Cartagena tendrá nueva ruta aérea con Buenos Aires, Argentina

Buenos Aires, Argentina, contará con una nueva conexión aérea con Cartagena a partir de enero de 2027. Foto: Cortesía Visit Argentina

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Cartagena contará desde enero de 2027 con una nueva conexión aérea con Argentina. Aerolíneas Argentinas anunció que comenzará a operar la ruta el 1 de enero, con cinco frecuencias semanales, ampliando las alternativas de conectividad entre Colombia y Argentina.

La nueva ruta hace parte del plan de expansión internacional de la compañía, que también incorporará Curazao, a partir del 2 de enero, con cuatro frecuencias semanales —dos directas y dos vía Aruba—, y Córdoba–Cabo Frío, en Brasil, que comenzará a operar el 26 de diciembre con dos frecuencias semanales.

Más conectividad entre Cartagena y Argentina

La incorporación de Cartagena fortalece la presencia de Aerolíneas Argentinas en el Caribe y amplía las opciones de conexión entre uno de los principales destinos turísticos de Colombia y el mercado argentino.

Además de la nueva ruta a Cartagena, la aerolínea contará con un vuelo diario a Aruba, mientras que Punta Cana y Cancún tendrán hasta siete frecuencias semanales.

Brasil también tendrá una operación reforzada. Florianópolis contará con 36 frecuencias semanales desde Buenos Aires, siete desde Córdoba, siete desde Rosario y cuatro desde Tucumán y Salta. Río de Janeiro tendrá 40 frecuencias semanales desde Buenos Aires, además de vuelos desde Córdoba y Rosario.

La programación hacia Brasil también incluirá San Pablo, Salvador de Bahía, Porto Seguro, Porto Alegre y Curitiba, mientras que Cabo Frío tendrá conexiones desde Buenos Aires, Córdoba y Rosario.

Aerolíneas Argentinas aumenta su oferta

En total, la compañía ofrecerá 1.508.834 asientos durante enero de 2027, un 13 % más frente al mismo periodo de 2026. El crecimiento estará impulsado por un aumento del 13 % en la red doméstica y del 16 % en la operación regional.

En Argentina, Aerolíneas Argentinas reforzará sus vuelos hacia destinos turísticos como Bariloche, Córdoba, Mendoza, Iguazú, Ushuaia, Salta, El Calafate, Neuquén, Tucumán, Mar del Plata y Jujuy.

También mantendrá conexiones entre diferentes ciudades del interior sin pasar por Buenos Aires, entre ellas Córdoba–Ushuaia, Córdoba–El Calafate, Tucumán–Mar del Plata, Córdoba–Mar del Plata, Córdoba–Bariloche, Rosario–Bariloche y Mendoza–Bariloche.

En cuanto a sus rutas de larga distancia, la compañía mantendrá 10 frecuencias semanales a Madrid y cuatro a Roma, mientras que Miami tendrá 16 frecuencias semanales.

El anuncio fue realizado por Fabián Lombardo, presidente y CEO de Aerolíneas Argentinas, durante el Business Meeting de la compañía con socios estratégicos y clientes.

“Estamos presentando una programación que suma nuevos destinos internacionales y refuerza mercados clave”, señaló Lombardo. El directivo destacó especialmente la incorporación de Cartagena y Curazao y el fortalecimiento de la oferta hacia Brasil.

Con la nueva ruta, Cartagena suma una alternativa de conectividad aérea directa con Argentina, mientras Aerolíneas Argentinas amplía su presencia en Colombia y otros mercados de la región.

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