Colombia brilla entre los mejores destinos del mundo en los World Travel Awards

San Andrés está nominado como Mejor Destino de Playa. Foto: Getty Images

Colombia continúa consolidándose como uno de los destinos turísticos más destacados tras recibir 12 nominaciones en la versión global de los World Travel Awards 2025, considerados los “Óscar del turismo mundial”. Este reconocimiento reafirma el posicionamiento del país como un destino competitivo, diverso y sostenible.

Entre las nominaciones más destacadas figuran Mejor Aeropuerto del Mundo (El Dorado, Bogotá), Mejor Destino de Playa (San Andrés), Mejor Destino Culinario (Colombia) y Mejor Destino para Lunas de Miel (Cartagena). Además, ProColombia fue nominada a Mejor Oficina de Promoción Turística del Mundo, resaltando su papel en la proyección internacional del país y en la consolidación de la marca “Colombia, el país de la belleza” como emblema de orgullo nacional y atractivo global.

“Estas nominaciones reflejan el esfuerzo articulado de las regiones y del sector turístico colombiano por consolidar un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad y la promoción internacional. Invito a todos los colombianos a votar por el país y por ProColombia en estos galardones, que exaltan lo mejor de nuestra oferta ante el mundo”, afirmó Carmen Caballero Villa, presidenta de ProColombia.

Los World Travel Awards, que desde 1993 reconocen la excelencia en todos los segmentos del turismo global —desde conectividad y promoción hasta innovación y sostenibilidad—, abrirán su votación al público hasta el 26 de octubre a través del portal www.worldtravelawards.com.

Nominaciones globales de Colombia 2025

Mejor Aeropuerto del Mundo: Aeropuerto Internacional El Dorado, Bogotá

Mejor Destino de Playa: San Andrés

Mejor Destino de Viajes de Negocios: Bogotá

Mejor Destino de Ciudad: Bogotá

Mejor Destino Culinario: Colombia

Mejor Destino Cultural de Ciudad: Barranquilla y Cali

Mejor Destino de Festivales y Eventos: Barranquilla

Mejor Destino Verde: Colombia

Mejor Destino para Lunas de Miel: Cartagena

Mejor Oficina de Promoción Turística: ProColombia

Mejor Centro de Reuniones y Conferencias: Centro de Convenciones Ágora, Bogotá

Mejor Puerto de Cruceros: Puerto de Cartagena

Algunos hoteles como el Hotel 101 Park House, B.O.G. Hotel, Sofitel Barú Calablanca Beach Resort, Sofitel Legend Santa Clara Cartagena y Hotel Charleston Santa Teresa también están nominados en diferentes categorías.

Liderazgo regional

En la versión Suramérica 2025 de los mismos premios, Colombia ya obtuvo importantes reconocimientos que consolidan su liderazgo turístico regional:

Mejor Destino Juvenil de Suramérica

Mejor Oficina de Promoción Turística (ProColombia)

Mejor Aeropuerto (El Dorado, Bogotá)

Mejor Centro de Convenciones y Reuniones (Ágora, Bogotá)

Mejor Puerto de Cruceros y Mejor Destino para Lunas de Miel (Cartagena)

Mejor Destino Regional de Suramérica (Boyacá)

Estos galardones reafirman el compromiso del país con un turismo sostenible, inclusivo y de alta calidad, que destaca tanto su diversidad natural como cultural.

