Cartagena tendrá vuelos directos a Estados Unidos con United Airlines

United será la primera aerolínea estadounidense en ofrecer vuelos directos desde Cartagena a Houston (IAH) y Washington Dulles (IAD). Foto: Getty Images

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Cartagena continúa fortaleciendo su conectividad internacional. United Airlines anunció la apertura de dos nuevas rutas directas que unirán a la capital de Bolívar con Houston y Washington D.C., en Estados Unidos, a partir del próximo 17 de diciembre, convirtiéndose en la primera aerolínea estadounidense en ofrecer vuelos sin escalas desde la ciudad hacia ambos destinos.

Las nuevas operaciones estarán sujetas a la aprobación de las autoridades gubernamentales y comenzarán con cuatro vuelos semanales —martes, jueves, sábado y domingo— durante la temporada de invierno del hemisferio norte, con la proyección de mantenerse durante todo el año.

Con este anuncio, Cartagena se convierte en el tercer destino de United en Colombia, sumándose a las operaciones que la compañía mantiene desde Bogotá y Medellín. La aerolínea lleva más de tres décadas conectando al país con Estados Unidos.

Patrick Quayle, vicepresidente sénior de Planificación de Redes y Alianzas Globales de United Airlines, destacó que la decisión responde al crecimiento del mercado colombiano y al atractivo turístico de Cartagena.

“Colombia ha sido una parte importante de la red de United en Latinoamérica durante más de 30 años. El nuevo servicio a Cartagena refleja nuestra inversión continua en el país y nuestro compromiso de ofrecer a los clientes experiencias de viaje nuevas y únicas”, afirmó.

El directivo agregó que la incorporación de Cartagena permitirá ofrecer más alternativas de conexión hacia la red internacional de la aerolínea.

“Cartagena como nuestro tercer destino en Colombia, que complementa los servicios de Bogotá y Medellín, ofrece a nuestros clientes más opciones para conectarse con la amplia red global de United en Estados Unidos, y abre oportunidades turísticas para que nuestros clientes de Norteamérica puedan descubrir uno de los destinos más emblemáticos del país”, señaló.

Más conexiones para el Caribe colombiano

Desde la Operadora Internacional Aeropuerto de Cartagena (OINAC), la noticia fue recibida como un paso clave para consolidar al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez como la principal puerta de entrada al Caribe colombiano.

“Esta colaboración con United pone de relieve la relevancia de Cartagena en el panorama turístico mundial e impulsa nuestra misión de conectar nuestra región de forma más eficaz. Al vincular nuestra historia, gastronomía y calidez con Houston y Washington D.C., facilitamos el acceso a la magia del Caribe y conectamos a la perfección con más de 70 destinos de toda Norteamérica”, aseguró Patricia Mejía, directora general de OINAC.

La directiva añadió que el aeropuerto continuará trabajando para atraer nuevas aerolíneas y ampliar la oferta internacional de la ciudad.

Conexión con más de 70 destinos en Estados Unidos

United explicó que sus centros de operaciones en Houston y Washington Dulles permitirán a los viajeros provenientes de Cartagena acceder a una amplia red de conexiones hacia más de 70 ciudades de Estados Unidos y otros destinos internacionales.

La compañía también destacó que los vuelos serán operados con aeronaves Boeing 737 equipadas con pantallas individuales en cada asiento, conectividad Bluetooth, compartimientos superiores de mayor capacidad y, próximamente, servicio gratuito de internet Starlink para los miembros de su programa MileagePlus.

Así operarán las nuevas rutas

Según compartió la aerolínea, los vuelos iniciarán el 17 de diciembre con cuatro frecuencias semanales:

Cartagena – Houston (IAH)

Martes, jueves, sábado y domingo.

Salida desde Cartagena: 2:20 p.m.

Llegada a Houston: 5:45 p.m.

Houston – Cartagena

Salida: 9:35 a.m.

Llegada: 2:50 p.m.

Cartagena – Washington Dulles (IAD)

Martes, jueves, sábado y domingo.

Salida desde Cartagena: 4:00 p.m.

Llegada: 8:40 p.m.

Washington Dulles – Cartagena

Salida: 8:20 a.m.

Llegada: 1:10 p.m.

Es clave resaltar que los itinerarios podrán ajustarse y la entrada en operación definitiva dependerá de la aprobación de las autoridades competentes.

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