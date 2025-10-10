Colombia proyecta récord histórico en temporada de cruceros 2025-2026

Cartagena, principal puerto de llegada. Foto: Héctor Rico Suárez- Grupo Puerto de Cartagena

Colombia se prepara para vivir una de sus mejores temporadas de cruceros. Según la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, el país proyecta un crecimiento del 26,17 % en el número de pasajeros durante la temporada 2025-2026, en comparación con el año anterior, cuando 365.214 turistas arribaron a Cartagena a bordo de 182 embarcaciones.

El aumento, según el informe “Dinámicas de movilidad marítima de cruceros en el Caribe colombiano: temporada y nuevos destinos”, estará impulsado por la operación de dos cruceros de Royal Caribbean, que movilizarán más de 82.000 pasajeros en 36 llegadas.

La temporada pasada (2024-2025) dejó un impacto económico cercano a los USD 50 millones, consolidando al país como un destino competitivo dentro del Caribe y reforzando el éxito de la campaña “Colombia, el País de la Belleza”, con la que el país busca posicionarse entre las principales rutas turísticas del continente.

El flujo de cruceros se concentra entre octubre y abril, con enero como el mes más activo, siguiendo la tendencia del turismo internacional que busca climas cálidos durante el invierno del hemisferio norte. Entre 2023 y 2025, Cartagena registró un crecimiento acumulado del 19,67 %, impulsado por un repunte del 14,67 % solo en 2025, lo que marcó un récord histórico y una ampliación de la temporada turística.

En cuanto al origen de los viajeros, Estados Unidos continúa liderando con más del 60 % de participación, aunque se evidencia una mayor diversificación de mercados. La llegada de turistas de Australia, junto con el crecimiento de visitantes de Canadá y Reino Unido, refleja una apertura hacia públicos más globales y heterogéneos.

El perfil de los pasajeros también muestra una tendencia clara: los adultos mayores son los protagonistas del turismo de cruceros. Más del 68 % de los viajeros entre 2023 y 2025 pertenecen a los rangos de 60 a 69 años y 70 años o más, un segmento con alto poder adquisitivo y disponibilidad de tiempo para viajar.

Cartagena, principal puerto de llegada, ha fortalecido su infraestructura para atender simultáneamente hasta cinco cruceros, con una capacidad diaria cercana a los 10.000 turistas. El desarrollo del sector también impulsa la economía local a través del comercio, la gastronomía, los servicios turísticos y las excursiones culturales.

“Estos resultados confirman el éxito de la política del Gobierno del Presidente Gustavo Petro, bajo la estrategia “Colombia el País de la Belleza, para posicionar a Colombia como destino turístico. Desde Migración Colombia cumplimos un papel clave para que este crecimiento se dé en condiciones de seguridad, eficiencia y confianza internacional, contribuyendo al fortalecimiento del turismo marítimo, que aporta significativamente a la economía local y nacional”, señaló Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia.

Con esta proyección, Colombia reafirma su posición como un destino clave en las rutas de cruceros del Caribe, donde el turismo marítimo se consolida como motor de crecimiento económico y vitrina de la riqueza cultural y natural del país.

