Alquilar casa o apartamento en vacaciones: ¿Cómo no salir tumbado?

En Colombia, salir a “pueblear”, descubrir nuevos lugares y disfrutar de una estadía en una finca es una tradición profundamente arraigada. Hoy, gracias a las aplicaciones y plataformas digitales, planear estas escapadas y reservar uno o dos días fuera de la ciudad es más sencillo que nunca.

No obstante, la expansión de la oferta virtual también ha traído una preocupación creciente: cómo asegurarse de que la reserva sea confiable y evitar caer en estafas al momento de elegir hospedaje o destino.

¿Qué debe tener en cuenta para que no lo estafen?

La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, Anato, Capítulo Eje Cafetero —que reúne a las agencias formales de Quindío, Risaralda y Caldas— hace unos meses hizo un llamado a la ciudadanía para tomar precauciones al momento de comprar servicios turísticos y evitar fraudes. Eso sí, estas recomendaciones no solo son para una época en específico, sino que se deben tener en cuenta en cada reserva que haga.

Lo primero que mencionan, según su presidente regional, Diego Vásquez, es que se verifique que cualquier agencia, presencial u online, tenga vigente el Registro Nacional de Turismo (RNT). Este documento debe estar visible en sus instalaciones o claramente señalado en su sitio web, y su autenticidad puede consultarse en el portal oficial del RUES.

A partir de esta alerta, otras recomendaciones son:

Dudar de precios demasiado bajos: En épocas de alta demanda, las tarifas extremadamente bajas suelen ser señal de estafas.

Contactar directamente a la agencia: Si algo genera desconfianza, comuníquese por canales oficiales o visite sus oficinas.

Proteger los datos bancarios: Evite compartir información sensible en páginas sospechosas y haga pagos solo desde dispositivos seguros.

Protéjase por todos lados: Exigir siempre la factura de venta, informarse y preguntar sobre las condiciones del producto que se está comprando, tales como alcances de responsabilidad y cancelaciones.

Sin embargo, si prefiere reservar por su cuenta y no a través de una agencia de turismo, es fundamental tomar algunas precauciones al usar plataformas web. Lo principal es asegurarse de que la reserva se haga en entornos confiables y con soporte verificable.

Tenga en cuenta lo siguiente:

Use sitios oficiales y plataformas reconocidas: Reserve directamente en la página oficial del alojamiento o en plataformas confiables como Booking, Expedia o Airbnb. Estas exigen documentos como el RNT, cuentan con sistemas de seguridad robustos y ofrecen respaldo al consumidor ante cualquier inconveniente.

Revise las opiniones: Antes de pagar, consulte reseñas en TripAdvisor, Google Reviews u otros sitios de confianza. Verifique que las fotos, descripciones y servicios coincidan en distintas plataformas para evitar perfiles falsos.

Lea los términos y condiciones: Revise políticas de cancelación, tarifas adicionales y cualquier detalle que pueda generar confusión. Los estafadores suelen aprovechar cláusulas ambiguas para hacer cobros inesperados.

Guarde todos los registros: Conserve correos de confirmación, comprobantes de pago y cualquier comunicación con el alojamiento o la plataforma. Este respaldo es clave si surge una disputa o se requiere hacer un reclamo.

¿Y si ya fue víctima de una estafa?

Si llega a caer en un fraude en línea, es importante actuar de inmediato. Puede presentar una denuncia ante la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación o, si se trata de un caso relacionado con cobros o transacciones financieras, ante la Superintendencia Financiera de Colombia.

Para hacerlo, tenga en cuenta estos pasos:

Reúna todas las pruebas del engaño: Facturas, fotos, capturas de pantalla, comprobantes de pago, correos y cualquier comunicación que demuestre lo ocurrido.

Presente la denuncia por el canal que prefiera: De forma verbal o escrita en la estación de Policía más cercana. De manera virtual a través de la plataforma ADenunciar . Directamente en los canales físicos o digitales de la Fiscalía o la Superintendencia Financiera.



Recuerde que los fraudes y estafas en línea están catalogados como delitos cibernéticos, por lo que todas estas entidades están habilitadas para recibir el caso y orientar los siguientes pasos.

