Capacitación y negocios turísticos: Anato llevará sus encuentros a Barranquilla y Boyacá

La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) confirmó las sedes para dos de sus principales eventos académicos dirigidos a los profesionales del sector turismo en Colombia.

El 30° Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Turismo se llevará a cabo en Barranquilla durante el mes de agosto de 2026. Este evento, que reúne a más de 1.000 empresarios del sector, tiene como objetivo capacitar y fortalecer a los actores de la cadena de valor del turismo, incluyendo agencias de viajes, hoteles, aerolíneas y operadores turísticos.

Por su parte, el 7° Encuentro Nacional de Turismo Receptivo de Anato se celebrará en Boyacá en octubre de 2026. Este encuentro busca potenciar la articulación entre agencias operadoras DMC, operadores regionales y prestadores de servicios turísticos, culminando con una rueda de negocios que permite el encadenamiento de los actores del sector y el impulso del turismo regional.

“Eventos como estos no solo fortalecen el conocimiento y competitividad de la cadena de valor del sector, sino que generan un impacto positivo en las economías locales. Desde Anato reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo del turismo en Colombia, promoviendo escenarios de formación, articulación y proyección que contribuyan al crecimiento sostenible de la industria y al posicionamiento de los destinos nacionales en mercados internacionales”, afirmó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

Con estos encuentros, Anato busca consolidar la capacitación profesional y la colaboración estratégica dentro del turismo colombiano, fortaleciendo tanto la oferta nacional como la presencia del país en el mercado internacional.

