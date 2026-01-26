Catedral de Sal de Zipaquirá se proyecta como ícono del turismo cultural en Madrid, España

La Catedral de Sal de Zipaquirá ha sido catalogada por múltiples fuentes y plataformas digitales como el segundo lugar de culto más impresionante del mundo. Foto: Cortesía Catedral de Sal de Zipaquirá

Colombia, reconocida hoy como uno de los destinos turísticos más dinámicos de Latinoamérica, marcó una presencia destacada en Fitur, la Feria Internacional de Turismo de Madrid (España), uno de los encuentros más influyentes del sector a nivel mundial. En este escenario de alto nivel, la Catedral de Sal de Zipaquirá se consolidó como uno de los grandes emblemas culturales y turísticos del país.

Considerada una de las obras de ingeniería y arte sacro más impresionantes del planeta, la Catedral de Sal está ubicada a más de 180 metros bajo tierra, en el interior de una mina de sal centenaria con más de 200 años de historia. Reconocida como la Primera Maravilla de Colombia, este monumento no es solo un atractivo turístico, sino una experiencia sensorial única en el mundo.

Cada año, cientos de miles de visitantes nacionales e internacionales recorren sus naves monumentales, su emblemático Vía Crucis subterráneo y sus espacios culturales, consolidándola como uno de los destinos patrimoniales más impactantes de América Latina.

La participación de Zipaquirá en Fitur, la feria de turismo más importante del mundo de habla hispana, fortalece su posicionamiento internacional junto a gobiernos, ministros de turismo, alcaldías, inversionistas, aerolíneas, turoperadores y medios de comunicación globales. Este espacio se consolida como una plataforma clave para la promoción de destinos, la generación de alianzas estratégicas y la atracción de inversión turística a gran escala.

Cabe resaltar que la Catedral de Sal fue destacada recientemente en una publicación del buscador más importante del mundo, Google, al ser reconocida como el segundo sitio de culto más importante del planeta, dentro de una lista de 20 templos y destinos icónicos a nivel mundial, junto a lugares como la Gran Mezquita Sheikh Zayed en Abu Dabi, el Partenón de Atenas, la Catedral de Notre Dame de París y la Capilla Sixtina en el Vaticano.

Fitur también permitió a Zipaquirá presentar necesidades concretas del territorio, recibir asesoría especializada y explorar fondos y proyectos de cooperación internacional enfocados en innovación turística, sostenibilidad y desarrollo territorial.

Uno de los escenarios estratégicos fue Fitur Sports, dedicado al turismo deportivo y a las experiencias activas, un segmento en pleno crecimiento en Europa y el mundo. Allí, la Biciexperiencia de la Catedral de Sal se presentó como un producto único a nivel global, al integrar deporte, turismo de aventura, patrimonio cultural y un escenario subterráneo sin precedentes.

Esta propuesta posiciona a Zipaquirá como un referente de innovación turística, alineado con las tendencias globales de bienestar, turismo sostenible y experiencias memorables, capaces de combinar actividad física, cultura y entretenimiento en un solo recorrido.

Con su participación en Fitur, Zipaquirá y la Catedral de Sal consolidan una visión de futuro basada en la cultura, la innovación y el entretenimiento, proyectando a la ciudad como un destino integral, competitivo y auténtico, capaz de brillar en los grandes escenarios del turismo mundial, desde el corazón de la tierra hasta las vitrinas internacionales más influyentes del planeta.

