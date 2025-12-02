Secretos de Colombia fortalece el lujo sostenible y la hospitalidad con identidad en el país

Hacienda Bambusa. Foto: Cortesía Secretos de Colombia

El proyecto Secretos de Colombia, una alianza que reúne a hoteles boutique comprometidos con la sostenibilidad, la cultura local y la hospitalidad con propósito, alcanzó un nuevo logro en su trayectoria: cinco de sus alojamientos fueron distinguidos con las Llaves Michelin, el reconocimiento que la Guía Michelin otorga a los hoteles más excepcionales del mundo por su autenticidad, servicio y conexión con el entorno.

Los establecimientos seleccionados fueron Cannúa Lodge (Antioquia), que obtuvo dos Llaves Michelin, y Hacienda Bambusa (Quindío), Hotel Quadrifolio y Hotel Casa San Agustín (Cartagena), y Elcielo Hotel (Medellín), que recibieron una Llave Michelin cada uno.

Un impulso para el turismo de lujo con identidad local

Para los hoteles, la distinción de la Guía Michelin trasciende lo simbólico: supone mayor visibilidad internacional, un impulso para el turismo de alta gama y la oportunidad de posicionarse frente a viajeros que buscan experiencias auténticas y sostenibles. También ha fortalecido el orgullo interno de los equipos y reafirmado que el lujo colombiano se construye desde la autenticidad, la sostenibilidad y la conexión con la comunidad.

Una red de hoteles boutique que nació en tiempos desafiantes

Secretos de Colombia surgió en 2020, en medio de un contexto retador para el turismo, como una red colaborativa para fortalecer la visibilidad internacional de hoteles boutique de distintas regiones del país y promover experiencias basadas en la identidad local. Con el acompañamiento de ProColombia, hoy se ha convertido en un consorcio de 14 alojamientos ubicados en departamentos como Caldas, Antioquia, Quindío, Risaralda, Santander, Bolívar, Magdalena, Amazonas y Meta.

Su esencia: un lujo con propósito, en el que la exclusividad se mide por la conexión genuina con el territorio y el respeto por el entorno natural y cultural.

Los hoteles reconocidos: lujo colombiano con propósito

Cada uno de los hoteles galardonados encarna la filosofía de Secretos de Colombia.

En Antioquia, Cannúa Lodge, concebido bajo principios de permacultura y construido con materiales naturales, fue el único en recibir dos Llaves Michelin. Su cofundador, Santiago Giraldo, lo resume así: “Somos más que un hotel: somos una experiencia que regenera la tierra y apoya a la comunidad local. Este reconocimiento demuestra que el lujo y la sostenibilidad pueden ir de la mano”.

En el Eje Cafetero, Hacienda Bambusa, rodeada de cafetales en el corazón del Quindío, ha transformado la sencillez del campo en una experiencia refinada. “Nuestro secreto ha sido transformar la sencillez del campo en un lujo con identidad propia. La calidez de la gente y la conexión con la tierra son el alma de Bambusa”, expresaron desde el hotel.

En el Caribe, Hotel Casa San Agustín y Hotel Quadrifolio, ambos en Cartagena, celebran la historia y la hospitalidad desde joyas coloniales del siglo XVII restauradas. “El verdadero lujo colombiano nace de lo genuino y de la calidez de nuestra gente”, afirmó el equipo de Casa San Agustín. Por su parte, Edna Catheryne Montañez, gerente de Quadrifolio, destacó: “En Quadrifolio, cada huésped es parte de nuestra historia y de la esencia viva del Caribe colombiano”.

En Medellín, Elcielo Hotel fusiona arte, gastronomía y propósito social, integrando en su equipo a personas víctimas del conflicto armado a través de la Fundación Elcielo. “Nuestra hospitalidad con alma celebra el talento y la diversidad del país. Este logro demuestra que Colombia puede competir con los mejores destinos del mundo”, señalaron.

Desde ProColombia también destacaron la importancia del logro. Su presidenta, Carmen Caballero, afirmó: “Este logro refleja el trabajo colaborativo de los hoteles que hacen parte de Secretos de Colombia, una iniciativa que muestra la hospitalidad auténtica, cercana y sostenible que identifica a nuestro país. Su presencia en la Guía Michelin consolida a Colombia como un referente de la hotelería de lujo con propósito”.

Con estos reconocimientos, Secretos de Colombia reafirma que el lujo con identidad y propósito tiene un lugar destacado en el panorama internacional. Sus hoteles no solo elevan los estándares de hospitalidad en el país, sino que muestran que Colombia puede conquistar al viajero global desde lo más valioso: su gente, su cultura y su profunda conexión con el territorio.

