Planes para Navidad y Año Nuevo: cenas y fiestas recomendadas en hoteles de Colombia

Grand Hyatt Bogotá invita a vivir las fiestas de fin de año con experiencias diseñadas para capturar la esencia de la temporada: la calidez, la sorpresa y la magia de lo irrepetible.

Diciembre transforma las ciudades y destinos turísticos del país en escenarios de celebración, reencuentro y gratitud. La Navidad y el Año Nuevo se han convertido en fechas clave para quienes buscan experiencias diferentes, sin preocuparse por la logística y con la garantía de una propuesta gastronómica y de entretenimiento de alto nivel. En este contexto, los principales hoteles de Colombia presentan planes especiales para el 24 y el 31 de diciembre, diseñados para todo tipo de celebraciones: familiares, románticas, sofisticadas o llenas de fiesta.

Cenas de Navidad y Año Nuevo en hoteles de Bogotá

La capital concentra una de las ofertas más amplias para estas fechas, con hoteles que han diseñado experiencias específicas tanto para la Nochebuena como para despedir el año.

Hilton Bogotá se consolida como un punto de encuentro urbano para celebrar sin salir de la ciudad. Para el 31 de diciembre, el hotel ofrece varias alternativas: el restaurante La Ventana presentará una cena de fin de año con sabores internacionales y clásicos de la temporada, que incluyen ceviches, sushi, cortes a la parrilla, guarniciones gourmet y una mesa dulce festiva. Quienes prefieran un ambiente al aire libre podrán elegir el Rooftop Sky Lounge, con buffet de asados y estaciones en vivo bajo los fuegos artificiales, mientras que el Platinum Ballroom será escenario de una elegante cena de gala con orquesta y DJ en vivo, ideal para recibir el nuevo año con sofisticación.

Mientras que en Hilton Bogotá Corferias, las celebraciones se centran en la experiencia y la ambientación. El 24 de diciembre, el hotel propone “Navidad en Momentos”, un encuentro cálido y familiar en el restaurante OKA, con cóctel de bienvenida, siete estaciones gastronómicas internacionales, música en vivo, brindis con vino espumoso y sorteos especiales. Para el 31 de diciembre, la fiesta “The New 20’s” transformará el Gran Salón Bosque en un homenaje al glamour de los años veinte, con cena buffet premium, barra libre de cócteles y licores, orquesta y DJ en vivo, photobooth 360°, cotillón, caldo de madrugada y sorteos de estadías en hoteles Hilton de Latinoamérica.

El Grand Hyatt Bogotá invita a vivir diciembre como una experiencia sensorial que celebra la conexión y el agradecimiento. El 24 de diciembre, Capitalino Restaurant abrirá con un almuerzo especial de Navidad para quienes prefieren celebrar de día, seguido en la noche por la Gran Cena de Navidad, que incluye estaciones en vivo como salmón a la sal y pasta a la rueda de queso, buffet de sabores tradicionales reinterpretados, música en vivo y la visita de Papá Noel. El espíritu festivo continúa el 25 de diciembre con un brunch especial.Para despedir el año, el 31 de diciembre el hotel presenta dos propuestas: la “Noche Estrellada” en el Grand Ballroom, inspirada en Van Gogh, con estaciones de mariscos y carnes premium como tomahawk, caviar y langosta, además de orquesta, DJ y show pirotécnico; y “Tsuru Night” en Ushin Japanese & Grill, una experiencia de inspiración japonesa con sushi, robata, wok y coctelería oriental, que simboliza fortuna y felicidad para el año entrante.

Por su parte, el enfoque moderno y vibrante lo pone W Bogotá, que extiende la temporada festiva desde noviembre. Para la Nochebuena, el hotel presenta “We Made The Christmas List”, una experiencia que combina brunch nocturno, gastronomía ilimitada, música en vivo y la posibilidad de incluir estadía con late check-out.Para el 31 de diciembre, W Bogotá ofrece múltiples opciones: el paquete “Made The Party List” incluye estadía, buffet especial de fin de año, cócteles ilimitados, orquesta en vivo, ritual de medianoche, show de pirotecnia y estación de street food de madrugada. Además, el Restaurante Jairo será sede de la cena “New Year’s Eve Dinner List”, un menú de seis pasos con maridaje de vinos, banda en vivo y cotillón, mientras que el W Lounge recibirá el 2026 con “The White Bubble List”, una sofisticada fiesta de burbujas, dress code blanco y DJ en vivo.

Mientras tanto, la elegancia clásica se vive en Sofitel Bogotá Victoria Regia, donde el 24 de diciembre el restaurante Basilic ofrece una cena navideña con buffet gourmet, estaciones en vivo y postres inspirados en la pastelería francesa, acompañados de coctelería ilimitada y música en vivo. Para el 31 de diciembre, el hotel presenta una cena de San Silvestre que destaca por su abundancia y refinamiento, con licores premium, estaciones frías y calientes, preparaciones en vivo, una amplia mesa de postres y banda musical, en una velada pensada para celebrar el Año Nuevo con sofisticación.

Celebraciones frente al mar y en otras ciudades

Para quienes prefieren despedir el año con la brisa marina, Hilton Cartagena propone celebraciones al aire libre frente al Caribe. El 24 de diciembre, “Navidad bajo las estrellas” se vivirá en los jardines del hotel con buffet navideño internacional, bebidas a la carta, DJ, coro navideño y una zona especial para niños. El 31 de diciembre, la fiesta de fin de año, de inspiración mediterránea, incluirá buffet internacional, orquesta y DJ en vivo, pista de baile bajo las estrellas, cotillón, uvas tradicionales para el conteo regresivo y un espectáculo de fuegos artificiales sobre el mar.

La cadena Wyndham Hotels & Resorts presenta una programación diversa en Medellín, Barranquilla, Bogotá y Santa Marta. Sus hoteles ofrecerán cenas navideñas el 24 de diciembre, celebraciones de San Silvestre el 31, planes familiares, actividades tradicionales y fiestas frente al mar, consolidándose como una opción ideal para quienes buscan experiencias completas y accesibles.

Finalmente, Minor Hotels se suma a la temporada con propuestas en Bogotá, Medellín, Cartagena y Cali. En la capital, el NH Collection Royal Teleport celebrará el 31 de diciembre con una fiesta inspirada en los años 80 y 90, que incluye cena buffet, DJ en vivo, brindis de medianoche, cotillón y zona para niños. En otras ciudades, las celebraciones combinan gastronomía local, música y ambientes diseñados para recibir el nuevo año con identidad regional.

Diciembre: celebrar sin prisas y con experiencias memorables

Con propuestas cuidadosamente diseñadas para el 24 y el 31 de diciembre, los hoteles en Colombia confirman que el fin de año ya no es solo una fecha, sino una experiencia completa. Gastronomía de autor, música en vivo, fiestas temáticas, bienestar y estadías especiales convierten estas celebraciones en una oportunidad para cerrar el año sin estrés y comenzar el nuevo ciclo rodeado de buenos momentos, sabores y recuerdos que perduran.

