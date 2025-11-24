Colombia impulsa su conectividad aérea internacional con un crecimiento del 11,3 % en 2025

Avianca y Latam Airlines lideran el crecimiento en el tráfico internacional de pasajeros. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La conectividad aérea internacional continúa marcando el ritmo del sector aéreo colombiano. Durante noviembre de 2025, el país registró un crecimiento del 11,3 % en su operación internacional, en comparación con el mismo mes de 2024, mientras que el tráfico nacional cayó más del 2 %, confirmando que el impulso del mercado proviene principalmente del exterior.

De acuerdo con el más reciente informe sectorial, Colombia contó con 1.520 frecuencias semanales directas, operadas por 29 aerolíneas que cubren 112 rutas internacionales. Esta oferta representa 259.650 sillas por semana, un aumento del 11,1 % frente al año anterior, consolidando una recuperación robusta y sostenida.

“Este fortalecimiento también se refleja en el comportamiento del tráfico aéreo internacional de pasajeros, el cual aumentó un 7,3 % entre enero y septiembre de 2025. En contraste, el transporte nacional tuvo una disminución del 2,2 %, evidenciando que la dinámica del sector está siendo impulsada principalmente por el mercado externo”, señaló Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

En cuanto a la participación por aerolínea, Avianca y Latam Airlines lideran el crecimiento en el tráfico internacional de pasajeros, con variaciones positivas del 14,1 % y 14,9 % respectivamente, y representando en conjunto un 56 % del mercado. En contraste, algunas aerolíneas estadounidenses como American Airlines (-33,1%) y Spirit Airlines (-18,5%) presentan retrocesos significativos.

El comportamiento del mercado internacional contribuye a fortalecer la competitividad turística de Colombia. “La ampliación de rutas, frecuencias y oferta de aerolíneas hacia mercados estratégicos y en crecimiento como Brasil, Perú y España impulsa la llegada de visitantes y, así mismo, el gasto turístico, consolidando a Colombia como un destino internacional cada vez más atractivo”, concluyó Cortés Calle.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.