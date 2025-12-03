Colombia acelera su auge hotelero en 2025: conozca las nuevas inversiones

Aria Maria estará ubicado en una residencia del siglo XVIII, en Cartagena. Foto: Cortesía ProColombia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Colombia atraviesa este año uno de los períodos de mayor dinamismo en su sector hotelero, impulsado por el crecimiento del turismo internacional, la diversificación de destinos y el aumento de la inversión extranjera. Nuevas marcas globales y proyectos de ampliación han marcado el ritmo del año, consolidando al país como un mercado atractivo para cadenas internacionales.

De acuerdo con cifras de la balanza de pagos del Banco de la República, la inversión extranjera directa en actividades relacionadas con comercio, restaurantes y hoteles alcanzó USD 13.554 millones en la última década. De este monto, USD 5.327 millones corresponden al período entre 2022 y junio de 2025, reflejando una aceleración significativa en los flujos de capital dirigidos al turismo y la hotelería.

Entre los anuncios más destacados del año figura el segundo proyecto en Colombia de Aria Hotels, grupo de origen griego, que presentó Aria Maria, un hotel boutique ubicado en una casona del siglo XVIII en el centro histórico de Cartagena. El desarrollo busca integrar lujo, conservación patrimonial y experiencias personalizadas para visitantes internacionales.

Para Carmen Caballero, presidenta de ProColombia, este panorama evidencia la fortaleza del mercado nacional: “La llegada y expansión de marcas internacionales confirma que Colombia ofrece condiciones competitivas, destinos diversos y una demanda turística en crecimiento”, afirmó.

Otra cadena que amplía su presencia es Wyndham Hotels & Resorts, que anunció la apertura del primer Dazzler by Wyndham en Armenia y un segundo proyecto de la misma marca en Barranquilla, fortaleciendo la oferta para turismo de negocios y vacacional en el Eje Cafetero y la región Caribe.

En paralelo, el grupo francés Accor confirmó para 2025 y 2026 al menos seis nuevas aperturas en Bogotá, Medellín, Montería, Cartagena y Armenia, con marcas como Ibis Styles y Tribe. Estas inversiones combinan capital extranjero con alianzas nacionales para fortalecer su portafolio en segmentos económicos, ejecutivos y de estilo de vida urbano.

Expansión y modernización de la infraestructura hotelera

La cadena española Faranda Hotels & Resorts, que opera 16 hoteles en el país, también avanza en un plan de crecimiento que incluye nuevas aperturas y la modernización de propiedades en Cartagena y Cúcuta. La compañía proyecta superar las 1.000 habitaciones en la capital de Bolívar, impulsada por el aumento del turismo internacional y la recuperación de la conectividad aérea.

En el segmento corporativo, destaca la alianza entre Rivana Business Park y Marriott International para desarrollar un hotel Marriott en Medellín, pensado como pieza clave dentro de un complejo empresarial de alto perfil. Además, la histórica infraestructura del Hotel Tequendama en Bogotá avanza en su transición para operar como Four Points by Sheraton, reflejando el interés de inversionistas por reposicionar activos emblemáticos bajo estándares globales.

El conjunto de estos proyectos confirma la tendencia: Colombia se proyecta como un foco de expansión para cadenas hoteleras internacionales atraídas por la estabilidad normativa, el crecimiento de la conectividad aérea y la diversidad de destinos; desde centros urbanos hasta territorios emergentes.

El auge hotelero de 2025 apunta a continuar en los próximos años, en un contexto donde el país fortalece su posición como destino turístico y de negocios en América Latina.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.