Colombia Travel Mart 2026 proyectó negocios por US$64,2 millones

El evento, que desarrolló en el marco de Anato 2026, logró un crecimiento del 8 % frente a 2025.

Redacción Turismo
27 de febrero de 2026 - 11:06 p. m.
La macrorrueda contó con la participación de 201 compradores internacionales, un 10% más que en 2025.
Foto: Cortesía ProColombia
El turismo sigue dándole buenas noticias a Colombia. De forma positiva y con un crecimiento sostenido, finalizó la edición número 19 de Colombia Travel Mart 2026, la principal macrorrueda comercial del país. El evento, organizado por ProColombia en el marco de la Vitrina Turística de ANATO, se llevó a cabo entre el 26 y el 27 de febrero y proyectó negocios por US$64,2 millones, lo que representa un incremento del 8 % frente a la edición de 2025.

“Estos resultados reflejan el atractivo de la oferta turística nacional y el alcance de la estrategia de promoción internacional. El crecimiento en las expectativas de negocio, se logró gracias a diversificar mercados con la participación de delegaciones provenientes de destinos como Finlandia, Vietnam y Singapur, reafirmando la confianza internacional en Colombia como destino turístico”, afirmó Carmen Caballero, presidenta de ProColombia.

La macrorrueda contó con la participación de 201 compradores internacionales, un 10% más que en 2025, y 217 empresas exportadoras de 20 departamentos del país. Los mercados con mayor intención de negocio fueron Brasil, España, Estados Unidos, Francia y Perú. A nivel regional, Cundinamarca lideró las expectativas de negocio (US$24,4 millones), seguida por Bolívar (US$14,9 millones) y Antioquia (US$7,9 millones).

En paralelo, la Rueda de Encadenamiento fortaleció el mercado interno al generar expectativas por más de $5.900 millones de pesos, con la participación de 82 proveedores y 47 compradores nacionales. Como antesala al evento, 177 empresarios internacionales recorrieron seis regiones turísticas del país en viajes de familiarización, visitando destinos como La Guajira, Amazonas y el Paisaje Cultural Cafetero, experiencias que ahora harán parte de su oferta global.

Las voces del sector coincidieron en resaltar el impacto del CTM 2026. Compradores internacionales destacaron la diversidad, la seguridad y la calidad de las experiencias, mientras que exportadores nacionales subrayaron el acompañamiento de ProColombia para abrir puertas en mercados lejanos y posicionar nuevas propuestas turísticas.

Colombia Travel Mart, en cada edición, reafirma su papel como una plataforma clave para el crecimiento y la internacionalización del turismo colombiano. Un turismo que entre agosto de 2022 y noviembre de 2025, recibió en nuestro país más de 22 millones de visitantes no residentes, lo que representó un incremento del 137 % frente al mismo periodo del gobierno anterior.

Redacción Turismo

