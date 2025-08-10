Cinco consejos para disfrutar el Festival Petronio Álvarez 2025 en Cali

La Ciudadela Petronio se instala en la Unidad Deportiva Alberto Galindo de Cali. Foto: Alcaldía de Cali

Se acerca una de las celebraciones más emblemáticas del folclor colombiano y uno de los eventos culturales más esperados en Cali: el Festival de Música Petronio Álvarez. Y es que del 13 al 18 de agosto, la capital vallecaucana se transformará en la Casa Grande del Pacífico, un escenario donde la música, la gastronomía, la tradición y la alegría afrodescendiente se unen para rendir homenaje al legado del maestro Patricio Romano Petronio Álvarez Quintero y a la riqueza cultural del litoral Pacífico.

Este año, el festival reunirá a más de 3.500 artistas que llenarán de ritmo y tradición la Ciudadela Petronio en Cali. Marimbas, violines, flautas y tambores se unirán a las icónicas Cantadoras del Pacífico para marcar un récord con 52 agrupaciones en competencia y más de 17 artistas invitados en cinco modalidades: marimba y cantos tradicionales, chirimía de flauta, chirimía de clarinete, modalidad libre y violines caucanos. A esta propuesta musical se sumará la Muestra de Expresiones Tradicionales, un espacio con más de 170 portadores de tradición que compartirán saberes en cocina, bebidas ancestrales, artesanías, moda, estética, música y medicina tradicional.

“Estamos felices con el inicio del Festival Petronio Álvarez, una plataforma que resalta identidad y cultura, y que dignifica las tradiciones del Pacífico colombiano, dándole voz a quienes siempre han sido guardianes de estos saberes ancestrales”, expresó Leydi Higidio, Secretaria de Cultura de Cali.

Aquí le decimos cinco consejos para que disfrute de la festividad.

1. Llegar con tiempo y planificar la agenda

El Petronio Álvarez recibe a cientos de miles de visitantes, por lo que llegar con antelación permite instalarse con calma y conocer la ciudad antes de sumergirse en la fiesta. Revisar el cronograma oficial ayuda a identificar los conciertos, talleres y actividades de mayor interés, organizando los días para no perderse momentos clave.

Es recomendable prever los traslados, ya que la movilidad en Cali puede ser más lenta durante el festival. Hospedarse cerca de los escenarios principales o en lugares con fácil acceso al transporte público facilita el desplazamiento y permite aprovechar mejor el tiempo.

2. Vivir la gastronomía del Pacífico

Según VisitCali, la página oficial de turismo de la ciudad, uno de los grandes protagonistas del Petronio es su cocina. Platos como el encocado de camarón, el tapao de pescado o el sudado de piangua ofrecen una explosión de sabores que vale la pena descubrir. Recorrer las zonas de comida del festival permite probar recetas tradicionales preparadas por cocineros y cocineras que mantienen vivas las tradiciones culinarias.

Además de degustar, resulta enriquecedor conversar con quienes preparan estos platos para conocer los ingredientes, las técnicas y las historias que los acompañan. Tomar nota de recetas o adquirir condimentos típicos permite recrear en casa un pedazo de la experiencia.

3. Conectarse con la comunidad local

El Petronio es también un encuentro con la esencia del Pacífico y su gente. Interactuar con la comunidad local brinda la oportunidad de conocer historias, tradiciones y creencias que sustentan el festival. Las recomendaciones de los residentes conducen a experiencias auténticas que van más allá del circuito turístico.

En patios, calles y espacios culturales alternos pueden encontrarse presentaciones musicales improvisadas, clases de baile y encuentros culturales no anunciados en la programación oficial, que enriquecen la vivencia del festival.

4. Disfrutar de la música y la danza sin prisas

La música es el corazón del Petronio, con escenarios llenos de marimbas, tambores y cantos que transmiten energía. Bailar y participar activamente permite apreciar de forma más profunda géneros como el currulao, el bunde o la chirimía, que forman parte esencial de la identidad afrocolombiana.

Explorar distintos escenarios, incluyendo los más pequeños, ofrece la oportunidad de descubrir agrupaciones emergentes y presentaciones íntimas donde la conexión con el público es más cercana.

5. Explorar Cali y sus alrededores

El viaje no se limita al festival. Cali ofrece una rica variedad cultural y natural que complementa la experiencia. Lugares como el barrio San Antonio, el río Pance o el zoológico son visitas recomendadas para ampliar la perspectiva sobre la ciudad.

Con más tiempo, se pueden visitar el Parque Nacional Natural Farallones, el lago Calima o las playas del Pacífico en Buenaventura y Juanchaco. Estos destinos permiten comprender mejor el entorno y la cultura que inspiran el festival.

Aquí le dejamos algunas recomendaciones:

Buga es una ciudad patrimonial del Valle del Cauca, famosa por la Basílica del Señor de los Milagros, que atrae millones de peregrinos cada año.

Calima-El Darién alberga el Lago Calima, reconocido por sus vientos ideales para deportes náuticos como windsurf, vela y kitesurf. Cuenta con infraestructura turística y un museo arqueológico que exhibe piezas de la cultura Calima.

Sevilla , parte del Paisaje Cultural Cafetero, ofrece vistas panorámicas del Valle y el Quindío. Se distingue por sus festivales culturales, arquitectura tradicional y rutas ecológicas.

Ginebra , “el Pueblo Mágico”, es cuna del Festival de Música Andina Mono Núñez y destaca por su gastronomía, especialmente el sancocho de gallina al fogón de leña.

Jamundí, cercano a Cali, es famoso por sus balnearios naturales, el balsaje por el río Cauca y sus tradiciones afrodescendientes. También es sede del Festival del Cholado y ofrece gastronomía típica en el Parque Artesanal del Cholado.

Otros consejos más específicos para la festividad:

Vestimenta y presentación: Para asistir al Festival Petronio Álvarez, se recomienda optar por ropa cómoda y fresca que permita disfrutar plenamente del clima cálido de Cali y de las actividades al aire libre. Aunque no existe un código de vestuario obligatorio, algunas personas eligen prendas con estampados y colores vibrantes que evocan la riqueza cultural del Pacífico. Lo fundamental es que la ropa facilite la movilidad para bailar, caminar y vivir cada momento del festival.

Seguridad personal: Durante las jornadas de gran afluencia, es importante mantener especial cuidado con pertenencias como bolsos, celulares y billeteras, evitando exhibir objetos de valor o guardarlos en bolsillos traseros para prevenir robos. También se recomienda no portar grandes cantidades de dinero en efectivo y utilizar medios de pago electrónicos siempre que sea posible.

Comportamiento responsable: Se aconseja evitar conducir bajo los efectos del alcohol, especialmente por el aumento del tráfico durante el festival. Mantener precaución al interactuar con desconocidos y no aceptar bebidas o alimentos de personas que no se conocen ayuda a reducir riesgos. Modere el consumo de bebidas alcohólicas para mantenerse alerta y disfrutar de forma segura de las celebraciones.

