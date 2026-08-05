¿Busca un plan diferente en Bogotá? Yoga, música y picnic desde las alturas

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La Torre Colpatria quiere que agosto sea un mes para redescubrir Bogotá desde las alturas. El emblemático edificio de la capital presentó una agenda de actividades que combina bienestar, música, ejercicio y experiencias al aire libre, con el propósito de consolidarse como un espacio de entretenimiento más allá de su tradicional mirador.

La programación, dirigida a públicos de todas las edades, busca ofrecer nuevas razones para visitar uno de los íconos arquitectónicos de la ciudad. A más de 190 metros de altura, los asistentes podrán participar en clases de yoga, sesiones de zumba, ejercicios funcionales y experiencias gastronómicas con vista panorámica de la capital.

Las actividades comenzaron el pasado 1 de agosto con una nueva edición del Coffee Party, un evento que reunió música electrónica, café y una propuesta para disfrutar la ciudad desde una perspectiva diferente. Según la organización, cerca de 800 personas asistieron durante el fin de semana, lo que motivó una nueva edición prevista para el último fin de semana de septiembre.

El componente de bienestar tendrá un lugar destacado durante el mes. Todos los martes y miércoles se realizarán jornadas de yoga, mientras que los martes 11, 18 y 25 habrá clases de zumba. Los sábados 15, 22 y 29 estarán dedicados a ejercicios funcionales, con actividades de pilates y calistenia.

Entre las novedades de la programación figura Bunny Jump, una actividad enfocada en movimiento, coordinación y ejercicio que estará disponible los domingos 16, 23 y 30 de agosto para participantes de diferentes niveles.

Uno de los eventos centrales será Picnic en las Alturas, programado para el 15 de agosto. La experiencia permitirá disfrutar de un picnic en el helipuerto de la Torre Colpatria, un espacio acondicionado para compartir en pareja, con amigos o en familia mientras se contempla una vista privilegiada de Bogotá.

“Queremos que cada visita sea una oportunidad para experimentar Bogotá desde una perspectiva diferente. La programación de agosto reúne bienestar, movimiento, música y experiencias gastronómicas para que ciudadanos y turistas encuentren nuevas razones para regresar a la Torre Colpatria y descubrir la ciudad desde las alturas”, afirmó Cristian Espinosa, jefe de Comunicaciones de la Torre Colpatria.

Con esta iniciativa, el edificio busca fortalecer su oferta de turismo urbano y entretenimiento, incorporando actividades que complementan la experiencia del mirador y promueven espacios de cultura, recreación y bienestar. La programación se desarrollará durante todo agosto y los horarios, así como las condiciones de ingreso, estarán disponibles en los canales oficiales de la Torre Colpatria.

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