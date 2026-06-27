Un teatro y un tren: la experiencia colombiana que ganó un premio mundial de turismo

Más de 50 aliados locales participaron en la creación de una experiencia que integró patrimonio, cultura y turismo en Bogotá. Foto: Cortesía VAOVA

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En un país que suele promocionar sus paisajes para atraer viajeros, una empresa colombiana decidió que el principal atractivo podía ser una historia. Esa apuesta, que convirtió un teatro patrimonial en escenario de una experiencia inmersiva y un tren turístico en una obra itinerante, acaba de recibir uno de los reconocimientos más importantes de la industria global del turismo de reuniones.

VAOVA, una empresa colombiana especializada en turismo de grupos y experiencias culturales, obtuvo el SITE Crystal Award 2026 a la Excelencia en Viajes de Incentivos para Latinoamérica y el Caribe por un programa desarrollado en Bogotá para más de 400 directivos de una de las principales aseguradoras de vehículos de México.

El reconocimiento, entregado en Abu Dhabi, destaca una propuesta que se aleja del formato tradicional de los eventos corporativos y utiliza el patrimonio, las artes escénicas y las comunidades locales como eje de la experiencia de viaje.

Uno de los momentos centrales ocurrió en el Teatro Faenza, considerado el cine más antiguo de Bogotá. El edificio fue transformado en el escenario de una cena de gala que integró arquitectura, gastronomía y danza en una sola narrativa.

Durante la velada, el Ballet Metropolitano de Medellín presentó Gabotero, una creación inspirada en los universos de Gabriel García Márquez y Fernando Botero. Sin embargo, la propuesta fue más allá del espectáculo sobre el escenario: la experiencia se extendió por todo el teatro, desde la recepción de los invitados hasta cada momento del servicio de la cena, de manera que los asistentes hicieron parte de la puesta en escena.

La experiencia continuó con otro de los símbolos del turismo bogotano. El Tren de la Sabana fue reservado exclusivamente para el grupo y convertido en un escenario móvil durante un recorrido de 90 minutos hacia la Catedral de Sal de Zipaquirá.

En cada vagón aparecieron personajes inspirados en distintos oficios y tradiciones del país —como floricultoras, campesinos, músicos y narradores— que interactuaban con los viajeros mientras degustaban productos regionales. El recorrido concluyó con una visita teatralizada al complejo subterráneo.

Según la empresa, más de 50 aliados locales participaron en la construcción de la experiencia, entre artistas, colectivos culturales, operadores turísticos, espacios patrimoniales e instituciones, articulados bajo una misma narrativa.

“El Teatro Faenza nos permitió demostrar el potencial narrativo de un espacio patrimonial. Su arquitectura, el ballet, la gastronomía y la puesta en escena se integraron en una misma historia para convertir una cena corporativa en una experiencia cultural inmersiva”, afirmó Juan Pablo Toro, fundador de VAOVA.

Para la compañía, el turismo de incentivos puede convertirse en una herramienta para cambiar la percepción internacional sobre Colombia. En lugar de recurrir a los estereotipos o a las imágenes más conocidas del país, la propuesta busca acercar a los visitantes a expresiones culturales, oficios y escenarios patrimoniales.

La metodología, denominada The Art of Happenings, ya había sido reconocida en tres ocasiones por los Premios Nacionales de Turismo de ProColombia (2020, 2021 y 2025). El SITE Crystal Award se suma ahora como un reconocimiento internacional a una forma de concebir el turismo experiencial desde la creatividad y el patrimonio.

“Ser reconocidos con un SITE Crystal Award es un honor enorme para nuestro equipo y para Colombia. Este premio demuestra que la creatividad, el storytelling y una hospitalidad genuina pueden convertir a Bogotá en un escenario extraordinario para eventos globales”, enfatiza Toro.

Más allá del galardón, el caso evidencia una tendencia creciente dentro del turismo de reuniones: convertir los destinos en protagonistas de las experiencias, utilizando su patrimonio arquitectónico, su oferta artística y sus comunidades como parte esencial del viaje, en lugar de limitarse a ser el escenario donde ocurre un evento.

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