¿Cómo prefieren viajar los colombianos en los últimos puentes festivos de 2025?

Los puentes festivos en Colombia, creados a partir de la Ley Emiliani (Ley 51 de 1983), se han consolidado como una oportunidad para descansar y, al mismo tiempo, dinamizar el turismo nacional e internacional. Con cuatro fines de semana largos aún en el calendario (10 al 13 de octubre; 31 de octubre al 3 de noviembre; 14 al 17 de noviembre; y 5 al 8 de diciembre), los colombianos ya están planeando escapadas cortas para cerrar el año.

De acuerdo con datos de KAYAK, metabuscador de viajes, el mayor crecimiento en búsquedas de vuelos se registra en el puente del 31 de octubre al 3 de noviembre, con un aumento del 27% respecto a 2024, impulsado por el atractivo de Halloween. Le sigue el puente del 10 de octubre, con un incremento del 13%, mientras que el del 14 de noviembre muestra una variación moderada del 2%.

Puente del 10 al 13 de octubre

Las búsquedas de vuelos crecieron un 13 % frente al mismo período de 2024, con un precio promedio de $410.802. El top 5 de destinos más buscados incluye a Santa Marta, Cartagena, Medellín, Madrid y San Andrés. Entre ellos, Santa Marta destacó por la reducción del 4% en el costo promedio de los tiquetes ($398.427). Medellín y San Andrés fueron los destinos con mayor aumento en búsquedas, con alzas del 38 % y 11% respectivamente. En el plano internacional, Punta Cana aparece como una opción competitiva, con una caída del 18% en los precios de vuelos, que se ubican en $1.444.008.

Puente del 31 de octubre al 3 de noviembre

Este puente festivo concentra el mayor dinamismo, con un alza del 27 % en búsquedas. El costo promedio de los vuelos es de $410.221, y los destinos más consultados son Santa Marta, Medellín, Madrid, Cartagena y Bogotá. Medellín lidera el crecimiento con un 67% más de búsquedas frente al mismo puente de 2024. En destinos internacionales, Punta Cana mantiene su protagonismo con una leve disminución del 2 % en sus precios ($1.511.584).

Puente del 14 al 17 de noviembre

Aunque el incremento en búsquedas fue menor (2%), este puente presenta precios competitivos, con un promedio de $439.754 por vuelo. Los destinos más solicitados son Cartagena, San Andrés, Punta Cana, Santa Marta y Bogotá. Punta Cana vuelve a sobresalir, con un aumento del 46% en búsquedas y una reducción del 2% en los precios de vuelos, que se ubican en $1.528.151.

Puente del 5 al 8 de diciembre

Para el último fin de semana largo del año, los vuelos tienen un precio promedio de $440.931. En el ranking de destinos buscados figuran Santa Marta, San Andrés, Madrid, Cartagena y Bogotá. En este caso, los destinos nacionales ofrecen precios más asequibles, con tiquetes a Medellín ($313.614), Santa Marta ($383.198) y Cartagena ($383.200).

Según Alejandro Lombana, director comercial de KAYAK para Latinoamérica, “los precios promedio de los vuelos nacionales se mantienen constantes durante todos los fines de semana largos de este año, lo que indica un mercado estable. Sin embargo, los precios de vuelos internacionales muestran una mayor variabilidad. Cabe destacar que los precios para Punta Cana disminuyeron consistentemente en comparación con el año pasado, lo que la convierte en una opción competitiva frente a destinos de playa del Caribe colombiano como Santa Marta, Cartagena y San Andrés”.

Más allá de las cifras, los puentes festivos se consolidan como una oportunidad para viajar sin afectar de manera significativa el presupuesto. Entre playas del Caribe colombiano o destinos internacionales, los fines de semana largos de fin de año representan un espacio ideal para desconectarse de la rutina y crear nuevas experiencias.

