 % frente al mismo periodo de 2024.

En este contexto, Civitatis, plataforma de distribución online de excursiones y actividades, presentó su más reciente informe sobre las reservas realizadas por colombianos, revelando un cambio en las preferencias de viaje para este año. Santa Marta se consolida como el destino con más reservas, mientras San Andrés, Santander y Cali aparecen como protagonistas emergentes en la agenda turística.

El análisis evidencia un giro frente a 2024, cuando Medellín, Cartagena y Bogotá dominaban la lista con recorridos tradicionales en zonas urbanas. Para 2025, la atención de los viajeros se orienta hacia experiencias culturales y en entornos naturales. Santa Marta y Cartagena se mantienen en los primeros lugares, mientras que Cali asciende al top 5 gracias a propuestas como el recorrido de salsa y arte urbano. San Andrés y Santander, por su parte, se posicionan como alternativas frescas frente a los clásicos urbanos.

Medellín conserva presencia, aunque con un enfoque renovado: los visitantes optan por excursiones a Guatapé y planes en los alrededores de la ciudad. Bogotá mantiene fuerza con recorridos por su centro histórico, pero también diversifica su oferta con tours de un día hacia destinos cercanos.

“Las reservas en 2025 confirman un cambio en el perfil del viajero: hoy buscan experiencias auténticas con la comunidad y en escenarios naturales. Los destinos están respondiendo con innovación para atraer a un público más diverso, y el resultado es evidente: cuando la oferta se transforma, la demanda crece”, afirmó María Carolina Padilla, Country Manager de Civitatis en Colombia.

Colombianos en el exterior: free tours y excursiones de un día, las favoritas

El informe también destaca las tendencias internacionales. Los colombianos priorizan los free tours urbanos en ciudades como Madrid, Roma, París, Nueva York, Ámsterdam, Lisboa y Ciudad de México, actividades que permiten descubrir barrios históricos y conectar con la cultura local de forma accesible.

A esto se suman las visitas guiadas a íconos culturales como el Coliseo, el Vaticano, la Torre Eiffel y el Museo del Prado, así como excursiones de un día desde grandes capitales: Toledo y Segovia desde Madrid, Cinque Terre desde Italia, Versalles desde París, el Gran Cañón desde Estados Unidos, Iguazú y Colonia desde Argentina o el Valle Sagrado en Perú.

En menor medida, los viajeros incluyen opciones de ocio como cruceros, espectáculos nocturnos y fiestas temáticas, que complementan la experiencia cultural.

“El comportamiento de compra de los colombianos demuestra que en destinos internacionales todavía prima el recorrido urbano como primer acercamiento. Sin embargo, cuando disponen de más días, aprovechan para visitar lugares cercanos y sumar experiencias fuera de la ciudad”, concluyó Padilla.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

Temas recomendados:

AbiertoEE

Turismo en Colombia

Santa Marta

Cartagena

Semana de receso

Civitatis

 

