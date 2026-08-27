Colombia gana peso en la estrategia de turismo de reuniones de Costa Rica

La conectividad aérea entre Colombia y Costa Rica es uno de los factores que favorecen el crecimiento del turismo MICE entre ambos países. Foto: Cortesía

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Costa Rica busca consolidar a Colombia como uno de sus mercados estratégicos para el crecimiento del turismo de reuniones, un segmento que el país quiere impulsar con una propuesta centrada en las personas, la confianza y experiencias que vayan más allá de la realización de un evento.

A través de Pura Vida Meetings, concepto promovido por el Costa Rica Convention Bureau, el destino busca atraer compañías, asociaciones y organizadores colombianos interesados en congresos, convenciones, viajes de incentivo y encuentros corporativos.

La apuesta coincide con el crecimiento del flujo de viajeros colombianos. De acuerdo con cifras del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), durante el primer semestre de 2026 llegaron a Costa Rica 17.277 turistas procedentes de Colombia por vía aérea, un 8,5 % más que en el mismo periodo de 2025. El crecimiento superó el promedio de América del Sur, de 5,5 %, y ubicó a Colombia como el segundo mercado sudamericano con mayor número de visitantes hacia el destino.

El mercado colombiano también tiene un peso importante en el turismo MICE. En 2025, Costa Rica recibió 95 congresos y Colombia participó en el 39 % de ellos. De los 400 programas de incentivos realizados ese año, el 18 % correspondió al mercado colombiano, mientras que su participación en el segmento corporativo llegó al 37 %.

“Colombia es un país prioritario para Costa Rica por su conectividad, cercanía y dinamismo empresarial”, señaló Tatiana Orozco, directora ejecutiva del Costa Rica Convention Bureau. La funcionaria destacó además la presencia de compañías, talento y sectores estratégicos con visión regional que pueden encontrar en Costa Rica una sede cercana para reunir equipos y desarrollar proyectos comunes.

Una propuesta basada en experiencias

La estrategia busca diferenciar a Costa Rica más allá de su infraestructura. Pura Vida Meetings plantea que los encuentros profesionales también deben generar bienestar, relaciones, conocimiento e impacto en los territorios.

“El espíritu del Pura Vida Meetings está muy enfocado desde la persona, en que la persona sea el centro”, explicó Orozco. Según la directiva, el objetivo es que quienes lleguen al país por un evento tengan una experiencia que genere un impacto personal y transformador.

La oferta incluye diferentes escenarios. San José concentra buena parte de los congresos y eventos corporativos; el Pacífico Central combina bosque lluvioso y playa, mientras que Guanacaste ofrece alternativas para viajes de incentivo y encuentros empresariales. Costa Rica cuenta además con conectividad directa desde Bogotá, Medellín y Cartagena hacia el aeropuerto Juan Santamaría.

Para Rafael Quesada, jefe del Departamento de Promoción y Segmentos Especializados del ICT, uno de los principales diferenciadores está precisamente en la relación que se construye con los visitantes.

“Uno de los diferenciadores más grandes es que tanto el sector público como privado trabajamos muy de la mano”, señaló. A esto sumó la búsqueda de un servicio profesional y especializado, pero también cercano y flexible.

La sostenibilidad es otro de los pilares de la estrategia. Costa Rica cuenta con una certificación que evalúa prácticas ambientales, sociales, culturales y económicas en las empresas turísticas, mientras que iniciativas como Mice Forest buscan compensar la huella de carbono asociada a los eventos.

En este punto, Quesada resaltó que la sostenibilidad hace parte de la visión del país y no debe quedarse en un discurso. “La sostenibilidad y las personas son parte de esa columna vertebral del país”, afirmó.

Colombia, un mercado para crecer en MICE

El turismo de reuniones también representa para Costa Rica una oportunidad para conectar empresas, universidades y profesionales. Ciencias médicas y de la salud, tecnología y educación están entre los segmentos prioritarios, mientras que ambos países comparten alrededor de 266 empresas, según lo señalado durante la entrevista.

La estrategia, sin embargo, no está enfocada únicamente en aumentar el número de eventos. “No competimos por cantidad (...) sino por calidad”, explicó Orozco, al destacar el interés por atraer encuentros en sectores donde Costa Rica tiene fortalezas y que puedan generar transferencia de conocimiento e impacto en las comunidades.

Para Quesada, la confianza es otro elemento clave en la relación con Colombia. “Esa posibilidad de confianza entre ambos mercados hace que después podamos tener negocios muchísimo más fuertes”, afirmó.

“Colombia para nosotros representa un mercado importante, donde hemos venido creciendo de manera realmente acelerada en temas corporativos”, destacó Orozco. La intención ahora es continuar fortaleciendo los vínculos y generar confianza para que más empresas y organizaciones colombianas encuentren en Costa Rica un destino para sus encuentros.

Así, Costa Rica busca que Colombia tenga un papel cada vez más relevante en su estrategia MICE, no solo como mercado emisor, sino como socio para desarrollar encuentros empresariales, académicos y profesionales con impacto regional.

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