Turismo en Colombia cierra 2025 como uno de los sectores más fuertes de la economía

A lo largo de 2025, el turismo en Colombia se ha posicionado como uno de los sectores con mejor desempeño económico del país, impulsado por el crecimiento sostenido en la llegada de visitantes extranjeros, el aumento del ingreso de divisas y una mayor conectividad aérea.

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), el dinamismo del sector ha estado especialmente jalonado por el turismo internacional. Entre enero y octubre de 2025, 4,7 millones de colombianos viajaron al exterior, cifra que representa un incremento del 3% frente al mismo periodo de 2024. “Este comportamiento confirma la tendencia de recuperación gradual del mercado emisor observada en los últimos tres años”, señaló Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato.

En cuanto al flujo de visitantes hacia el país, entre enero y septiembre Colombia recibió 4,8 millones de visitantes no residentes. De ellos, 3,5 millones fueron extranjeros y 1,2 millones correspondieron a colombianos residentes en el exterior. El segmento de cruceros también mostró un ligero crecimiento del 0,6%, alcanzando 217.000 pasajeros.

El ingreso de divisas por concepto de turismo continúa en ascenso. Solo en el primer semestre del año, Colombia registró USD 5.247 millones, un aumento del 11,4 % en comparación con el mismo periodo de 2024. Esta tendencia da continuidad al crecimiento del año anterior, cuando el sector cerró con USD 10.083 millones, equivalentes a un alza del 13 %.

La conectividad aérea ha sido otro pilar fundamental en el fortalecimiento del turismo. Para noviembre de 2025, el país reportó 6.809 frecuencias nacionales semanales operadas por siete aerolíneas en 226 rutas. En el ámbito internacional, las frecuencias ascendieron a 1.520, un incremento del 11,3 %, conectando a Colombia con 55 ciudades en 29 países. Entre enero y septiembre, los aeropuertos nacionales movilizaron 42,3 millones de pasajeros, con un repunte del tráfico internacional del 7,3 %.

El crecimiento también se refleja en la actividad empresarial. Hasta octubre de 2025, el Registro Nacional de Turismo contabilizó 17.594 agencias de viajes, un incremento del 10,7 % respecto al año anterior. Según la Encuesta Trimestral ANATO – ETA, la mayoría de agencias reportó un tercer trimestre favorable, con aumentos en ventas especialmente hacia destinos nacionales como el Eje Cafetero, Cali y la costa Caribe, que representaron el 35% del total. En el mercado internacional destacaron España, República Dominicana, México–Cancún, Estados Unidos y Panamá.

Para el cierre del año, Anato proyecta USD 11.344 millones en divisas por turismo, lo que representaría un crecimiento del 11%. Se prevé que los visitantes extranjeros no residentes asciendan a 4,7 millones, un 5 % más que en 2024, pese a una reducción en la llegada de colombianos residentes en el exterior. En materia de transporte aéreo, se estiman 57,2 millones de pasajeros movilizados en 2025, con un repunte del 6,6 % en el tráfico internacional.

La salida de colombianos alcanzaría los 5,7 millones, un aumento del 3,5% frente al año anterior. En cuanto a las agencias de viajes, se espera que el año cierre con un crecimiento cercano al 8% en ventas.

El cierre de 2025 confirma así el papel del turismo como uno de los motores más robustos de la economía nacional, en un escenario de recuperación y consolidación del sector.

