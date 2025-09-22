Reservas aéreas a Colombia suben 5 % en último trimestre de 2025

La mayor concentración de reservas internacionales se registra en Bogotá. Foto: Getty Images

Colombia sigue consolidándose como un destino atractivo para los viajeros internacionales, con un aumento del 5 % en reservas aéreas para el último trimestre del año frente al mismo periodo de 2024. Entre octubre y diciembre, se han registrado 193.264 reservas, impulsadas principalmente por el interés en experiencias de ocio y turismo cultural, según ForwardKeys y cálculos de ProColombia.

El mes con mayor dinamismo es diciembre, con 81.583 reservas, seguido de octubre (60.054) y noviembre (51.627), confirmando la preferencia de los turistas por cerrar el año en el país.

En comparación con otros destinos de la región, Colombia se ubica como el segundo país más reservado, solo por detrás de México, que registra 282.754 reservas. Costa Rica (142.384), Chile (112.488) y Perú (111.094) se sitúan por debajo, consolidando a Colombia como una opción competitiva en Latinoamérica.

Según datos de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), el 74 % de las reservas corresponden a viajes de placer, alineándose con la tendencia regional que alcanza el 76 %. Además, cerca del 50 % de los viajeros eligió estancias de nueve noches o más, lo que refleja un alto potencial de gasto turístico y un impacto positivo en la economía local.

“Colombia continúa despertando interés para los viajeros internacionales motivados por experiencias de placer que los conecten con la diversidad cultural, gastronómica y natural de nuestros departamentos. De esta manera, nos estamos convirtiendo en un fuerte competidor en Latinoamérica”, afirmó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

La mayor concentración de reservas internacionales se registra en Bogotá, Medellín y Cartagena, que concentran el 90 % de los viajeros que llegan al país, consolidándose como los principales puntos de entrada y destinos turísticos destacados.

El crecimiento de las reservas demuestra que Colombia mantiene un lugar privilegiado en la preferencia de los turistas y que la combinación de cultura, naturaleza y oferta turística sigue siendo un fuerte atractivo para visitantes de todo el mundo.

