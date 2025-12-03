Tendencias de viaje para Navidad y Año Nuevo: destinos, búsquedas y preferencias

Jericó es famoso por su arquitectura colonial, calles adoquinadas y ambiente relajado. Además, es la cuna de Santa Laura Montoya, la primera santa colombiana. Foto: María Alejandra Castaño

El cierre de 2025 llega con un dinamismo turístico evidente dentro y fuera del país. La demanda de alojamiento, la anticipación de búsquedas y los cambios en preferencias muestran que la temporada de Navidad y Año Nuevo 2026 se perfila como una de las más activas de los últimos años. Civitatis, Booking.com, Despegar y Kayak revelan cómo se están moviendo los colombianos y qué factores marcan sus decisiones de viaje.

Para María Carolina Padilla, country manager de Civitatis, la clave del comportamiento actual está en la intención del viajero. “Durante la temporada de fin de año, los viajeros buscan experiencias que no solo los acerquen al destino, sino que también les permitan compartir tiempo de calidad con las personas cercanas”, afirma. Esta búsqueda de conexión se manifiesta en dos grandes grupos: quienes necesitan una pausa tranquila en la naturaleza y quienes quieren sumarse al ambiente festivo de diciembre.

Según Padilla, una parte de los viajeros “prefiere alejarse del ruido” y busca actividades que permitan desconectar, como caminatas suaves, retiros de bienestar, glampings y destinos regenerativos. El otro grupo está compuesto por quienes disfrutan las celebraciones, los eventos multitudinarios, alumbrados y tradiciones locales: “Para ellos, viajar es sumarse al espíritu decembrino, vivir las tradiciones locales y compartir en ambientes llenos de energía”.

Este equilibrio entre tranquilidad y celebración también se refleja en las tendencias de turismo de experiencias. “Muchos viajeros están buscando destinos alternativos y ciudades con carácter”, explica la ejecutiva. “Y aunque las experiencias en solitario han ganado fuerza durante el año, en esta temporada bajan un poco porque la mayoría termina inclinándose por viajar en grupo”, añade. Los alojamientos con historia —casas restauradas, hoteles boutique y espacios con identidad— también se están consolidando como protagonistas.

Destinos nacionales que se fortalecen para finalizar el año

En Colombia, la combinación entre destinos tradicionales y nuevas alternativas continúa marcando el cierre de temporada. Cartagena y Santa Marta siguen siendo imbatibles entre quienes buscan despedir el año frente al mar. Padilla explica que ambos destinos conservan su atractivo sin importar cuántas nuevas tendencias surjan: “Cartagena, por su energía festiva, y Santa Marta, por su mezcla de naturaleza y playa tranquila”.

Más allá de la costa, Villa de Leyva permanece entre los favoritos, así como los recorridos ecológicos de Santander, La Chorrera, en Cundinamarca, y los pueblos del Eje Cafetero y Antioquia, como Filandia, Pijao, Jericó y Jardín, para viajeros que prefieren cerrar el año con un ritmo más pausado. Lugares menos convencionales como el Amazonas, La Guajira y los alrededores del Tayrona se destacan entre quienes buscan vivencias más profundas y vinculadas con la cultura local.

Incluso en grandes ciudades aparecen experiencias renovadas. Medellín, por ejemplo, mueve propuestas como recorridos en bicicleta eléctrica por los alumbrados, una manera alternativa de vivir una tradición histórica de la ciudad.

Las búsquedas confirman la intención de viaje

Booking.com revela que, del 22 al 26 de diciembre, los viajeros colombianos se reparten entre playa y grandes ciudades. Para Navidad, Medellín (11,52 %), Cali (17,62 %) y Bogotá (13,53 %) lideran en el ámbito nacional, mientras que Orlando (39,15 %), Nueva York (31,51 %), Punta Cana (12,22 %), Madrid (11,32%) y Miami (2,53 %) encabezan las búsquedas internacionales.

Para Año Nuevo (28 de diciembre al 1.° de enero), las búsquedas se inclinan más hacia destinos de celebración y playa. Cali registra el mayor crecimiento (50,18 %), seguida por Medellín, Cartagena, Coveñas y Bogotá. En el plano internacional, Río de Janeiro muestra un aumento notable (114,51 %), seguido por Nueva York (45,97 %), Orlando (42,74 %) y Madrid (19,11 %).

Más búsquedas y nuevos destinos emergentes

Despegar confirma esta tendencia ascendente. “Las búsquedas para viajar en Navidad y Año Nuevo crecieron un 9 % y un 27 %, respectivamente, en comparación con el mismo período de 2025”, dice Pablo Jaitman, country manager de la compañía en Colombia.

El mayor pico de búsqueda fue del 3 al 9 de noviembre, impulsado más que todo por usuarios de Bogotá (40 %), Medellín (14 %) y Cali (10 %). Aunque los destinos tradicionales como Medellín, Cartagena, Bogotá, Santa Marta y Cali siguen siendo los más consultados, empiezan a despuntar ciudades como Montería (+35 %), Pasto (+30 %) y Riohacha (+27 %).

En destinos internacionales, crecen Río de Janeiro (+148 %), Santo Domingo (+50 %) y Tokio (+48 %). Ante estos cambios, Jaitman recomienda aprovechar opciones que reduzcan costos: “Los paquetes pueden ofrecer ahorros hasta del 30 % frente a comprar cada servicio por separado”.

Fechas estratégicas y horarios recomendados para ahorrar

Según Kayak, el comportamiento de los precios y la puntualidad dependerá de decisiones aparentemente pequeñas, como el día del vuelo. Según su análisis, el 20 de diciembre será el día más costoso para viajar al exterior, mientras que el 30 de diciembre concentrará la mayor cantidad de pasajeros en vuelos nacionales.

A quienes buscan ahorro, Kayak les aconseja viajar el 16 de diciembre en rutas nacionales y el 9 de enero de 2026 para vuelos internacionales. La puntualidad también depende del horario: los vuelos de 5:00 a 6:00 a. m. registran los menores retrasos, mientras que la franja de 4:00 p. m. a 7:00 p. m. es la más propensa a demoras. Como referencia, el 19 de diciembre de 2024, el 39 % de los vuelos tuvo retrasos superiores a 40 minutos.

Errores frecuentes y experiencias recomendadas

Para Civitatis, uno de los errores más comunes es reservar tarde, lo que eleva costos y limita opciones. “En diciembre los cupos se llenan mucho más rápido que en cualquier otra época del año”, advierte Padilla. También es habitual que los viajeros se enfoquen en destinos saturados sin revisar disponibilidad de actividades, lo que ocasiona filas largas o planes agotados.

La vocera recomienda planificar con tiempo, evitar días pico y combinar destinos tradicionales con alternativas más tranquilas. Entre las experiencias que considera imperdibles para cerrar el año, Padilla destaca la caminata a Ciudad Perdida, las rutas de alta montaña en El Cocuy, navegar por el Amazonas y actividades como paseos en globo, vuelos en helicóptero y kayak nocturno. También señala que los mercadillos navideños europeos siguen siendo una alternativa especial para quienes buscan un ambiente festivo diferente.

