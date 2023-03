¿Cómo encontrar la fecha más económica para viajar a su destino soñado?

Viaje multidestino: para aquellos viajeros que optan por conocer no solo uno, sino varios destinos, la aplicación ofrece también la alternativa de realizar una búsqueda multidestino con el fin de poder hacer en una sola reserva, e incluso una sola transacción la compra de tiquetes aéreos para dos o hasta tres destinos diferentes.

Un paquete siempre será la mejor opción: comprar productos empaquetados siempre permitirá un mayor ahorro. Adquirir tiquetes, alojamiento, actividades y otros servicios en una sola transacción asegurará no solo mejores precios, sino una experiencia completa. A través de la aplicación es posible también buscar paquetes de viaje sin fecha definida, activando la opción “Todavía no he decidido la fecha” y arrojará los paquetes con precios más económicos.