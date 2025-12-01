Así planean viajar los colombianos en Navidad y Año Nuevo: destinos más buscados

Cartagena es una de las ciudades más buscadas para diciembre en Colombia. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La temporada decembrina vuelve a impulsar el movimiento turístico dentro y fuera de Colombia. Así lo revelan los datos de búsqueda de alojamientos registrados en Booking.com, que muestran cuáles serán los destinos favoritos de los viajeros para Navidad y Año Nuevo. Además, las proyecciones para 2026 comienzan a delinear nuevas rutas y tendencias entre los colombianos.

Los destinos favoritos para viajar en Navidad

Entre el 22 y el 26 de diciembre, las búsquedas de alojamiento evidencian un interés equilibrado entre grandes ciudades y destinos de playa. Frente al año pasado, las preferencias muestran variaciones significativas.

Destinos nacionales más buscados

Cartagena (7.72%)

San Andrés (5.21%)

Medellín (11.52%)

Cali (17.62%)

Bogotá (13.53%)

Destinos internacionales destacados

Punta Cana (12.22%)

Nueva York (31.51%)

Madrid (11.32%)

Orlando (39.15%)

Miami (2.53%)

👀🌎📄(Lea también: Una ciudad colombiana se consolida como destino global en tendencia para 2026)

¿A dónde viajarán los colombianos en Año Nuevo?

Para el periodo del 28 de diciembre al 1 de enero, las búsquedas muestran un notable incremento en destinos reconocidos por sus playas, celebraciones icónicas y propuestas culturales.

Destinos nacionales

Cartagena (14.42%)

Medellín (19.12%)

Coveñas (16.38%)

Cali (50.18%), que reafirma su atractivo durante la Feria de Cali

Bogotá (15.93%)

Destinos internacionales

Nueva York (45.97%)

Río de Janeiro (114.51%), impulsado por su emblemática celebración de fin de año en Copacabana

Madrid (19.11%)

Orlando (42.74%)

Colombia gana protagonismo entre viajeros internacionales

Las búsquedas de extranjeros hacia Colombia para fin de año también van en aumento. Entre el 28 de diciembre y el 1 de enero, los destinos colombianos más consultados fueron:

Cartagena (24.08%)

Medellín (29.97%)

Bogotá (20.15%)

San Andrés (13.26%)

Cali (41.07%)

En conjunto, las búsquedas de alojamiento en el país —entre viajeros nacionales e internacionales— crecieron un 20% frente al mismo periodo del año pasado. Con este impulso, Colombia se consolida como el tercer destino más buscado de Latinoamérica en Booking.com, solo por detrás de Brasil y México.

Tendencias 2026: los destinos que atraerán a los colombianos

El reporte de Predicciones de Viaje 2026 de Booking.com señala los destinos que captarán el interés de los colombianos el próximo año. La lista incluye lugares que combinan naturaleza, cultura, aventura y bienestar:

Durban, Sudáfrica

Byron Bay, Australia

Hanoi, Vietnam

Playa Venao, Panamá

Bayahibe, República Dominicana

Río de Janeiro, Brasil

Estas tendencias reflejan una creciente preferencia por experiencias más personalizadas, transformadoras y en contacto directo con entornos naturales y propuestas culturales diversas.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.