Colombianos ya planean viajes al Mundial 2026: crecen las búsquedas de alojamiento

La pasión por el fútbol ya se refleja en los planes de viaje de los colombianos. A medida que se acerca la temporada internacional de fútbol más importante del mundo, los aficionados están organizando con anticipación sus desplazamientos para acompañar a la Selección Colombia en sus compromisos de 2026. Así lo evidencian los datos de Booking.com, que muestran un crecimiento exponencial en las búsquedas de alojamiento hacia las ciudades sede de los encuentros.

Colombianos planean viajar para vivir el fútbol en vivo

Tras la publicación del calendario oficial de partidos, las búsquedas de alojamiento realizadas por usuarios colombianos en Booking.com entre el 5 y el 9 de diciembre de 2025 registraron incrementos sin precedentes frente al mismo periodo del año anterior.

Guadalajara encabeza la lista de destinos más buscados, con un aumento superior al 177.600 % para estancias previstas entre el 22 y el 24 de junio de 2026. Le sigue Ciudad de México, con un crecimiento del 44.554 % en búsquedas para fechas entre el 16 y el 18 de junio de 2026.

En Estados Unidos, Miami también destaca como uno de los destinos preferidos por los hinchas colombianos, con un incremento de más del 13.800 % en las búsquedas de alojamiento para los días 26 al 28 de junio de 2026.

La fiebre futbolera impulsa el turismo a nivel global

El fenómeno no es exclusivo de Colombia. A nivel mundial, Booking.com también registra un aumento significativo en el interés por hospedarse en ciudades clave del calendario futbolero internacional. Dallas y Atlanta presentan crecimientos de más del 3.600 % y 2.500 %, respectivamente, en búsquedas internacionales de alojamiento para fechas comprendidas entre el 13 y 15 de julio y el 14 y 16 de julio de 2026, en comparación con el año anterior.

Por su parte, Nueva York se consolida como uno de los destinos más atractivos para los fanáticos del fútbol de todo el mundo, con un incremento superior al 100 % en las búsquedas de alojamiento, reflejando el interés global por asegurar estadía en una ciudad que será protagonista de los eventos deportivos más esperados.

Este comportamiento confirma que los grandes eventos deportivos trascienden fronteras y se convierten en un motor clave para el turismo internacional, motivando a millones de viajeros a planear con tiempo, reservar alojamiento y prepararse para vivir una experiencia única alrededor del fútbol.

Vale la pena menciona que los datos presentados corresponden al análisis de búsquedas de alojamiento realizadas en Booking.com por usuarios en Colombia y a nivel global. Las cifras comparan el volumen de búsquedas efectuadas entre el 5 y el 9 de diciembre de 2025 para estancias en fechas específicas de 2026, frente al mismo periodo de búsqueda del año anterior, considerando destinos donde se disputarán partidos del calendario futbolero internacional. Los porcentajes reflejan variaciones interanuales en el interés de búsqueda y no representan reservas confirmadas.

