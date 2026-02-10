Oferta en Disney World para latinoamericanos: descuentos para los cuatro parques temáticos

El Boleto Mágico de 4 Parques ofrece una experiencia flexible y conveniente. Foto: Cortesía Walt Disney World Resort - Matt Stroshane

Walt Disney World Resort anunció la extensión de su oferta especial “Boleto Mágico de 4 Parques”, diseñada exclusivamente para residentes latinoamericanos. Esta promoción permitirá disfrutar de los cuatro parques durante 2026, todo con un boleto único para cada parque y sin necesidad de reservaciones previas.

Los visitantes podrán vivir, en un mismo viaje, la fantasía de Magic Kingdom, la innovación de Epcot, la aventura de Disney’s Animal Kingdom y la emoción de Disney’s Hollywood Studios.

¿Cuáles son los cuatro parques temáticos de Disney World?

Magic Kingdom

Es el parque más famoso y visitado, identificado por el icónico castillo de Cenicienta. Recrea escenarios de fantasía inspirados en películas clásicas de Disney y ofrece atracciones emblemáticas como Space Mountain, Big Thunder Mountain Railroad, It’s a Small World, Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin, Peter Pan’s Flight y Pirates of the Caribbean. Recientemente se inauguró la montaña rusa futurista Tron Lightcycle Run.

Epcot

Reconocido por su enorme esfera Spaceship Earth, Epcot celebra la innovación, la ciencia y las culturas del mundo. Los visitantes pueden disfrutar de festivales internacionales, experiencias gastronómicas y atracciones como Soarin’ Around the World, Frozen Ever After, Remy’s Ratatouille Adventure y Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind.

Disney’s Hollywood Studios

Inspirado en el cine, la televisión y la era dorada de Hollywood, este parque combina fantasía y aventura. Su ícono es la Torre del Terror, y cuenta con experiencias únicas como Star Wars: Galaxy’s Edge y Toy Story Land, con la montaña rusa familiar Slinky Dog Dash. Además, ofrece espectáculos como Fantasmic! que cierran el día con efectos especiales.

Disney’s Animal Kingdom

Inaugurado en 1998, combina naturaleza, animales y mundos imaginarios. Su símbolo es el Árbol de la Vida, una enorme escultura con animales esculpidos en su tronco. Los visitantes pueden disfrutar de Kilimanjaro Safaris, explorar Pandora – The World of Avatar con Avatar Flight of Passage, y vivir emocionantes paseos por entornos naturales y fantásticos.

Boleto Mágico de 4 Parques: flexibilidad y beneficios

El Boleto Mágico de 4 Parques ofrece una experiencia flexible y conveniente, con precios especiales para residentes latinoamericanos, desde USD 436 para llegadas durante 2026. La oferta estará disponible para compra hasta el 27 de septiembre de 2026.

Ventajas del Boleto Mágico de 4 Parques:

Entrada para un día en cada uno de los cuatro parques de Walt Disney World.

No requiere reservaciones previas.

Sin fechas bloqueadas.

Mismo precio para niños y adultos.

Sigue las reglas estándar del pase de cuatro días.

No incluye complementos ni mejoras adicionales.

Exclusivo para residentes de Latinoamérica.

Disponible en línea con verificación de elegibilidad y a través de distribuidores autorizados.

Venta en taquilla solo para completar la experiencia del visitante.

