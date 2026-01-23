¿Cuál es el vuelo más largo del mundo en 2026?

La nueva ruta entre Buenos Aires y Shanghái parece batir un récord, pero un detalle técnico cambia la historia. Foto: Cortesía Air France

Durante semanas, el anuncio de una nueva ruta aérea entre Buenos Aires y Shanghái se abrió paso en titulares de todo el mundo. China Eastern Airlines comenzó a vender boletos para un trayecto que conecta dos ciudades situadas casi en extremos opuestos del planeta.

No es una exageración: vistas en un globo terráqueo, la capital argentina y la metrópoli china se acercan como pocas veces al concepto de antípodas, puntos casi opuestos sobre la superficie de la Tierra.

El vuelo, que despega del aeropuerto de Pudong y llega a Ezeiza, está programado para durar 25,5 horas en la ida y hasta 29 horas en el regreso. Son cerca de 20.000 km en el aire.

Sin embargo, no es el más largo del mundo.

Como explica CNN, ambos trayectos incluyen una parada técnica de aproximadamente dos horas en Auckland, Nueva Zelanda, durante la cual los pasajeros pueden descender del avión.

Es decir, se trata de un vuelo directo, pero no de un vuelo de la categoría non-stop o sin escalas. Esa diferencia es la que define quién ostenta realmente el récord del vuelo más largo del mundo.

El récord real

Para despejar dudas, la referencia no está en los anuncios de las aerolíneas, sino en los datos. OAG, una de las consultoras más respetadas del sector aéreo, clasifica los vuelos comerciales según su distancia ortodrómica —la más corta posible sobre una esfera— a partir de los horarios reales de operación de las aerolíneas.

Bajo ese criterio, el vuelo comercial sin escalas más largo del mundo sigue siendo el que une Nueva York (JFK) con Singapur (Changi).

Operado por Singapore Airlines con un Airbus A350-900, cubre 15.332 kilómetros y tiene una duración media cercana a 18 horas y 40 minutos. La aerolínea mantiene, además, el segundo lugar del ranking con la ruta Newark–Singapur, apenas tres kilómetros más corta.

Esto no resta relevancia al nuevo enlace entre Buenos Aires y Shanghái, que posee un valor simbólico, estratégico y turístico indiscutible, aunque no encaje en la categoría del récord técnico.

China Eastern subraya, además, que su ruta sigue una trayectoria poco habitual hacia el sur, atravesando algunas de las zonas más remotas del planeta y bordeando la Antártida.

Según la aerolínea, esta elección permite ahorrar al menos cuatro horas frente a los itinerarios tradicionales que implican escalas en Europa.

El récord que aún está por venir

El liderazgo del vuelo Nueva York–Singapur tampoco será permanente. Según informó Time Out, Qantas se prepara para dar el siguiente salto en la aviación de ultra-larga distancia con su Proyecto Amanecer, que prevé el lanzamiento de vuelos sin escalas entre Sídney y Londres en el primer semestre de 2027. Además, de otro entre Sídney y Nueva York, que duraría 18 horas.

Antes de eso, la aerolínea australiana iniciará en 2026 un programa de vuelos de prueba con un Airbus A350-1000 especialmente modificado, capaz de volar hasta 22 horas continuas gracias, entre otros ajustes, a un tanque adicional de combustible. El trayecto Sídney–Londres, de unos 17.015 kilómetros, superaría así todos los récords actuales y se convertiría en el vuelo de pasajeros sin escalas más largo del mundo.

Qantas ha señalado que el proyecto no se limita a la distancia. Los nuevos aviones incorporarán zonas de bienestar, mayor espacio entre asientos y soluciones pensadas para mitigar el impacto del jet lag, en un intento por hacer viable —y más llevadero— un viaje de más de 20 horas. El nombre del proyecto no es casual: los pasajeros verán dos amaneceres durante un mismo vuelo.

Cuando eso ocurra, el mapa de los vuelos más largos del mundo volverá a reordenarse. Hasta entonces, el récord sigue teniendo un dueño claro, mientras nuevas rutas como Buenos Aires–Shanghái confirman que, más allá de las marcas técnicas, la aviación continúa acortando distancias que durante décadas parecieron imposibles.

