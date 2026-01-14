Promociones para viajar en 2026: vuelos a Europa y en Colombia desde COP 89.999

Wingo Vacations anunció descuentos de hasta 30 % en paquetes de hotel más vuelo. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El inicio de 2026 llega con buenas noticias para los viajeros colombianos. Las aerolíneas —Iberia y Wingo— lanzaron campañas promocionales que facilitan volar tanto dentro del país como hacia destinos internacionales, con tarifas reducidas y amplios periodos para planear los viajes.

Vuelos a Europa

Viajar a Europa será más accesible durante las primeras semanas del año gracias a la nueva campaña de Iberia, que ofrece tiquetes ida y vuelta en cabina Turista desde COP 2.537.013 entre Bogotá y Madrid. La promoción también incluye otros destinos europeos con precios especiales, como Barcelona desde $2.640.046, París desde $2.797.627, Roma desde $2.523.755 y Viena desde $2.961.079.

La oferta estará disponible hasta el 26 de enero a través de la página web y la aplicación móvil de la aerolínea. Los vuelos adquiridos durante esta campaña podrán utilizarse hasta el 30 de noviembre de 2026, lo que brinda mayor flexibilidad para planear viajes a lo largo del año.

Vale la pena mencionar que actualmente Iberia opera tres vuelos diarios entre Bogotá y Madrid, con capacidad para transportar a más de 2.000 pasajeros al día. Desde su hub en la capital española, los viajeros pueden conectar con 145 destinos en 49 países, entre ellos cerca de 100 ciudades en Europa, además de rutas de largo alcance hacia destinos como Doha o Tokio.

Promociones para viajar por Colombia y otros destinos

En el mercado nacional, Wingo se suma a las promociones de comienzo de año con su primera campaña de 2026, que estará vigente hasta el 19 de enero. Durante ese periodo, los viajeros podrán encontrar tiquetes nacionales desde COP 89.999 por trayecto, y vuelos internacionales desde USD 106, con tasas e impuestos incluidos.

Las tarifas promocionales aplican para rutas domésticas como Bogotá–Medellín, Bogotá–Cali, Medellín–Cartagena y Medellín–Santa Marta, así como vuelos hacia San Andrés desde Cartagena y Barranquilla. En el plano internacional, la promoción incluye destinos como Aruba, Punta Cana, Santo Domingo y San José de Costa Rica.

Los tiquetes podrán utilizarse entre enero y octubre de 2026, con excepción de días festivos, temporadas altas y fechas de alta demanda. La disponibilidad es limitada, con entre 30 y 200 cupos promocionales por ruta, y las compras se realizan a través de wingo.com y la aplicación móvil de la aerolínea.

Paquetes turísticos con descuento

Adicionalmente, Wingo Vacations anunció descuentos de hasta 30 % en paquetes de hotel más vuelo, tanto para destinos nacionales como Medellín y Cartagena, como para viajes internacionales a Curazao y Punta Cana.

Con estas promociones, las aerolíneas buscan dinamizar el turismo en 2026 y brindar más opciones para que los viajeros colombianos puedan cumplir el propósito de comenzar el año viajando, ya sea dentro del país o cruzando el Atlántico.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.