Turismo de experiencias: la apuesta con la que Colombia gana atractivo internacional

Ver las pinturas rupestres del Guaviare es una de las experiencias de turismo cultural y de naturaleza más fascinantes de Colombia. Foto: María Alejandra Castaño

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Los viajeros ya no eligen un destino únicamente por sus paisajes o por la oferta de alojamiento. Cada vez cobran más importancia las actividades que pueden vivir una vez llegan, desde recorridos gastronómicos y culturales hasta experiencias en la naturaleza o inmersiones en las tradiciones locales. En ese contexto, Colombia se ha consolidado como uno de los países con mayor oferta de este tipo de experiencias en América Latina.

Ese posicionamiento se refleja en un análisis de Mabrian by Data Appeal, elaborado con información de las plataformas Civitatis y GetYourGuide, según el cual el país concentra el 8,4 % de la oferta de actividades turísticas de la región, ubicándose detrás de Perú y México y por encima de destinos como República Dominicana, Brasil y Argentina.

Según Carlos Cendra, director de Marketing y Comunicación de Mabrian, este panorama demuestra que los destinos latinoamericanos aún tienen margen para diversificar su oferta de experiencias, distribuir mejor la demanda turística y fortalecer las economías locales.

Para Nicolás Posse, Regional Business Development South America de Civitatis, buena parte de la fortaleza de Colombia radica en la variedad de experiencias que ofrece dentro de un mismo territorio. Explica que un viajero puede pasar de las playas del Caribe o el Pacífico a las montañas, descubrir grandes ciudades, recorrer paisajes nevados o incluso convertirse en cafetero por un día, una diversidad que convierte al país en un destino difícil de comparar con otros de la región.

El directivo considera que el interés de los turistas internacionales ha evolucionado y ya no se limita a visitar los lugares más emblemáticos. Ahora buscan comprender la historia, la cultura y las tradiciones de los destinos mediante experiencias inmersivas. Por eso, actividades como los recorridos de arte urbano, los tours gastronómicos, las visitas a fincas cafeteras y las excursiones de naturaleza han ganado protagonismo, pues permiten al visitante “llevarse una historia, no solo una fotografía”.

Esa tendencia también se refleja en los destinos que despiertan mayor interés entre los viajeros. De acuerdo con las reservas de Civitatis, Medellín concentra el 37,25 % de la demanda internacional, impulsada por los recorridos por la Comuna 13, las excursiones a Guatapé y las experiencias relacionadas con la transformación urbana de la ciudad. Cartagena ocupa el segundo lugar, con el 31,37 %, gracias a su combinación de patrimonio histórico, gastronomía y actividades en el Caribe, mientras que Bogotá representa el 25,49 % de las reservas por sus recorridos por La Candelaria, los “tours” de grafitti y las experiencias gastronómicas. También destacan Santa Marta, San Andrés y Cali por sus propuestas de naturaleza, deportes acuáticos y cultura local.

Posse asegura que, para quienes visitan Colombia por primera vez, un recorrido por Bogotá, Medellín y Cartagena permite entender tres facetas muy distintas del país. Posteriormente, el viaje puede ampliarse hacia el Eje Cafetero, Boyacá, Barranquilla o Santa Marta para descubrir otras expresiones culturales y naturales. En su opinión, los recorridos urbanos siguen siendo la puerta de entrada para muchos viajeros porque les ayudan a comprender el contexto histórico y cultural antes de profundizar en otros atractivos.

El informe también muestra que las experiencias culturales representan el 36,9 % de la oferta turística en América Latina y el Caribe, seguidas por el turismo activo (32 %), las actividades en la naturaleza (14,9 %) y las gastronómicas (11,2 %). Además, cuatro de cada diez reseñas de los viajeros corresponden a actividades culturales, mientras que la gastronomía concentra el 16 %, un segmento que, según los autores del estudio, aún tiene espacio para crecer.

Este cambio en las preferencias también ha transformado la forma de elegir un destino. Posse sostiene que hoy el viaje ya no se define únicamente por el vuelo o el hotel, sino por las actividades que los viajeros podrán realizar una vez lleguen. Esa tendencia explica el crecimiento del turismo de experiencias, un mercado que, de acuerdo con datos de Arival citados por Civitatis, alcanzó los 271.000 millones de dólares en 2025 y se proyecta que superará los 340.000 millones en 2029, con un crecimiento anual del 8 %, superior al previsto para la industria turística en general. Además, solo el 33 % de las reservas de actividades se realizan actualmente por canales digitales, lo que evidencia el potencial de expansión que aún tiene este segmento.

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