Colombia y Venezuela recuperan su conexión aérea tras los terremotos

Los vuelos directos entre Bogotá y Caracas se reactivan como parte del proceso de recuperación de la conectividad aérea con Venezuela. Foto: Pixabay

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La conectividad aérea entre Colombia y Venezuela comienza a recuperarse luego de la suspensión temporal de varias operaciones ocasionada por los terremotos que afectaron al país vecino en junio. Avianca y Latam Airlines Colombia anunciaron el reinicio de sus vuelos entre Bogotá y Caracas, mientras Avianca sumará una nueva conexión con Maracaibo.

Avianca retomará el 1 de septiembre sus vuelos diarios entre Bogotá y Caracas, después de realizar una evaluación de las condiciones operativas y de seguridad en coordinación con las autoridades. A esta conexión se suma la nueva ruta directa Bogotá-Maracaibo, que comenzó a operar este 28 de agosto con una frecuencia diaria.

La aerolínea también mantiene sus vuelos directos entre Bogotá y Valencia. Con estas tres conexiones, Avianca ofrecerá más de 7.500 sillas semanales entre Colombia y Venezuela, operadas en aviones Airbus A320 con capacidad para 180 pasajeros.

“Durante más de seis décadas hemos conectado a Venezuela con nuestra red de rutas. Hoy nos alegra anunciar este fortalecimiento de nuestra operación, el cual es una clara señal del compromiso de Avianca por facilitar el encuentro entre las personas, apoyar el desarrollo de negocios y brindar acceso a nuevas oportunidades en la región”, señaló David Alemán, director de Ventas para Suramérica de Avianca.

La ruta Bogotá-Caracas contará inicialmente con el vuelo AV122, que saldrá de Bogotá a las 11:20 p. m. y llegará a Caracas a las 2:25 a. m. del día siguiente. En sentido contrario, el vuelo AV123 partirá de Caracas a las 4:00 a. m. y llegará a Bogotá a las 5:00 a. m.

Latam también retoma Bogotá-Caracas

Por su parte, Latam Airlines Colombia anunció la reapertura de la ruta Bogotá-Caracas a partir del 4 de septiembre, inicialmente con tres frecuencias semanales: lunes, viernes y sábado.

Los vuelos saldrán de Bogotá a las 7:35 a. m. y regresarán desde Caracas a las 11:50 a. m. La venta de tiquetes estará disponible desde el 29 de agosto a través de los canales de la aerolínea y agencias de viajes.

El reinicio se produce después de que las autoridades venezolanas informaran la reapertura del Aeropuerto Internacional de Maiquetía desde el 1 de septiembre, inicialmente bajo restricciones operacionales. Por esta razón, Latam comenzará con una capacidad ajustada y prevé aumentarla progresivamente en función de las condiciones aeroportuarias.

Antes de la emergencia, la compañía operaba siete frecuencias semanales entre Bogotá y Caracas.

“Venezuela es un mercado relevante por su dinámica y el potencial de conexión que ofrece con el resto de la región. La reapertura de Bogotá-Caracas permite que los pasajeros en Venezuela accedan, a través de Bogotá, a una de las redes más amplias y robustas de América Latina”, afirmó Erika Zarante, CEO de Latam Airlines Colombia.

Más conexiones con Estados Unidos

La recuperación de la conectividad también se extiende a las rutas entre Venezuela y Estados Unidos. American Airlines prevé reanudar el servicio sin escalas entre Miami y Caracas el 3 de septiembre, sujeto a la reapertura del aeropuerto y a las condiciones operacionales.

La compañía había retomado los vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela el 30 de abril de 2026, después de una suspensión de siete años. Además, el 14 de julio inauguró la ruta Miami-Maracaibo, que en la actualidad opera diariamente.

Tras los terremotos del 24 de junio, American Airlines también realizó un vuelo de ayuda humanitaria entre Miami y Caracas para apoyar a las comunidades afectadas.

El restablecimiento de estas operaciones representa un nuevo paso en la recuperación de la conectividad internacional de Venezuela y facilita los desplazamientos de pasajeros, los negocios y las conexiones hacia otros destinos de América Latina.

En el caso de Colombia, el regreso de Caracas y la incorporación de Maracaibo amplían las alternativas para viajar entre ambos países, mientras que Bogotá recupera su papel como uno de los principales puntos de conexión de Venezuela con la región.

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