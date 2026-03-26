Colombianos impulsan viajes a EE. UU. por amistosos de la Selección antes del Mundial 2026

Durante esta semana de los amistosos de la Selección Colombia frente a Croacia y Francia. Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

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A pocas semanas del inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, el entusiasmo de los aficionados colombianos ya se refleja en el incremento de los viajes internacionales. Los recientes partidos amistosos de la Selección Colombia frente a Croacia y Francia han impulsado significativamente las reservas hacia territorio estadounidense.

De acuerdo con datos de Viajes Falabella, los desplazamientos hacia Orlando —sede del encuentro de este jueves ante Croacia— aumentaron un 80 % frente a la misma semana del año anterior. Por su parte, los viajes hacia Washington, en cercanías de Landover, Maryland, donde Colombia enfrentará a Francia este domingo, registraron un crecimiento del 30 %.

La agencia también reveló que la estadía promedio de los viajeros será de seis días en Orlando y cinco días en Washington, lo que evidencia el interés de los hinchas por acompañar a la selección y aprovechar la experiencia turística.

El comportamiento de los viajeros no solo responde a estos compromisos amistosos. Según la compañía, las reservas hacia Estados Unidos, México y Canadá para el periodo del Mundial 2026 presentan un incremento del 55% en comparación con el año anterior. En este contexto, Bogotá, Medellín y Cali lideran la demanda, con crecimientos del 160 %, 195 % y 176 %, respectivamente.

En cuanto a las preferencias de viaje, el 64 % de las reservas corresponde a parejas, el 22 % a grupos y el 14 % a viajeros individuales, reflejando la diversidad de perfiles que planean asistir al evento deportivo más importante del mundo.

Ante este panorama, Viajes Falabella recomienda a los interesados anticipar sus reservas, ya que la alta demanda podría impactar los precios de los paquetes turísticos. Asimismo, sugiere considerar la ubicación de los alojamientos y la facilidad de acceso al transporte público, teniendo en cuenta las distancias entre los distintos escenarios deportivos.

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