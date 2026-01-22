Colombia conquista Fitur 2026 con café, sostenibilidad y experiencias auténticas

Colombia participa en Fitur con un stand diseñado bajo criterios integrales de sostenibilidad, innovación e inclusión. Foto: María Alejandra Castaño

Huele a café. Hay una fila larga para probarlo y, al salir, la gente sonríe. No es coincidencia: es el stand de Colombia en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, uno de los encuentros más importantes del sector a nivel global. En Madrid, el mensaje es claro: los viajeros del mundo están buscando a Colombia.

Más allá del aroma, el stand colombiano se ha convertido en un punto de encuentro clave para turoperadores, empresarios y visitantes interesados en una oferta turística diversa, sostenible y cada vez más sofisticada.

Fitur, una vitrina estratégica para Colombia

Para el empresariado colombiano, estar en Fitur representa una oportunidad de alcance global. Así lo explica Gilberto Salcedo, fundador de Threads Travel, quien asegura que esta feria, junto con la World Travel Market de Londres, es una de las más relevantes del mundo.

Según Salcedo, Fitur permite llegar no solo al mercado español y europeo, sino también a mercados estratégicos como México y Estados Unidos. “Hoy la competencia no es únicamente con países de la región, sino con destinos del sudeste asiático, lo que obliga a Colombia a elevar el estándar y la calidad de las experiencias”, afirma.

Pueblos patrimonios y turismo cultural, entre los más solicitados

Una de las grandes sorpresas de esta edición ha sido el creciente interés del público europeo por los Pueblos Patrimonios. Orlando Martínez, gerente de Incentivamos Colombia, señala que destinos como Mompox, Jardín, Jericó y Villa de Leyva están entre los más solicitados por los turoperadores internacionales.

“El público europeo está buscando experiencias auténticas. Cada año cambian las solicitudes, pero el turismo cultural viene muy fuerte”, explica Martínez, quien agrega que sus paquetes actuales suelen incluir mínimo dos pueblos patrimonios.

Por primera vez, Mompox participa directamente en Fitur. Su secretario de Turismo y Cultura, Luis Alfredo Domínguez, destaca que esta ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995, atrae principalmente a viajeros europeos interesados en el turismo cultural, de naturaleza y religioso.

“Mompox es una ciudad mágica, con una amplia gastronomía, artesanías como la filigrana momposina y una riqueza histórica que cautiva al visitante”, afirma Domínguez.

Medellín, autenticidad y Feria de las Flores

Según los empresarios colombianos que participan en Fitur, Medellín también concentra gran parte del interés europeo. Ana María López Acosta, secretaria de Turismo y Entretenimiento de la capital de Antioquia, explica que la Feria de las Flores conecta con los gustos del público europeo por la cultura, el arte y las tradiciones auténticas.

“El Desfile de Silleteros, la gastronomía, la música y el clima hacen que los europeos se sorprendan con Medellín. Muchos destacan que es una ciudad verde, donde la naturaleza está integrada al entorno urbano”, señala la funcionaria.

López Acosta subraya además la importancia de Fitur como una feria que abre el calendario turístico del año y consolida a Colombia como puerta de entrada a Latinoamérica gracias a su conectividad aérea.

Colombia, un destino integral en América Latina

Desde la visión de los turoperadores, América Latina está tomando una importancia creciente como destino turístico. Así lo explica Rodrigo Maldonado, gerente general de Contactos, quien asegura que Colombia hoy despierta un alto nivel de interés entre los viajeros internacionales.

Ese interés, señala Maldonado, se evidencia en la concurrencia constante de visitantes en el pabellón de América y en el stand de Colombia, que durante la feria suele estar lleno de personas. “Colombia lo tiene todo: sol y playa, historia, cultura, naturaleza, gastronomía y comunidades que enriquecen la experiencia turística”, afirma.

El directivo destaca destinos como Cartagena, la zona cafetera, Medellín y Bogotá, así como Santa Marta, San Andrés y Barranquilla, ciudades que se han venido consolidando gracias al trabajo conjunto entre empresarios, comunidades y autoridades locales. “Hoy Colombia tiene el potencial para atraer un turismo de mayor nivel, apoyado en una infraestructura hotelera cada vez más robusta y en una oferta diversa concentrada en distancias cortas”, concluye.

Un stand que comunica sostenibilidad e innovación

El protagonismo del stand colombiano también está marcado por su enfoque en sostenibilidad, innovación e inclusión. Según compartió ProColombia, el país participa en Fitur 2026 con un espacio diseñado para minimizar su impacto ambiental y maximizar el mensaje de desarrollo responsable.

“La sostenibilidad es una decisión de política pública y una ventaja competitiva”, afirma Carmen Caballero, presidenta de ProColombia, al señalar que el stand refleja cómo El País de la Belleza integra conservación ambiental, desarrollo social e innovación.

Entre los elementos más llamativos se encuentra la barra de café que funciona con energía 100 % renovable, parte de ella generada por un piso cinético que transforma el tránsito de los visitantes en energía. El café proviene de la Asociación de Mujeres Caficultoras del Cauca, beneficiando a más de 400 familias rurales.

Además, el stand incorpora una calculadora de huella de carbono y criterios de accesibilidad universal, reforzando el mensaje de un turismo incluyente y responsable.

Con esta propuesta, Colombia no solo exhibe destinos en Fitur 2026, sino una visión clara de país: el crecimiento del turismo avanza de la mano de la sostenibilidad, la innovación y la inclusión.

