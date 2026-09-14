Colombia gana atractivo turístico: búsquedas de vuelos crecieron 11,5 %

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Colombia mantiene el interés de los viajeros internacionales. En junio de 2026 se registraron cerca de 7,9 millones de búsquedas de vuelos hacia destinos colombianos, un crecimiento de 11,5 % frente al mismo mes de 2025, según datos de Amadeus y ForwardKeys, con cálculos de ProColombia.
El mayor aumento se registró en algunos mercados de América Latina. Costa Rica incrementó 80,4 % sus búsquedas de vuelos hacia Colombia, seguido de Ecuador, con 70,3 %; México, con 54,3 %; Brasil, con 49,4 %, y Perú, con 43,8 %. España y Francia también mostraron un mayor interés, con incrementos cercanos al 19 %.
“Además de los mercados tradicionalmente relevantes, se evidenció un creciente interés desde diferentes países de la región”, señaló Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato).
El interés por viajar a Colombia también se refleja en las búsquedas de destinos específicos. San Andrés registró un crecimiento de 50,6 %, el mayor entre los destinos destacados, seguido de Santa Marta, con 24,3 %; Cartagena, con 23,6 %, y Barranquilla, con 23,4 %.
A su vez, destinos con un menor volumen de búsquedas mostraron incrementos importantes. Villavicencio, Montería y Riohacha registraron aumentos cercanos al 24 %, ampliando el mapa de lugares que despiertan interés entre los viajeros.
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Más viajeros están planeando sus viajes con anticipación
La tendencia también se refleja en las reservas para la segunda mitad del año. Entre julio y diciembre de 2026 se registraron 2,3 millones de reservas aéreas hacia Colombia, 5,3 % más que en el mismo periodo de 2025.
La anticipación también es un factor relevante: el 60,2 % de estas reservas se realizaron con cuatro meses de antelación, lo que muestra que una parte importante de los viajeros ya tenía planeados sus desplazamientos hacia Colombia con varios meses de anticipación.
El comportamiento de las búsquedas y reservas apunta así a un mayor interés por Colombia como destino turístico, tanto desde mercados tradicionales como desde otros países de la región que vienen ganando protagonismo.
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