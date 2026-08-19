Viajar también es ayudar: el llamado del turismo tras el terremoto

Nuquí mantiene activa su oferta turística y es uno de los destinos del Pacífico que continúa recibiendo visitantes. Foto: Jose Vargas Esguerra

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Viajar también puede ser una forma de solidaridad. En un país que todavía intenta recuperarse de los efectos del terremoto del pasado 10 de agosto, el sector turístico hace un llamado a no darle la espalda a los destinos que continúan en pie y operando con normalidad. Mantener un viaje, hospedarse en un hotel, comer en un restaurante local, contratar un guía o visitar un atractivo turístico puede significar mucho más que una experiencia para el viajero: para cientos de familias representa la posibilidad de conservar sus ingresos y sus empleos.

Por eso, gremios, empresarios y autoridades piden a los viajeros informarse antes de cancelar sus planes y verificar directamente las condiciones de cada destino. La invitación no es a desconocer la emergencia ni a viajar a lugares que presenten riesgos, sino a entender que sus efectos no son iguales en todo el territorio nacional.

El turismo como motor de recuperación

En el Valle del Cauca, más de 80.000 familias viven directa o indirectamente del turismo y de una cadena que incluye alojamiento, gastronomía, transporte, comercio y servicios. Miyerlandi Torres Agredo, secretaria de Turismo del departamento, señala que, aunque la atención de la emergencia humanitaria continúa siendo prioritaria, también es necesario empezar a trabajar en la recuperación económica de los territorios.

“Cada vez que un viajero se hospeda, consume en un restaurante, contrata un operador turístico, utiliza servicios de transporte o compra productos locales, contribuye a mover nuevamente esa cadena, a mantener empresas abiertas, proteger empleos y recuperar la dinámica económica de nuestros municipios”, explica.

Para la funcionaria, el turismo puede convertirse en una herramienta de recuperación, pues el impacto de un viaje no se queda únicamente en un hotel o restaurante, sino que se distribuye a lo largo de toda la cadena de valor. Según señala, un visitante internacional deja en promedio una derrama económica cercana a los USD 700 por estancia.

Torres también hace énfasis en la necesidad de verificar las condiciones de cada destino antes de tomar decisiones. El terremoto generó afectaciones importantes en algunos municipios que continúan atendiendo la emergencia, pero esto no significa que todo el Valle del Cauca tenga afectada su actividad turística. Por eso, recomienda consultar fuentes oficiales y verificar directamente con prestadores formalizados y con Registro Nacional de Turismo vigente.

“Debemos evitar que, además de las afectaciones producidas por el terremoto, una percepción generalizada genere una segunda afectación sobre los empresarios, trabajadores y familias que dependen del turismo”, sostiene.

Destinos que mantienen sus puertas abiertas

En el Chocó, esta diferencia resulta especialmente importante. Elizabeth Mena, propietaria y emprendedora nuquiseña del Hotel Bonito Amanecer, en Guachalito, recuerda que existe la percepción de que todo el departamento fue afectado por el terremoto, cuando destinos como Nuquí, Bahía Solano y Capurganá no registraron afectaciones y mantienen su operación turística.

Para Mena, continuar viajando hacia estas zonas es importante no solo para los empresarios turísticos, sino para toda una cadena de familias. “En el Chocó, todos somos una gran familia”, explica. Quienes viven en Nuquí o Bahía Solano suelen tener familiares o amigos en Quibdó, Buenaventura, Medellín o Cali, mientras que los negocios turísticos dependen también de proveedores que llegan desde otros puntos del departamento y del país.

“Parar el turismo en las zonas que no son afectadas por esta tragedia, es darle un golpe adicional a la ya maltrecha economía del departamento”, enfatiza.

Su llamado cobra especial importancia durante la temporada de avistamiento de ballenas, que se desarrolla entre julio y mediados de octubre. Sin embargo, Mena insiste en que Nuquí es mucho más que ballenas. Playas, selva, gastronomía, cultura viva, ríos, manglares, el Parque Nacional Natural Utría, buceo, surf y termales hacen parte de una oferta que puede disfrutarse durante todo el año.

“Si se genera demanda los 365 días del año, se genera empleo e ingreso para todos”, sostiene. El turismo es el segundo renglón más importante de la economía de Nuquí, después de la pesca, aunque su marcada estacionalidad sigue siendo un reto para las comunidades que viven de esta actividad.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, también pidió a quienes ya tienen reservas para la costa Pacífica mantener sus planes. “No lo cancelen, no desprotejan a las familias que viven del turismo”, manifestó, al señalar que la infraestructura hotelera y el aeropuerto se encuentran habilitados.

El mensaje se extiende a otros destinos del país. En el Eje Cafetero, empresarios y operadores turísticos también han insistido en que la actividad puede continuar en los lugares que se encuentran habilitados. Juan Mauricio Díaz Echeverry, representante legal de Ruta.xplorer Transporte y Turismo, explicó que cada visitante activa una cadena económica que incluye conductores, guías, restaurantes, fincas cafeteras, hoteles, pequeños comercios y familias de la región.

“Cuando una persona decide visitarnos, está contribuyendo directamente a que esa cadena económica continúe activa”, afirmó. Para el empresario, mantener el turismo en destinos como Salento, Filandia y sus alrededores es una manera concreta de conservar oportunidades de empleo e ingresos en las comunidades.

El impacto de las cancelaciones ya comenzó a sentirse. Natalia Valencia, gerente general de Go & Travel, contó que después del terremoto algunas agencias internacionales cancelaron viajes y aproximadamente 110 personas dejaron de visitar el país. Ante esta situación, la empresa realizó inspecciones en hoteles y rutas para verificar las condiciones de seguridad de los servicios que se ofrecen en el Eje Cafetero y aseguró que los destinos están preparados para recibir visitantes.

Desde Filandia y Pereira también han enviado mensajes de tranquilidad. El Hotel & Spa Travesía Quindiana aseguró que sus instalaciones están listas para recibir huéspedes, mientras que Selva Negra, en la zona rural de Pereira, anunció que destinará el 5 % de las reservas realizadas durante agosto a labores sociales y apoyo a las personas que más lo necesiten.

El llamado de los gremios

Los gremios del sector coinciden en que la decisión de viajar debe partir de información precisa sobre las condiciones de cada territorio. La Asociación Colombiana de Turismo Responsable (Acotur) señaló que la situación es diferente en cada municipio y recomendó consultar directamente con los prestadores turísticos antes de tomar decisiones. De acuerdo con su monitoreo, el 63,6 % de los empresarios en las zonas afectadas manifestó estar operando con normalidad, mientras que un 18,2 % opera parcialmente y un 9,1 % lo hace con algunas restricciones.

Acotur también pidió a los viajeros priorizar el consumo local y elegir prestadores formales, alojamientos, restaurantes, experiencias comunitarias y otros servicios ofrecidos por empresarios y comunidades de los territorios visitados. La organización insiste en que mantener la actividad allí donde existen condiciones para hacerlo puede convertirse en un mecanismo de resiliencia y recuperación territorial.

La Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) se sumó al llamado y pidió a los viajeros establecer comunicación directa con los establecimientos donde tienen reservas y, ante cualquier inconveniente, optar por acuerdos como la reprogramación antes que por la cancelación definitiva.

“El turismo es un motor de desarrollo regional”, afirmó José Duarte, presidente ejecutivo de Cotelco, quien señaló que mantener los viajes hacia los lugares que pueden operar con normalidad contribuye a proteger el empleo y el bienestar de miles de familias.

La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) también pidió evitar cancelaciones automáticas y consultar las condiciones del destino y los servicios contratados, preferiblemente a través de agencias de viajes formalmente constituidas. El gremio considera además necesaria la adopción de medidas extraordinarias para proteger a las empresas y los empleos del sector en los territorios más afectados.

La organización planteó mecanismos como alivios tributarios, líneas especiales de crédito, subsidios y programas de apoyo al empleo y la nómina para mitigar los efectos de la emergencia y facilitar la recuperación de los prestadores turísticos.

Al mismo tiempo, diferentes actores de la industria han puesto en marcha iniciativas de solidaridad. Civitatis creó un “Free tour benéfico por Colombia” para recaudar fondos destinados a las comunidades afectadas. Las donaciones serán entregadas a Presentes Corporación, organización encargada de apoyar a comunidades afectadas por desastres.

Airbnb.org, por su parte, está ofreciendo alojamiento gratuito de emergencia a los socorristas desplegados en las zonas afectadas, en alianza con organizaciones como la Defensa Civil Colombiana, CENACED, la Fundación Renacer y Save the Children Colombia.

Mientras los territorios directamente golpeados avanzan en sus procesos de recuperación, el sector turístico insiste en que la respuesta no debe ser cancelar indiscriminadamente los viajes a todo el país, sino informarse y diferenciar la situación de cada destino.

Porque la recuperación no pasa únicamente por reconstruir infraestructura. También implica que los negocios vuelvan a abrir, que las familias recuperen sus ingresos y que las comunidades mantengan sus oportunidades. En ese proceso, el turismo puede ser una herramienta para volver a poner en movimiento la economía de los territorios.

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