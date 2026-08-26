Julián Franco Restrepo es el nuevo viceministro de Turismo de Colombia

Julián Franco Restrepo. Foto: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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El vallecaucano Julián Franco Restrepo fue designado como nuevo viceministro de Turismo de Colombia, en reemplazo de Juan Sebastián Sánchez Dederle.

Franco Restrepo llega al Gobierno nacional con una trayectoria de nueve años en el sector público. Entre 2016 y mayo de 2025 se desempeñó como secretario de Turismo del Valle del Cauca, cargo que ocupó durante las administraciones de las gobernadoras Dilian Francisca Toro y Clara Luz Roldán.

Llegó a la Secretaría de Turismo en 2016, durante el primer mandato de Toro. Posteriormente, fue ratificado por Roldán y continuó en el cargo tras el regreso de Toro a la Gobernación para su segundo periodo. En diciembre de 2023, la mandataria anunció nuevamente su continuidad al frente de la dependencia.

Desde esa posición, lideró diferentes estrategias para fortalecer el turismo y posicionar al departamento como destino nacional e internacional. Entre las iniciativas impulsadas durante su gestión estuvieron Pueblos Mágicos, Visit Valle, Valle Pro, Innovatur y Destinos Mágicos, además del fortalecimiento del Sistema de Información Turística del Valle (Situr).

Al cerrar su etapa en la Gobernación, destacó que el departamento pasó de registrar cerca de 766.000 viajeros en 2016 a superar los siete millones en 2024. El aporte del turismo al PIB departamental pasó de 1,5 % a 3,5 %.

Formación y experiencia

Julián Franco Restrepo es caleño, ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Javeriana Cali y especialista en Gestión Pública de la Universidad EAFIT. Antes de llegar al sector público, tuvo experiencia en el sector privado y se desempeñó como contratista de Mondelez International y gerente general de Eventech Eventos y Logística.

Su experiencia profesional también incluye reconocimientos relacionados con el desarrollo turístico. En 2018 recibió un reconocimiento del Instituto de Calidad Turística Español por la calidad turística y, ese mismo año, ocupó el primer lugar en buenas prácticas de turismo en Colombia en el reconocimiento de CEPTUR.

Con su llegada al Viceministerio de Turismo, Franco Restrepo asume el reto de llevar su experiencia en gestión turística al ámbito nacional y participar en la definición de las políticas del sector en Colombia.

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