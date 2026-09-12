El turismo internacional se consolida como un motor de la economía colombiana. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Colombia lideró el gasto de visitantes internacionales en Centro y Sudamérica durante 2025 María Alejandra Castaño Carmona Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Colombia se consolidó como el país con mayor gasto de visitantes internacionales entre las economías de Centro y Suramérica durante 2025. Los nuevos datos presentados por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por su sigla en inglés) muestran que el país registró casi USD 11.000 millones en este indicador, por encima de los demás mercados de la región.

En el listado presentado por el organismo, Estados Unidos mostró USD 176.000 millones de gasto de visitantes internacionales y México, USD 37.000 millones. Colombia, con casi USD 11.000 millones, se ubicó por encima de economías como Brasil (USD 8.000 millones), Costa Rica (USD 6.000 millones), Chile (USD 5.000 millones) y Perú (USD 5.000 millones).

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El desempeño también se refleja en la evolución de la actividad turística dentro de la economía colombiana. Según las cifras del WTTC, el sector viajes y turismo creció 7,4 % en Colombia durante 2025, frente a un crecimiento del 2,8 % de la economía mundial y del 4,1 % del sector de viajes y turismo a escala global.

En este indicador superó a otros mercados de Centro, Suramérica y el Caribe, como Ecuador, que creció 6,9 %; República Dominicana, 2,6 %, y Brasil, 2,3 %.

A nivel mundial, viajes y turismo aportó USD 11,6 billones al PIB en 2025, equivalentes al 9,8 % de la economía global, y respaldó 376 millones de empleos.

Para Gloria Guevara, presidenta y CEO del WTTC, uno de los principales desafíos de América Latina es lograr que los viajeros internacionales, especialmente los de larga distancia, visiten varios países durante un mismo viaje.

“La competencia de Latinoamérica no está en Latinoamérica. La competencia de Latinoamérica está en Asia-Pacífico”, le dijo Guevara a El Espectador durante la presentación de los resultados.

De acuerdo con la dirigente, los países asiáticos han avanzado en estrategias que facilitan los recorridos multidestino, mientras que América Latina todavía tiene margen para trabajar de manera conjunta y ofrecer experiencias que conecten diferentes mercados.

En ese contexto, Guevara planteó retomar la iniciativa de una visa regional que facilite el desplazamiento de viajeros entre distintos países de América Latina.

«Me gustaría retomar la iniciativa de hacer una visa regional» Gloria Guevara

La propuesta busca que los turistas de larga distancia no se queden únicamente en un país, sino que puedan recorrer varios destinos durante una misma estadía, aumentando tanto el tiempo de permanencia como el gasto turístico.

Para Colombia, esta estrategia podría abrir oportunidades para conectar su oferta de naturaleza, cultura y aventura con otros destinos latinoamericanos y atraer nuevos viajeros internacionales.

La conectividad es, precisamente, una de las ocho prioridades que el WTTC ha definido para los próximos años. A esta se suman la facilitación de viajes seguros y fluidos, la gestión responsable de los destinos, la acción frente al cambio climático, el aprovechamiento de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, la preparación y gestión de crisis, el fortalecimiento de la fuerza laboral y la generación de nuevas oportunidades de inversión.

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México se destaca

Los resultados fueron presentados desde Cancún, Quintana Roo, donde el WTTC dio a conocer dos nuevos ránquines globales que comenzará a monitorear periódicamente.

El primero mide la contribución directa de viajes y turismo al PIB en términos absolutos. Estados Unidos encabeza la clasificación con USD 885.800 millones, seguido de China, con USD 434.800 millones; Alemania, con USD 202.900 millones, y México, con USD 149.400 millones.

México se posicionó como la principal economía latinoamericana en los nuevos rankings del WTTC sobre el aporte del turismo al PIB y el gasto en viajes de placer. Foto: María Alejandra Castaño Carmona

El segundo mide el gasto en viajes de placer y ocio. Estados Unidos también ocupa el primer lugar, con USD 1,25 billones, seguido de China (USD 833.300 millones), Alemania (USD 449.800 millones) y México (USD 237.900 millones).

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Así, México es la única economía latinoamericana que aparece simultáneamente entre las 10 primeras de ambos ranquines y ocupa el cuarto lugar en los dos.

Aunque Colombia no figura entre los 10 primeros mercados por volumen absoluto en estas clasificaciones, sus resultados muestran el espacio que tiene para seguir creciendo en la economía turística internacional.

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Inversión: el otro gran desafío para Colombia y América Latina

Para el WTTC, incrementar la llegada de visitantes debe ir acompañada de mejores condiciones para atraer inversión privada al sector turístico.

El organismo presentó siete principios que considera fundamentales para que los destinos generen confianza entre los inversionistas: seguridad jurídica y estabilidad regulatoria, una ventanilla única para agilizar los procesos, alineación entre gobiernos, empresas, comunidades e inversionistas, incentivos fiscales y de financiación competitivos, compromiso visible del jefe de Estado, planes maestros de destino con una cartera clara de proyectos y crecimiento sostenido de la demanda.

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“Muchas veces tenemos fondos y tenemos hoteleros que quieren invertir, pero no hay planes claros de dónde poder invertir o qué proyectos son viables”, explicó Guevara.

El WTTC anunció que reconocerá a los países que cumplan con estos criterios mediante el sello Destination Ready by WTTC, que busca convertirse en una referencia para los inversionistas que analizan oportunidades en diferentes mercados turísticos.

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Guevara también expresó su solidaridad con Colombia tras los recientes eventos sísmicos y destacó la importancia de mantener el turismo en los destinos que estén en condiciones de recibir visitantes.

Para Colombia, estos principios plantean un desafío adicional: convertir el crecimiento de la actividad turística en nuevas inversiones, infraestructura y oportunidades para las regiones.

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“El turismo internacional trae ingreso, y ese ingreso es muy importante para las comunidades y para todos los que viven del sector”, afirmó.

La próxima discusión sobre estos retos tendrá lugar en la Cumbre Global del WTTC, que se realizará del 7 al 9 de octubre de 2026 en La Valeta, Malta. Allí, líderes empresariales, ministros e inversionistas abordarán temas como innovación, conectividad, resiliencia, sostenibilidad e inversión, asuntos que serán determinantes para el crecimiento del turismo mundial en los próximos años.

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