Cartagena, entre los mejores destinos del mundo para viajar en 2026

La prestigiosa editorial de viajes Lonely Planet ha revelado su esperado listado Best in Travel 2026, una selección anual que destaca los lugares más inspiradores del mundo para visitar el próximo año. Entre los 25 mejores destinos de esta edición figura Cartagena de Indias, única ciudad colombiana incluida, reconocida por su vibrante vida nocturna, su historia colonial y su espíritu caribeño.

Según la guía, Cartagena es “Ideal para disfrutar de una vibrante vida nocturna e historia”, una distinción que celebra su equilibrio entre pasado y presente. En palabras de los editores: “Encerrado por una muralla de piedra que una vez mantuvo alejados a los enemigos, el centro histórico de Cartagena rebosa encanto, atrayendo visitantes con su arquitectura española bien conservada y su energía contagiosa”.

Lonely Planet destaca los caserones coloniales convertidos en hoteles boutique, restaurantes en terrazas iluminadas con velas como Mar y Zielo, y la riqueza cultural que se respira entre calles empedradas y balcones coloridos. Además, subraya su historia de resistencia: desde los tesoros prehispánicos del Museo del Oro Zenú, hasta los relatos de la Inquisición y la esclavitud que se narran en el Museo Histórico de Cartagena.

El barrio de Getsemaní también recibe una mención especial como símbolo del renacer cultural de la ciudad. Con sus murales, ritmos afrocolombianos y ambiente bohemio, se ha convertido en el corazón artístico de Cartagena, donde los viajeros pueden aprender salsa, bachata y champeta antes de lanzarse a bailar en clubes locales como el Club de los Carpinteros.

Los 25 destinos que marcarán el 2026

El listado completo de Best in Travel 2026 incluye rincones que combinan sostenibilidad, cultura y experiencias auténticas. Entre los primeros lugares figuran Botsuana, por sus safaris en el delta del Okavango; Perú, con su mezcla de historia inca y gastronomía de talla mundial; y Jeju-do, la isla volcánica de Corea del Sur conocida por su naturaleza y espiritualidad.

Otros destinos destacados incluyen Cádiz (España), Liberdade en São Paulo (Brasil), Cerdeña (Italia), Ciudad de México, Quetzaltenango (Guatemala) y Utrecht (Países Bajos). Cada uno fue elegido por ofrecer nuevas formas de viajar con propósito, autenticidad y conexión local.

Cartagena, orgullo colombiano en el mapa global

La inclusión de Cartagena reafirma su posición como uno de los epicentros culturales y turísticos de América Latina. Su fusión de historia, gastronomía, música y calidez humana la sigue consolidando como una de las ciudades más encantadoras del Caribe.En 2026, el mundo volverá a mirar hacia sus murallas, sus plazas y sus noches interminables de sabor y tambor.

