Cómo comprar pasajes de bus por internet y evitar filas en temporada alta

Durante las temporadas de alta demanda, como diciembre y enero, cuando coinciden los puentes festivos y el pago de la prima, el número de viajeros aumenta de forma considerable. Solo en lo corrido de este mes, más de 8 millones de pasajeros se han movilizado por las terminales de transporte terrestre del país, según el Tablero que consolida la información de operación de las Terminales de Transporte Terrestre de Pasajeros de la Superintendencia de Transporte.

Este incremento suele generar congestión en las terminales, largas filas y mayores tiempos de espera. Frente a este panorama, la compra de pasajes en línea se ha consolidado como una alternativa que permite a los viajeros planificar sus desplazamientos con mayor anticipación, reducir contratiempos y asegurar cupos en los trayectos de mayor demanda.

Actualmente, cerca del 60 % de las empresas de transporte comercializa sus pasajes a través de canales digitales, una tendencia que ha mejorado la experiencia del usuario y ampliado el acceso a los servicios. Sin embargo, este crecimiento también ha traído nuevos retos en materia de ciberseguridad y prevención del fraude.

“Si bien los canales digitales facilitan la compra y reducen las filas en las terminales, es fundamental que los usuarios adopten medidas de prevención para proteger su información y su dinero”, señala Alejandro Zuluaga, cofundador de Pinbus, plataforma digital de venta de pasajes de bus en el país.

Ante el aumento de transacciones y la urgencia por conseguir cupos en esta temporada, expertos recomiendan seguir algunas buenas prácticas al momento de adquirir pasajes por internet:

Verificar la URL del sitio web: asegúrese de que el enlace no contenga errores ortográficos, variaciones inusuales o dominios que no correspondan a la empresa. Desconfiar de descuentos exagerados: ofertas demasiado atractivas o con disponibilidad inmediata pueden ser señales de fraude. Evitar pagos a números personales: las empresas formales no solicitan transferencias a cuentas individuales ni pagos sin trazabilidad. En el caso de compras por WhatsApp, es importante verificar que se trate de un canal oficial. No abrir enlaces no solicitados: evite links enviados por SMS, redes sociales o chats que no provengan de canales verificados. Consultar directamente con la empresa o la terminal: ante cualquier duda sobre promociones, ofertas o contactos, confirme primero a través de los canales oficiales y reporte cualquier actividad sospechosa.

Para quienes prefieren la compra presencial, también se han implementado alternativas digitales dentro de las terminales, como kioscos de autoservicio que permiten adquirir pasajes sin hacer fila. En Bogotá, por ejemplo, estos puntos están disponibles en los módulos 1 y 3 de la Terminal de Transporte y ofrecen rutas hacia destinos como Medellín, Cali, Santa Marta, Pereira, Barranquilla, Cúcuta, entre otros.

La ciberseguridad en la compra de pasajes intermunicipales no depende únicamente de la tecnología, sino también del comportamiento informado del usuario. Adoptar hábitos de verificación y utilizar canales confiables permite reducir significativamente el riesgo de fraude y mejorar la experiencia de viaje.

