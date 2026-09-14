 

Publicidad

Colombia gana atractivo turístico: búsquedas de vuelos crecieron 11,5 %

Conozca los destinos colombianos que concentran el mayor interés de los viajeros internacionales y los mercados desde los que más aumentaron las búsquedas de vuelos hacia el país.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Turismo
14 de septiembre de 2026 – 03:43 p. m.
En junio, la disminución de ingresos hoteleros en San Andrés fue de $91.871’504.711.
San Andrés fue el destino colombiano que registró el mayor crecimiento en búsquedas de vuelos, con un aumento de 50,6 %.
Foto: Getty Images

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Colombia mantiene el interés de los viajeros internacionales. En junio de 2026 se registraron cerca de 7,9 millones de búsquedas de vuelos hacia destinos colombianos, un crecimiento de 11,5 % frente al mismo mes de 2025, según datos de Amadeus y ForwardKeys, con cálculos de ProColombia.

El mayor aumento se registró en algunos mercados de América Latina. Costa Rica incrementó 80,4 % sus búsquedas de vuelos hacia Colombia, seguido de Ecuador, con 70,3 %; México, con 54,3 %; Brasil, con 49,4 %, y Perú, con 43,8 %. España y Francia también mostraron un mayor interés, con incrementos cercanos al 19 %.

“Además de los mercados tradicionalmente relevantes, se evidenció un creciente interés desde diferentes países de la región”, señaló Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato).

El interés por viajar a Colombia también se refleja en las búsquedas de destinos específicos. San Andrés registró un crecimiento de 50,6 %, el mayor entre los destinos destacados, seguido de Santa Marta, con 24,3 %; Cartagena, con 23,6 %, y Barranquilla, con 23,4 %.

A su vez, destinos con un menor volumen de búsquedas mostraron incrementos importantes. Villavicencio, Montería y Riohacha registraron aumentos cercanos al 24 %, ampliando el mapa de lugares que despiertan interés entre los viajeros.

👀🌎📄 Lea también: Colombia lideró el gasto de visitantes internacionales en Centro y Sudamérica durante 2025

Más viajeros están planeando sus viajes con anticipación

La tendencia también se refleja en las reservas para la segunda mitad del año. Entre julio y diciembre de 2026 se registraron 2,3 millones de reservas aéreas hacia Colombia, 5,3 % más que en el mismo periodo de 2025.

La anticipación también es un factor relevante: el 60,2 % de estas reservas se realizaron con cuatro meses de antelación, lo que muestra que una parte importante de los viajeros ya tenía planeados sus desplazamientos hacia Colombia con varios meses de anticipación.

El comportamiento de las búsquedas y reservas apunta así a un mayor interés por Colombia como destino turístico, tanto desde mercados tradicionales como desde otros países de la región que vienen ganando protagonismo.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mcastano@elespectador.com

Por Redacción Turismo

Especiales Turismo

Temas recomendados:

AbiertoEE

Anato

Procolombia

Turismo por Colombia

viajeros internacionales
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido