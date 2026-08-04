Colombia, entre los destinos que más crecieron en búsquedas tras el Mundial de 2026

El Mundial también impulsó el turismo: Colombia registró un aumento de más del 20 % en el interés de los viajeros tras el torneo. Foto: Getty Images

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La participación de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 también tuvo un efecto fuera de las canchas. Además del impulso que generó el torneo para el turismo en las ciudades sede, el país se ubicó entre los destinos que más aumentaron su atractivo para los viajeros, de acuerdo con datos de la plataforma Airbnb.

Durante las fechas del campeonato, las búsquedas de alojamientos en Colombia crecieron más del 20 % frente al mismo periodo de 2025, un comportamiento que la ubicó entre las naciones participantes que despertaron un mayor interés entre quienes ya planean sus próximos viajes.

La lista fue encabezada por Curazao, que registró un incremento cercano al 300 % en las búsquedas, convirtiéndose en la mayor sorpresa turística que dejó el Mundial. Le siguió Cabo Verde, con un crecimiento superior al 95 %, mientras que Paraguay y Egipto reportaron aumentos de más del 40 %. También sobresalieron Argelia y Marruecos, con incrementos superiores al 20 %, y Noruega, con más del 15 %.

Según Airbnb, la Copa del Mundo volvió a demostrar su capacidad para transformar el interés de los viajeros y dar visibilidad internacional a destinos que tradicionalmente no figuraban entre los más buscados. En el caso de países como Curazao y Cabo Verde, la exposición obtenida durante el torneo los puso en el radar de millones de personas que antes no los contemplaban para sus vacaciones.

Los países que más crecieron en búsquedas

De acuerdo con la plataforma, los mayores incrementos interanuales en búsquedas durante el Mundial fueron:

Curazao: casi 300 %.

Cabo Verde: más del 95 %.

Paraguay: más del 40 %.

Egipto: más del 40 %.

Argelia: más del 20 %.

Colombia: más del 20 %.

Marruecos: más del 20 %.

Noruega: más del 15 %.

América Latina también cambió sus preferencias de viaje

El efecto del Mundial también se reflejó en los viajeros latinoamericanos. Airbnb encontró que varios de los países participantes despertaron un mayor interés como futuros destinos turísticos.

Noruega lideró el crecimiento de las búsquedas realizadas desde América Latina, con un aumento cercano al 100 %. Le siguieron Marruecos, con más del 75 %; Francia, con cerca del 50 %; Egipto, con casi el 40 %; y Argentina, con un incremento superior al 30 %.

Para Airbnb, estas cifras muestran que la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó un legado que va más allá del deporte. El torneo no solo movilizó aficionados durante las semanas de competencia, sino que también influyó en las decisiones de viaje y consolidó a varios países participantes como futuros destinos turísticos.

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