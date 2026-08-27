Estas son las ayudas que pide el turismo para las regiones afectadas por el terremoto

Barranquilla es sede del 30° Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Turismo de Anato, un encuentro que reúne al sector turístico colombiano para analizar sus retos, oportunidades y perspectivas de crecimiento. Foto: Miguel A. Cruz

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Barranquilla es escenario del 30° Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Turismo de Anato, una edición especial que conmemora tres décadas de este encuentro como espacio de diálogo y evolución para el turismo colombiano. El aniversario coincide, además, con los 30 años de la Ley General de Turismo.

Durante el evento, que se desarrolla en el Centro de Convenciones Puerta de Oro, empresarios, autoridades y expertos nacionales e internacionales analizan los principales retos y oportunidades de una industria que atraviesa una transformación marcada por la tecnología, la inteligencia artificial y los nuevos modelos de negocio.

El acto de apertura contó con la participación de Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato; Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del Atlántico; Alejandro Char, alcalde de Barranquilla; Julián Franco Restrepo, viceministro de Turismo; Diego Vásquez Hoyos, presidente de la Junta Directiva Nacional de Anato; Natalia Bayona, directora ejecutiva de ONU Turismo; Arnaud Penent d’Izarn, director de la Aeronáutica Civil; María Isabel Campo, gerente general de Fontur, y James Polo, presidente de Anato Capítulo Caribe.

El lema del Congreso, “Más allá del algoritmo, viajes que dejan huella”, plantea precisamente uno de los principales debates del sector: cómo aprovechar las herramientas tecnológicas sin dejar de lado la confianza, la empatía y el conocimiento humano que hacen parte de la experiencia de viajar.

“Llegar a los 30 años de nuestro Congreso representa tres décadas de aprendizaje, evolución y construcción colectiva. Y hacerlo en Barranquilla tiene un significado especial, porque encontramos una ciudad y un departamento que le están apostando al turismo, a la conectividad y a la transformación de sus espacios”, explicó Paula Cortés Calle.

La dirigente gremial agregó que el objetivo es que el sector mire hacia el futuro aprovechando las oportunidades de la tecnología, pero reconociendo que son las personas quienes tienen la capacidad de convertir un viaje en una experiencia que deja huella.

Turismo unido frente a la emergencia

La situación de las regiones afectadas por el reciente terremoto también ocupa un lugar importante en la agenda del encuentro. Anato señaló que realizó un diagnóstico entre sus agencias asociadas y otros prestadores turísticos de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, con el propósito de identificar los impactos sobre el sector.

A partir de este panorama, la asociación presentó al Gobierno nacional propuestas que incluyen medidas para proteger el empleo y facilitar la reactivación, entre ellas subsidios para mantener puestos de trabajo, reducción del IVA en tiquetes aéreos, alojamiento y paquetes turísticos, líneas especiales de crédito, alivios tributarios y flexibilización de penalidades comerciales.

Además, se presentó la campaña “Turismo Unido”, liderada por el capítulo Eje Cafetero con respaldo de Anato Nacional, para apoyar a las agencias de viajes afectadas en los cinco departamentos.

La asociación también hizo un llamado a los viajeros para que no cancelen automáticamente sus planes hacia destinos que continúan operando. La recomendación es consultar las condiciones de cada lugar, el estado de los servicios y las rutas antes de viajar, preferiblemente con el acompañamiento de una agencia formalmente constituida.

“Viajar, cuando existen las condiciones para hacerlo de manera segura, también puede ser una forma de apoyar la reconstrucción. Detrás de cada hotel, restaurante, guía, operador y transportador hay familias que dependen de esta actividad”, señaló Cortés Calle.

Barranquilla, una ciudad que gana protagonismo turístico

La elección de Barranquilla como sede del Congreso también refleja el crecimiento de la ciudad y del Atlántico como destinos turísticos y de negocios.

Entre enero y junio de 2026, el Atlántico recibió más de 49.000 visitantes extranjeros, lo que lo ubicó como el séptimo departamento más visitado del país. De ese total, Barranquilla concentró el 95 % de las llegadas internacionales, con más de 47.000 viajeros.

La conectividad aérea es otro de los factores que favorecen el posicionamiento del destino. En junio de 2026, la capital del Atlántico registró 215 frecuencias nacionales directas por semana, un crecimiento de 4,4 % frente al mismo periodo de 2025, con conexiones hacia ciudades como Bogotá, Medellín, San Andrés, Valledupar, Montería y Cali.

En cuanto a la conectividad internacional, la ciudad alcanzó 32 frecuencias semanales directas, con un crecimiento de 10,3 %, principalmente hacia Estados Unidos y Panamá.

“Barranquilla recibirá con los brazos abiertos a empresarios, expertos y líderes para conversar sobre el presente y el futuro del sector turístico en Colombia”, afirmó el alcalde Alejandro Char, quien destacó el crecimiento de la ciudad como sede de grandes eventos y su oferta cultural, gastronómica y turística.

El funcionario también resaltó atractivos como el Carnaval, el río y el Caribe, así como el trabajo realizado para fortalecer la infraestructura y la oferta de la ciudad.

El departamento del Atlántico, por su parte, busca ampliar la actividad turística más allá de su capital, con una propuesta que combina cultura, naturaleza, gastronomía, patrimonio y experiencias en diferentes municipios.

“Queremos que quienes lleguen al Congreso descubran que el Atlántico tiene mucho más por conocer”, aseguró el gobernador Eduardo Verano de la Rosa.

Tecnología, experiencias y nuevas oportunidades

La agenda académica del Congreso reúne a expertos nacionales e internacionales para abordar temas relacionados con inteligencia artificial, liderazgo, marketing, ventas, innovación y construcción de experiencias.

Entre los invitados están Freddy Vega, CEO de Platzi, quien hablará sobre el futuro del turismo en la era de la inteligencia artificial; Daniel Castro, con una conferencia sobre neurobusiness y liderazgo; Andrés Bilbao, cofundador de Rappi, quien compartirá claves para liderar; César Val, especializado en experiencias de lujo, y Camilo Clavijo y Nicolás Gauna, quienes abordarán estrategias de marketing, ventas digitales y crecimiento empresarial.

El encuentro también contempla espacios de diálogo entre el sector público y privado y un panel del Consejo de Turismo (CTUR), que reunirá a representantes de distintos gremios para plantear una visión conjunta sobre las prioridades de la industria.

Así, el 30° Congreso de Anato no solo pone la mirada en los cambios que enfrenta la industria, sino que convierte a Barranquilla y al Atlántico en una vitrina para mostrar cómo el turismo colombiano busca crecer entre tecnología, conectividad, experiencias y el factor humano.

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