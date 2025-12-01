Caribe Mexicano será el invitado de honor en la Vitrina Turística de Anato 2026

Cancún es uno de los destinos internacionales más visitado por los viajeros colombianos. Foto: Getty Images - Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Vitrina Turística de Anato celebrará en 2026 su edición número 45, consolidada como uno de los encuentros más relevantes del turismo en América Latina y un espacio clave para fortalecer la relación entre todos los actores del sector. Este año, el evento contará con un invitado especial: el Caribe Mexicano, seleccionado como Destino Internacional Invitado de Honor gracias a su posicionamiento como uno de los lugares más emblemáticos y comercializados en la región.

Colombia y el Caribe Mexicano mantienen una relación turística en crecimiento, impulsada por el interés de los viajeros colombianos por experiencias de sol y playa. Solo en 2024, más de 236.000 colombianos visitaron este destino, lo que representó el 38,6% de los connacionales que viajaron a México. La tendencia se mantuvo en 2025: entre enero y septiembre, 224.411 pasajeros volaron desde Colombia hacia Cancún, ciudad emblemática del Caribe Mexicano.

“Estas cifras confirman que el Caribe Mexicano es uno de los predilectos de la región. Por ello, desde Anato nos complace anunciar que este estado mexicano fue elegido como Destino Internacional Invitado de Honor en nuestra edición número 45 de la Vitrina Turística”, afirmó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

La Encuesta Trimestral Anato – ETA destaca que México, en especial Cancún, se ubicó entre julio y septiembre de 2025 dentro del top 3 de destinos internacionales más comercializados por las Agencias de Viajes asociadas, con una participación del 15,8 %, solo por detrás de España y República Dominicana. A esto se suma que más del 50% de los turistas colombianos adquieren productos de sol y playa, un segmento donde el Caribe Mexicano mantiene liderazgo global.

La conectividad también juega un papel clave: Bogotá y Medellín cuentan con 33 frecuencias semanales directas hacia Cancún, con más de 5.900 sillas ofertadas, consolidando una ruta fundamental para la industria aérea y las agencias de viajes colombianas.

“Es un honor para el Caribe Mexicano ser el destino internacional invitado en la 45ª edición de la Vitrina Turística de Anato. Esta decisión nos posiciona como líder turístico de América Latina y reafirma nuestro compromiso con el mercado colombiano. Estamos listos para mostrar la diversidad de experiencias que ofrecen nuestros 12 destinos”, destacó Andrés Martínez, director general del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo.

Novedades de la Vitrina Turística de Anato 2026

Por primera vez, la Vitrina Turística ocupará la totalidad de Corferias. El Gran Salón se destinará exclusivamente a la oferta internacional, mientras que la muestra nacional se organizará por regiones turísticas para facilitar el recorrido de compradores y visitantes. También se renovarán las zonas de experiencia y se incorporarán nuevos espacios de esparcimiento.

Entre los anuncios más destacados está el fortalecimiento de ANATO Capacita Versión Tech, un espacio formativo centrado en tecnología, innovación y marketing digital. En 2025, este programa superó todas las expectativas con más de 1.700 participantes en 18 charlas. Para 2026, se incrementará la capacidad con el objetivo de superar los 2.000 asistentes.

“Contar con el Caribe Mexicano como destino invitado fortalece la articulación entre aerolíneas y agencias de viajes, lo que permite robustecer la promoción entre ambos destinos y generar nuevas oportunidades comerciales”, concluyó Cortés Calle.

La Vitrina Turística de Anato 2026 se realizará del 25 al 27 de febrero en Corferias, un evento que promete reunir a miles de profesionales del turismo y consolidarse, una vez más, como el epicentro de la industria en América Latina.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.